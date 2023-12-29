2023'te bacaksız bir kertenkele ve yüzlerce başka yeni tür keşfedildi

Kaliforniya Bilimler Akademisi İcra Direktörü Scott Sampson'a göre keşifler, tehdit altındaki bitki ve hayvanlar için koruma sağlayan ve yüzlerce türün kurtarılmasına yardımcı olan ABD Tehlike Altındaki Türler Yasası'nın 50. yıldönümünün kutlandığı bir yılda yapıldı.

Sampson yaptığı açıklamada, "Yine de habitat tahribatı, iklim değişikliği ve kirlilik gibi insan kaynaklı faaliyetler nedeniyle bir milyon tür daha tehlike altında" dedi. "Dünya'nın canlı çeşitliliğini belgelemeliyiz ki onu korumak için çalışabilelim ve Kaliforniya Bilimler Akademisi bu kritik küresel çabada yer almaktan onur duymaktadır."

968 yeni türden oluşan listede daha önce bilinmeyen dinozorlar ve soyu tükenmiş canlılar, böcekler, güveler, deniz sümüklüböcekleri, kertenkeleler, balıklar, kurbağalar, örümcekler, bitkiler, mantarlar, solucanlar ve bacaksız bir skink yer alıyor.

Haşere kontrol-sürüngenler

Bilim insanları 2023 yılını muhtemelen eşek arısı yılı olarak hatırlayacaklar. Doğa Tarihi Müzesi araştırmacıları tarafından bu yıl tanımlanan 815 yeni türden 619'u farklı türlerde tozlaşan, yırtıcı ve parazit yaban arılarıydı.

Bu olağanüstü keşif sayısı, Kosta Rika'daki arı, karınca ve yaban arılarını ortaya çıkarmak için sürekli araştırmalar yürüten Doğa Tarihi Müzesi bilim ortakları Dr. John Noyes ve Christer Hansson'un çalışmalarıyla desteklendi.

Noyes, "Yeni türleri tanımlamaya devam etmek önemli çünkü birçoğu çevreleri üzerinde derin bir etkiye sahip olacak ve onları nasıl adlandıracağımızı bilmeden onlar hakkında herhangi bir bilgi aktaramayız" dedi.

Yeni yaban arısı türlerinden bazıları mavi, mor ve turuncu da dahil olmak üzere çeşitli metalik tonlar sergiliyor. Bir "Doctor Who" hayranı olarak ve 2023'te 60. yılını kutlayacak olan İngiliz televizyon dizisine bir selam olarak, Noyes bir yaban arısı cinsine dizinin Dalekler adlı kurgusal mutant kötü adamlarının ve onların yaratıcısının adını verdi.

Yaban arıları iğneleriyle silahlanmış baş belaları gibi görünse de, böcekler tarımsal ürünlere zarar verebilecek haşerelerin popülasyonlarını kontrol etmeye yardımcı oluyor.

"Son 60 yıl içinde üç tür inanılmaz derecede önemli oldu. Biri Afrika'da 300 milyon insanın açlıktan ölmesini önledi, ikincisi Tayland'da yağmur ormanlarının yok olmasını engelledi ve bir diğeri de Togo ekonomisinin çökmesini engelledi." diyor Noyes.

Bacaksız bir kertenkele

Angola'nın en yüksek ikinci dağı olan Serra da Neve'nin yamaçlarında sürünen yeni bir bacaksız kertenkele türü bulundu. Skinks olarak bilinen bacaksız kertenkeleler, böcekleri ve diğer küçük avları avlamak için orman zeminindeki yaprakların arasında saklanan yılanlara benzer.

Virginia Hayvanat Bahçesi'ne göre, skinkler dış kulak açıklıkları ve hareketli göz kapakları ile yılanlardan ayrılırlar.

Çoğu skink tek tip renkteyken, yeni tanımlanan Acontias mukwando'nun boynunun etrafında pembe bir halka vardır.

Serra da Neve, sadece bu izole zirvede yaşayan sıra dışı bitki ve hayvanlara eşsiz bir ekosistem sunmaktadır. Dağ, Namib Çölü'nün kuzey kenarında yer alıyor ve serin, nemli bir ortama sahip.

Bilimler Akademisi araştırma görevlisi Aaron Bauer yaptığı açıklamada, "Bu dağdan - ve bunun gibi diğerlerinden - tanımladığımız her yeni tür, bu gibi yerlerin bir tür koruma değerlendirmesini hak ettiğinin kanıtıdır" dedi. "Bu izole 'adalarda' hala yeni türler buluyoruz, bu da bize koruma için çok geç olmadığını gösteriyor."

Şaşırtıcı bitkiler

Meksika'nın Durango kentindeki Ulusal Politeknik Enstitüsü'nden bilim insanları, Sierra Madre Occidental sıradağlarındaki nadir bir etli bitkiyi incelemek üzere Bilimler Akademisi araştırmacılarıyla birlikte çalıştı.

Kayalıkların kenarlarında yetişen bitki, yerel O'dam Yerli topluluğu tarafından uzun zamandır biliniyor. O'dam halkı kel yaprakları ve gövdesi olan bitkiye kendi dillerinde kel, çıplak ya da kaygan anlamına gelen da'npakal adını veriyor.

Araştırmacılar, bitki ile yetiştiği topraklarda yaşayan topluluk arasındaki bağı korumak için etli bitkiye Pachyphytum odam adını verdiler.

Bu arada bilim insanları Kosta Rika'da çiçekli bir bitkinin yanlış kimlik vakasını çözdü. Bu bitkinin 150 yıldan uzun bir süredir Meksika'daki benzer ama ayrı bir türe ait olduğu düşünülüyordu.

Yeni tanımlanan Stenostephanus purpureus adlı bitki, Meksika'da bulunan Stenostephanus silvaticus adlı bitkiden farklı. Çiçekler farklı renklerde ve Kosta Rika bitkisinde kelebekler ve diğer böcekler için polen toplarken iniş pedi olarak adlandırılan düz bir taç yaprağı bulunmuyor. Bunun yerine, Stenostephanus purpureus'u muhtemelen sinek kuşları tozlaştırmıştır.

Bilimler Akademisi araştırmacısı Ricardo Kriebel yaptığı açıklamada, "Kosta Rika örneklerinin kimliğini, Meksika'daki canlı bitkilerin görüntüleriyle yan yana karşılaştırma yapana kadar hiç sorgulamadım" dedi. "Koleksiyonlardan alınan ölü, kuru örneklerle çalışırken ikisi arasındaki farklar çok ince."

Geçmişe yeni bir bakış

Doğa Tarihi Müzesi araştırmacıları, aralarında dinozorlar zamanında yaşamış olanların da bulunduğu fosilleri inceleyerek nesli tükenmiş dört yeni kuş türü tespit etti. Yılın en ilgi çekici keşiflerinden biri, Dünya üzerinde var olmuş en büyük penguen olan Kumimanu fordycei idi. Uçamayan bu kuşlar 60 milyon yıl önce yaşamış ve tahmini olarak 330 pound (150 kilogram) ağırlığındaydı.

Wight Adası'nda daha önce bilinmeyen bir zırhlı dinozor türü de bulundu. Dinozor Adası olarak bilinen Wight Adası, Birleşik Krallık'ta dinozor fosilleri bulmak için en iyi yerlerden biri olarak kabul ediliyor.

Adada 140 milyon yıl önce yaşamış olan ankilozora, Doğa Tarihi Müzesi profesörü Paul Barrett'in onuruna Vectipelta barretti adı verildi.

Müzede yeni türü inceleyen paleontolog Dr. Susannah Maidment yaptığı açıklamada, "Paul disiplinimizde inanılmaz derecede etkilidir" dedi. "İnanılmaz derecede yüksek bir profile sahip ve alana muazzam miktarda katkıda bulundu. Ama aynı zamanda hepimizin kariyeri üzerinde kesinlikle muazzam bir etkisi oldu ve bunun için ona teşekkür etmek istedik. Bu yüzden küçük, yavaş hareket eden, dikenli bir organizmaya onun adını vermeye karar verdik."

Araştırmacılar ayrıca antik bir mantara sevilen çocuk kitabı yazarı ve illüstratör Beatrix Potter'ın adını verdi. Fosilleşmiş bitkilerin köklerini enfekte ederken bulunan 400 milyon yıllık Potteromyces asteroxylicola, bilinen en eski hastalık yapıcı mantardır. Tavşan Peter kitaplarını yazmanın yanı sıra Potter, mantarları inceleyen ve ayrıntılı tasvirlerini yaratan hevesli bir mikologdu.

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Kaynak: edition.cnn.com