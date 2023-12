2023 yılı sinemada mikrofonlu cameo yılıydı.

Hayır, eski yıldızların (ve gözden düşmüş kamusal figürlerin) kalan popülerliklerinden para kazanmalarını sağlayan yeni moda garip web sitesi değil. Kelimenin en saf ve amaçlanan anlamıyla cameolardan bahsediyorum - bazen bir filmin en iyi kısmı olabilen, ses getiren bir kişiliğin kısa süreli görünüşleri (şüpheniz varsa lütfen "This Is the End"i izleyin ve Rihanna, Michael Cera ve Channing Tatum'un cameo görünüşlerine bakın).

2023 söz konusu olduğunda, yüksek profilli cameolar o kadar çok oldu ki izleyicilerin başını döndürebilirdi (ve bir durumda neredeyse dönüyordu). Karşınızda, Noel için tam zamanında gelen bir sürprizle birlikte en önemli görünümlerin bir özeti (yeni "The Color Purple" müzikal filmi için spoiler almak istemiyorsanız aşağıya kadar kaydırmayın).

Karen Allen 'Indiana Jones ve Kaderin Kadranı'nda

"Indiana Jones" serisini başlatan klasik film "Raiders of the Lost Ark "ın neredeyse 43 yıl önce gösterime girmiş olması oldukça inanılmaz. Daha da inanılmazı, Indy'nin (Harrison Ford) o filmdeki romantik başrolü, muhteşem Karen Allen'ın, serinin sonraki iki filminde, 2008'de çekilen "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull" (Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı) ve bu yılın tartışmasız en az takdir edilen filmi "Dial of Destiny"de rol almış olması. Allen'ın cesur karakteri Marion, Indiana'nın eşsiz yeteneği ve zekâsına her zaman en iyi uyan karakter olduğu için bu pek de sürpriz sayılmamalı. Marion'un "Kader "e son anda katılması, bir zamanların ve şimdinin aşıklarının yıllar önce bir gemide icat ettikleri "Neresi acımıyor?" oyununa katılmalarıyla, her şeyi bitirmek için güzel bir yol sunuyor.

Nicolas Cage, Christopher Reeve, George Clooney ve diğerleri 'The Flash'ta

"The Flash" (CNN'in ana şirketi Warner Bros. Discovery'nin sahibi olduğu Warner Bros. Pictures'ın yapımcılığında) bu yılın başlarında gişede diğer şeylerin yanı sıra süper kahraman yorgunluğunun kurbanı olsa da, çılgın DC çizgi roman filminin başarılı olma çabaları denemeden değildi. Film bir bütün olarak yarım düzineden fazla cameo ile doluydu, özellikle de okyanusların şimdiki kralı Jason Momoa 'dan orijinal TV Batman'i Adam West'e kadar herkesin görüldüğü filmin sonunda. En çılgın görünüm, 90'larda Çelik Adam'ı merkeze alan ve o zamandan beri iptal edilmiş bir Tim Burton filminde Superman'i oynamak için deneme çekimi yapan Nicolas Cage 'e aitken, en duygusal olanı ise sonsuza dek bu karakterle özdeşleşecek olan aktörün, yani merhum Christopher Reeve'in görülmesiydi.

Linda Blair 'The Exorcist: Believer' filminde

Blumhouse'un klasik okült serisini ele aldığı, bir devam filmi olarak lanse edilen ve Ellen Burstyn'i 1973 yapımı orijinal filmdeki Oscar adayı Chris MacNeil rolüyle geri getiren bu filmin sonunda bir başka geç gelen cameo görüntüsü daha ortaya çıktı. Yeni filmin neredeyse yıldızı olan Chris'in kızı Regan'ın -ilk filmde Linda Blair'in canlandırdığı yeşil kusmuk kusan, baş döndüren şeytani ruhlu kız- da geri dönüp dönmeyeceği tüm hayranlar tarafından merak ediliyordu. Cevaplarını filmin son dakikasında, Regan nihayet annesini ziyaret ettiğinde aldılar. Ne yazık ki Blair'in dönüşü bir korku klasiğinin bu yavan güncellemesini kurtaramadı.

Whoopi Goldberg 'The Color Purple'da

Bu yılki "oh-wow" cameo'larını tamamlayan Goldberg, yeni müzikal filmin sonunda değil ama başında, 1982 tarihli Alice Walker romanında yer alan ve 1985 tarihli Steven Spielberg filminde canlandırdığı Celie karakterinin bebeğini dünyaya getiren ebe rolünde yer alarak kariyerine büyük bir ivme kazandırıyor. Sofia'yı canlandırdığı orijinal filmle sinema kariyerini başlatan Oprah Winfrey yeni filmde yapımcı olarak yer alsa da ekranda görünmüyor. Bu da Goldberg'in meşaleyi Celie rolündeki Fantasia Barrino'ya devrettiğini görmenin heyecan verici olmasının bir başka nedeni. ("The Color Purple" aynı zamanda CNN'in ana şirketi Warner Bros Pictures'a ait).

