2023 yaklaşırken Putin dünyanın kendisinin kazandığını düşünmesini istiyor

Rusya'daki başkanlık seçimleri belki de en iyi şekilde bir tür siyasi tiyatro olarak tanımlanabilir. Putin'in ciddi bir rakibi yok; en önemli rakibi Alexey Navalny, Kuzey Kutup Dairesi'nin 40 mil kuzeyindeki bir hapishanede; ve uysal medya, görevdeki başkanı Rusya'nın vazgeçilmez adamı olarak gösteriyor. Ancak bu bahar yapılacak oylama, on yılın sonuna kadar iktidarı elinde tutacak olan Kremlin lideri için önemli bir halk ritüeli.

Putin adaylığını neredeyse sıradan bir şekilde açıkladı. Aralık ayının başlarında düzenlenen "Rusya'nın kahramanları" töreninin ardından Putin, Ukrayna'da savaşmış bir grup askerle kamera karşısında bir sohbet gerçekleştirdi - ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde, başkana 2024'te aday olması için yalvardılar.

Rus işgali altındaki Donetsk bölgesinin temsilcisi Artyom Zhoga, "Halkımız, bir bütün olarak Donbas ve yeniden birleşmiş topraklarımız adına sizden bu seçimde yer almanızı rica ediyorum. "Ne de olsa yapılması gereken o kadar çok iş var ki... Siz bizim başkanımızsınız ve biz de sizin ekibiniziz. Bizim size ihtiyacımız var, Rusya'nın da size ihtiyacı var."

Putin'in cevabı ne oldu?

"Farklı zamanlarda [bu konuda] farklı düşüncelerim olduğunu inkar etmeyeceğim," dedi. "Ama şimdi, haklısınız, bir karar verme zamanı geldi. Rusya Federasyonu başkanlığı için adaylığımı koyacağım."

Bu, Putin'i sevilen bir ulusal lider olarak göstermek için açıkça senaryolaştırılmış bir andı. Ayrıca Putin'in Ukrayna'nın tam ölçekli işgalinin, Rusya 'nın uluslararası hukuku hiçe sayarak Ukrayna'nın dört bölgesini ilhak etmesinin bir işaret başarısı olarak reklamını yapmayı sevdiği şeye de işaret ediyordu.

Ancak Putin bir savaş zamanı başkanı olarak adaylığını koyuyorsa, gerçekleri çarpıtmak zorundadır. Rusya, Eylül 2022'de hak iddia ettiği Ukrayna bölgelerini tam olarak kontrol etmiyor; sahadaki savaş Rus yaşamı ve teçhizatı açısından son derece maliyetli oldu; ve Rusya'nın Karadeniz Filosu ciddi bir darbe aldı.

Dahası, savaş kelimenin tam anlamıyla Rusya'nın evine geldi. Son aylarda Ukrayna'ya ait insansız hava araçları Rus topraklarının derinliklerini vurdu. Kiev bir ölçüde inkâr etse de, bu tür saldırıların tedirgin edici bir psikolojik etkisi oldu - özellikle de insansız hava araçları Mayıs ayında Kremlin çevresindeki hava sahasını ihlal etmeyi başardığında.

Ancak Ukrayna'daki savaşın en büyük geri tepmesi Haziran ayında, Rus paralı asker patronu Yevgeny Prigozhin 'in Rusya'nın üst düzey askeri yetkilileriyle yaşadığı anlaşmazlığın ortasında bir ayaklanma başlatıp Moskova'ya yürümesiyle yaşandı.

Prigozhin'in Wagner paramiliter güçleri, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'nun aracılık ettiği anlaşılan karanlık bir anlaşmayla Rusya'nın başkentine varmadan durdu. Ancak Wagner güçlerinin neredeyse hiç karşı koymadan Moskova'ya doğru ilerlediği görüntüler - ve Rus askeri uçağının paralı askerler tarafından düşürülmesi - Putin'in Rusya'nın iç istikrarının garantörü imajına büyük bir darbe vurdu.

İsyandan sonraki iki ay içinde Prigozhin öldü: Paralı askerlerin patronu Ağustos sonunda hala gizemini koruyan bir uçak kazasında öldü. Putin yirmi yılı aşkın bir süredir iktidarına yönelik en büyük meydan okumayı atlatmıştı ama isyan, iktidarının temel dayanaklarından biri olan başkanın dokunulmazlık aurasının altını oydu.

Rus siyasi analist Tatiana Stanovaya kazanın ardından şunları yazdı: "Birçok aşırı vatansever Prigozhin'e gösterilen merhamet karşısında şaşkına döndü ve bunu hem devletin hem de Putin'in kendisinin zayıflığının bir işareti olarak yorumladı." "Prigozhin'in ölümünün gerçek bir kaza olma ihtimali düşük olsa bile, Kremlin bunun bir intikam eylemi olduğuna insanları inandırmak için şüphesiz elinden geleni yapacaktır. Putin bunu Rus devletinin güçlenmesine kendi kişisel katkısı olarak görüyor."

Yıl sonuna gelindiğinde Kremlin'in halkla ilişkiler makinesi tüm Prigozhin olayını halının altına süpürmüş gibi görünüyordu. Putin'in maraton niteliğindeki yıl değerlendirmesi basın toplantısında Prigozhin'in adı hiç geçmedi, ancak Putin özel askeri şirketler söz konusu olduğunda "Savunma Bakanlığı'nın engellemesi gereken aksaklıkları" kabul etti.

Her zaman olduğu gibi, yıllık özetleme, Putin'in kendinden emin bir şekilde Rusya'nın yeniden ön planda olduğu mesajını vermesi ve bunu desteklemek için istatistikleri sıralamasıyla, spin konusunda bir ustalık sınıfıydı. Ekonominin, bir önceki yıl %2.1'lik düşüşten geri dönerek GSYİH büyümesine geri döndüğünü ve Rusya'nın sanayi üretiminin arttığını söyledi. Ülkenin işsizlik oranının %2,9 ile tarihi düşük bir seviyeye inmesiyle övündü.

Rusya gerçekten de yaptırımların üstesinden geldi ve ekonomisi savaşa hazır durumda: ABD Hazine Bakanlığı'na göre savunma harcamaları ekonomik büyümenin ana itici gücü oldu. Putin Ukrayna'ya karşı savaşını sürdürmek için ne gerekiyorsa harcama sözü verdiği için bu durum devam edecek gibi görünüyor.

Ukrayna'daki savaş alanındaki durum Putin'e kendine güvenini göstermesi için bir fırsat daha verdi. Ukrayna'nın çok övülen karşı saldırısı herhangi bir ilerleme sağlayamadı ve Biden yönetiminin Ukrayna için 60 milyar dolardan fazla yardım talebi, Cumhuriyetçilerin sınır güvenliği ve göç politikasına ilişkin talepleri nedeniyle Kongre'de durdu. Macaristan, Ukrayna için önerilen son Avrupa Birliği yardım anlaşmasını engelledi.

Putin açıkça hem dünyanın hem de seçmenlerinin kendisinin kazandığına inanmasını istiyor ve Ukrayna'ya verilen desteğin azalacağına güveniyor. Basın toplantısında kendisine Ukrayna'da barışın ne zaman sağlanacağı sorulan Putin, Şubat 2022'de Ukrayna'nın topyekûn işgalini meşrulaştırmak için kullandığı ucu açık formülü tekrarladı.

"Bahsettiğiniz hedeflerimize ulaştığımızda barış olacak" dedi. "Şimdi bu hedeflere geri dönelim - bunlar değişmedi. Bunları nasıl formüle ettiğimizi hatırlatmak isterim: Ukrayna'nın silahsızlandırılması, askersizleştirilmesi ve tarafsız bir statüye kavuşturulması."

Cuma günü Rus ordusu, Ukrayna şehirlerini geniş çaplı işgalin başlangıcından bu yana en büyük füze ve insansız hava aracı saldırısıyla vurarak "silahsızlandırmanın" pratikte ne anlama geldiğini tüm dünyaya hatırlattı.

Ancak Ukraynalı sivillere yönelik amansız saldırıların istenmeyen bir etkisi olabilir. Son saldırı dalgasının ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak ve Fransa Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi çağrısında bulundu. Ukrayna'nın müttefiklerinin bu vaatleri yerine getirme konusunda ne kadar yaratıcı olabilecekleri 2024 yılında görülecek.

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Kaynak: edition.cnn.com