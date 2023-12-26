2023 nasıl 'eşik yılı' oldu ve 2024 daha kötü olabilir

Tüm bunların gölgesinde, en iyi ihtimalle başkanlık seçimleriyle dikkati dağılmış, en kötü ihtimalle de oy tartışmaları ve siyasi aşırılıklarla kendini parçalayan bir hiper güç kalacaktır.

Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi travmalarıyla meşgul olma ihtimali her riski artırıyor. ABD'nin vereceği jeopolitik karşılık, otoriter hırsları körükleyecek ya da küresel düzenin radikal bir şekilde altüst olmasına yol açacaktır. 2024, 2023'ün rasyonel ve ölçülü görünmesini sağlayabilir.

İlk olarak, Hamas'ın İsrail'e ve İsrail'in Hamas'ın peşinden Gazze'ye acımasızca saldırmasının, birçoklarının korktuğu bölgesel çatışmaya henüz yol açmamış olması teselli bulmak açısından önemlidir. İran destekli İslamcı hareket Hizbullah, şimdiye kadarki müdahalesini Lübnan ve İsrail sınırındaki yönetilebilir ve öngörülebilir kısasa kısas çatışmalarıyla sınırlandırmış görünüyor.

Görünürde İsrail işgaline direnmek için kurulmuş bir grubun, bir IDF yetkilisinin tahminine göre en fazla üçte biri militan olan yaklaşık 20,000 Gazzelinin ölümünün müdahaleyi hak etmediğine karar vermesi dikkate değer.

Hizbullah son on yılda Suriye ve ötesinde deneyimli savaşçılarını harcadıktan sonra hala yorgun olabilir ve muhtemelen son yıllarda daha az İran parası gördü. Hizbullah liderliği İsrail'le bir çatışmanın Lübnan'ın geniş çaplı bombalanmasına yol açacağını, örgütü anavatanında çok daha az popüler hale getireceğini ve potansiyel olarak daha da zayıflatacağını hesaplamış olabilir.

Ya da İsrail'le geniş çaplı bir çatışma Hizbullah'ın ana destekçisi İran'ın çıkarına olmayabilir. Çoğu analize göre Tahran, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının emrini vermedi, takdir etmedi ya da önceden bilmiyordu. İran hala on yıllardır görülmeyen iç muhalefet, ekonomik çalkantılar ve muhtemelen en önemli askeri figürü olan Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin ölümüyle sarsılıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın paramparça ettiği nükleer anlaşmaya sırtını dönen İran, kamuoyunun bildiği kadarıyla endişe verici bir hızla uranyum zenginleştiriyor. ABD'li yetkililere göre İran'ın nükleer silah için yeterli uranyum zenginleştirmesi için gereken "patlama" süresi -ki bunu istemediğini açıkça belirtiyor- sadece 12 gün olabilir.

İran'ın nükleer bombası bölgeyi vuracak bir sonraki kriz olabilir mi? İsrail ve ABD İran'ın nükleer kaynaklarına saldırırsa Hizbullah karşılık vermek için yedekte mi tutuluyor? Yoksa Orta Doğu'nun otoriter devletleri sükunete, İran'a karşı birliğe ve ekonomik işbirliğine o kadar odaklanmış durumdalar ki Filistin davası harekete geçilecek değil öfkelenilecek bir konu mu?

2024'teki ilk önemli karar İsrail'in şimdiye kadarki en sağcı hükümetinden gelebilir. Bu göreceli iç birlik anını ve ABD'nin açık desteğini, müttefiklerinin tüm tavsiyelerini bir kenara bırakıp Hizbullah'a saldırmak için kullanır mı?

İsrail halkı 7 Ekim'e kadar yeterince çelikleşmiş olabilir ve Hizbullah'ın karşılık olarak göndereceği kaçınılmaz roket dalgalarının yol açacağı olası kayıpları sineye çekebilir.ABD, kamuoyuna birlik görüntüsü verdiği için askeri yardımda bulunmak zorunda kalabilir. Ancak her iki tarafa da verilecek zarar ve sivil kayıplar astronomik boyutlarda olacaktır. Ve İsrailli politikacılar şu anda ihtiyatlı davranmıyor. Bu potansiyel çatışma 2006'daki İsrail-Hizbullah savaşından bu yana gelişiyor; aradan geçen her yıl, gerçekleştiğinde korkunç olacağı ve belki de kaçınılmasının daha iyi olacağı konusunda net bir anlayış gelişiyor. Peki İsrail için bu hesap değişti mi?

Orta Doğu bir yana, en ağır küresel güvenlik krizi Rusya'nın Ukrayna'yı işgali olmaya devam ediyor.ABD ve Avrupa Birliği'nin yardım konusundaki oyalamaları Ukraynalıların moralini ve muhtemelen önümüzdeki kış ve bahar aylarında ne elde etmeyi umabileceklerine dair değerlendirmelerini şimdiden zedeledi. NATO'nun Ukrayna'nın yaz aylarındaki karşı saldırısı için harcadığı milyarlarca dolar, ABD'nin 2024'teki seçim kargaşasının olası etkilerine karşı koymak için çok ihtiyaç duyulan sonuçları elde edemedi.

Şimdi, Rusya iyi eğitimli, iyi teçhizatlı -Ukraynalılara göre bazıları uyuşturulmuş- mahkum askerleri intihar görevlerine gönderirken, Ukrayna cephedeki kayıplarını takviye etmek için 500.000 asker daha seferber etmeyi düşünüyor. Moskova'nın acıya tahammülü - insan hayatına verdiği sıfıra yakın değer - sabrı ve tek kutuplu karar alma mekanizmasıyla birleşerek savaş alanında yeniden canlanmasını sağlıyor. NATO'nun 2021'de korktuğu Rus ordusuna aniden dönüşmesi pek olası değil. Ancak Ukrayna'yı boşaltabilir, özgürleştirilen Ukrayna topraklarını geri alabilir ve Batılı müttefiklerin yorulacağı yerlerde acımasızca ısrar edebilir.

Cephede iki hafta geçiren Kiev'in önümüzdeki kış varoluşsal bir krizle karşı karşıya olduğu açık. Batı'nın yardımı olmadan ayakta kalamayacaktır. Bazı ABD'li Cumhuriyetçiler tarafından ABD fonlarına layık olmayan bir kaybeden olarak adlandırılmadan karşı karşıya olduğu zorlukların boyutunu kabul edemez.

Kısa süre önce düzenlenen bir basın toplantısında Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'ye Genelkurmay Başkanı Valery Zaluzhny ile olan ilişkisi soruldu. O da bunun "işleyen" bir ilişki olduğunu söyledi. Ancak bu sorunun sorulması bile yönetimdeki çatlakların derinliğini ortaya koyuyor; zira başarısız geçen yaz için suçlamalar birbirini izliyor ve para yakında tükenecek gibi görünüyor.

2023, Rusya ve Ukrayna'da da en kötünün henüz gerçekleşmediği bir yıl oldu. Ukrayna, Rus anakarasına füzelerle, insansız hava araçlarıyla ve piyadelerle defalarca saldırdı ve Moskova'nın, egemenliğinin bozulması halinde uzun zamandır tehdit ettiği kıyamet intikamını alamayacağını gördü. Batı'nın önündeki zorluk, Rusya'nın bu kırılganlığının farkında olmak, ancak Kremlin'i pervasızca kağıttan bir kaplan olarak görmemektir.

2023'te Vladimir Putin de iktidarına karşı şimdiye kadarki en ciddi meydan okumayla karşı karşıya kaldı. Wagner şefi Yevgeny Prigozhin'in önderlik ettiği, askeri üst düzey rütbeliler arasında bir anlaşmazlık olarak başlayan ve Moskova'ya paralı asker yürüyüşüne dönüşen 48 saatlik isyan, Kremlin'in gücünde belirgin bir çentik bırakmadı. Ancak Kremlin'in elit kesimi artık Putin'in yenilmezliği mitini kavramış durumda ve hainlerin tüm maiyetleriyle birlikte uygun bir uçak kazasına kurban gidebileceklerini de biliyorlar.

Putin'in iktidarına yönelik bu tehdidi bu kadar sakin bir şekilde, çok az kalıcı, kamusal bozulma ile atlatması şaşırtıcıdır. Ancak darbe girişiminin gerçekleşmiş olması, bir zamanlar tartışılmaz olan "dikey" iktidarının doğasını değiştirmiş olmalı.

Savaşın krizleri 2024'e ertelendi. Önümüzdeki yıl Rusların cephede yeniden dirilişinin kendilerine zemin kazandıracak bir stratejinin habercisi olup olmadığını ya da sadece talihlerinde geçici bir sıçrama olup olmadığını öğreneceğiz. Batı yardımının kuruyup kurumadığını ve bunun ne kadar hızlı bir şekilde Ukrayna'nın çöküşüne dönüştüğünü de öğreneceğiz. Ayrıca Zelenskiy-Zaluzhny anlaşmazlığına rağmen şimdiye kadar etkileyici bir şekilde sağlam duran Kiev'in elit kesiminin ülkeyi kişiler arası keskin nişancılığın önüne koyup koyamayacağını ve inisiyatifi yeniden ele geçirip geçiremeyeceğini de öğreneceğiz.

Avrupa güvenliği için riskler muazzam. Rusya'nın Ukrayna'da elde ettiği kazanımlar Moskova'yı NATO sınırlarına daha da yaklaştırırken, Batı'nın bölünme ve fiyasko tutkusunu da acı bir şekilde gözler önüne seriyor. Batı'nın bu krize verdiği yanıtın ana ölçütü her zaman ısrarcı olmasıydı ve bu iki yıldan kısa bir süre içinde katlandı. Bu gerçekten umutsuz bir an.

Çin'in Tayvan çevresinde ve Güney Çin Denizi'nde Filipinler'e yönelik sayısız askeri manevrasına rağmen Tayvan'ı henüz işgal etmemiş olması küçük bir parlak nokta. Yaşlanan nüfus ve azalan işgücü ile demografik bir kriz ve bununla birlikte muhtemel bir ekonomik hesaplaşma yaklaşırken Pekin'de zaman daralıyor. Xi Jinping'in Çin Rüyası gerçekleşmekte zorlanabilir ve bu da dış politikada aşırılıklara yol açabilir. Tayvan gelecek yıl sandık başına gidiyor ve Biden'ın savunması için ABD botlarını sahaya sürmeyi açıkça taahhüt ettiği Tayvan'ın kaderi, önümüzdeki on yılların joker kartı olmaya devam ediyor.

Dünyadaki nükleer güçlerin durumu hiç olmadığı kadar endişe verici. ABD, Rusya, Çin ve İsrail'deki çalkantıları tartıştık. Hindistan endişe verici otoriter ve milliyetçi eğilimleri destekliyor. Pakistan yeniden İslamcı bir ayaklanmaya sahne olurken, siyasi krizler de birbirini izliyor. Kuzey Kore ise Doğu Avrupa'yı bombalayabilmesi için Moskova'ya eski topçu mühimmatları veriyor ve Japonya üzerinden roket atıyor.

2024'ün gelişi, arka bahçeye serpinti sığınakları kazmamız ya da güney Arjantin'e taşınmamız gerektiği anlamına gelmiyor. Ancak dünyayı on yıllardır görmediğimiz kadar tehlikeli bir durumda bırakıyor. İyi haber şu ki, en kötüsü bu yıl yaşanmadı, dolayısıyla bir sonraki yıl ya da hiçbir zaman da yaşanmayabilir.

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Kaynak: edition.cnn.com