2023 Mart Çılgınlığı: Benzeri olmayan bir erkekler Final Four'u

NCAA erkek kolej basketbol sezonunun doruk noktası hızla yaklaşıyor ve sadece dört final takımı ulusal şampiyon olarak taçlandırılmak için yarışıyor.

Her köşesinde sürprizlerin yaşandığı bir Mart Çılgınlığı'nın ardından sondan bir önceki turda 1, 2 ya da 3 numaralı seri başlarının yer almaması, 44 yıl önce sıralamanın uygulanmaya başlamasından bu yana ilk kez gerçekleşiyor.

Cumartesi günkü Final Four, turnuvanın 'Külkedisi' takımı 9 numaralı Florida Atlantic Üniversitesi'nin (FAU) 5 numaralı San Diego State ile karşılaşmasıyla başlayacak ve ardından 5 numaralı Miami, 4 numaralı Connecticut Üniversitesi ile oynayacak.

UConn dışında diğer üç takımdan hiçbiri daha önce bu turda yer almamıştı; 53 yıldır ilk kez Final Four'da ilk kez üç takım yer alıyor.

9. FAU - 5. San Diego State

FAU şu ana kadar turnuvanın hikayesi oldu.

Turnuva başlamadan önce ülke genelinde 237 okul NCAA turnuvası tarihinde bir galibiyet alabilmişti. FAU onlardan biri değildi.

Açılış turunda Memphis'e karşı 2.5 saniye kala attığı basketle öne geçen FAU, 16 numaralı Fairleigh Dickinson ve 4 numaralı Tennessee karşısında aldığı galibiyetlerle 3 numaralı Kansas State ile Elit Sekiz karşılaşmasına çıkmaya hak kazandı.

Baykuşlar'ın guardı Michael Forrest'ın serbest atışları Kansas State karşısında 79-76'lık galibiyete ve okulun ilk kez Final Four'a kalmasına yardımcı oldu.

1979'dan bu yana turnuvaya galibiyet almadan girdikten sonra Final Four'a ulaşan sadece beşinci takım oldular.

Dört maçı toplam 19 sayı farkla kazanmalarına rağmen FAU guardı Alijah Martin oyuncuların kendilerini tipik bir underdog takımı gibi hissetmediklerini söylüyor.

Martin, "Kendimizi Sindirella gibi hissetmiyoruz" dedi. "Burada olmamız ve yapmamız gerekeni yapmamız gerekiyormuş gibi hissediyoruz."

FAU son dörtte, Pazar günü 6 numaralı seri başı Creighton'a karşı 57-56'lık çekişmeli bir galibiyetle ilk kez Final Four'a katılmayı garantileyen San Diego State ile karşılaşacak ve maç 56'da berabere iken tartışmalı bir faul kararı San Diego State'in lehine olacak.

Bluejays guardı Ryan Nembhard maçın bitimine 1.2 saniye kala Aztecs guardı Darrion Trammell'a faul yaptı. Tekrarlar Nembhard'ın sol elinin Trammell'in şut denemesi için sıçradığı sırada sağ kalçasında olduğunu gösterdi.

Trammell'a iki serbest atış hakkı verildi, ilkini kaçırdı ama ikincisini atarak Aztekler'i öne geçirdi.

San Diego State yarı finale rüya gibi bir şekilde yükselirken, Tatlı 16 turunda 1 numaralı seri başı Alabama'yı yendi - daha önce hiç Tatlı 16 maçı kazanamamış, 1 numaralı seri başını yenememiş ve üst sıralardaki bir rakibi eleyememişti.

Takım, Alabama'yı 3'e 27'de tuttuktan sadece iki gün sonra Creighton'ı ikinci yarıda 0'a 10 olmak üzere üç sayı çizgisinin gerisinden 2'ye 17 şut isabetiyle tutarak mükemmel savunmasıyla başarılı oldu.

San Diego State koçu Brian Dutcher, "Bir sonraki adımı atıyoruz ve bu her zaman konuştuğumuz bir şeydi ve eminim ki bunu yapabileceğimizden şüphe eden insanlar vardı ama biz bir an bile şüphe etmedik" dedi.

5. Miami - 4. UConn

Grubun diğer tarafında da pek çok kişinin bu aşamaya geleceğini tahmin etmediği iki takım yer alıyor.

Zira Miami, bu yıl okul tarihinde ilk kez Final Four'a ulaşan üçüncü takım.

73 yaşındaki Jim Larrañaga'nın baş antrenörlükteki 12. yılında yönettiği Kasırgalar turnuvaya kötü bir giriş yaptı ve Ocak ayında 3-4'lük bir performans sergileyerek Florida State'e evinde ağır bir mağlubiyet aldı.

Ancak iki haftayı aşkın bir süre önce turnuvanın başlamasından bu yana Miami neredeyse durdurulamaz bir performans sergileyerek rakiplerine kök söktürdü ve ilk üç maçını toplam 37 sayı farkla kazandı.

Elit Sekiz'de Miami, 2 numaralı seri başı Texas ile karşılaştı - mükemmel bir sezonun ardından zorlu bir rakip.

Ancak Longhorns karşısında son 13 dakikadaki 37-17'lik önemli bir seri Hurricanes'i 88-81'lik muhteşem bir galibiyete taşıdı ve son dörde kalmalarını sağladı.

Yıllar boyunca yaşanan birçok sismik şoku hatırlayan Larrañaga'ya göre, yılın başındaki pozitiflik turnuvadaki koşularında hayati önem taşıyordu.

Larrañaga, "Aynı coşku, aynı sevinçli tavır, çünkü oyuncularınızın sezon öncesinde belirledikleri bir hedefi gerçekleştirmelerini çok seviyorsunuz," dedi.

"Antrenmanın ilk gününde söylediğimiz şey, şu anda neyi başarmak istediğimizi gözümüzde canlandırmaya başlamamız ve her gün bunun için çalışmamız gerektiğiydi. Ve bu çocuklar da bunu yaptı."

UConn, dördüncü sırada yer almasına rağmen, önceki iki yılda ilk turda kaybederek Mart Çılgınlığı'nda hayal kırıklığı yaratan sonuçlar serisini sürdüreceği düşünülüyordu.

Ancak, ilk maçlarından itibaren takım ışık saçmaya başladı. Huskies ilk iki maçını ortalama 19,5 sayı farkla kazandı ve Elit Sekiz'de 3 numaralı seri başı Gonzaga'yı 28 sayı farkla devirdi.

Bu büyük zafer 31 yıldır Elit Sekiz'de kazanılan en büyük fark oldu.

Yarışmada şampiyonluğu bulunan tek takım olarak UConn'un omuzlarındaki baskı, tecrübe ve soyağacını kullanarak okul tarihinde beşinci kez ulusal şampiyonluk kupasını bir kez daha havaya kaldırmak.

Ancak bu beklentiye rağmen forvet Adama Sanogo, kendilerinden şüphe duyanlara hala bir şeyler kanıtladıklarını söylüyor.

"Omuzlarımızda bir yük var," diyor Sanogo. "Her basketbol oynadığımızda insanlara yanıldıklarını göstermeye çalışıyoruz."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com