2023 Mart Çılgınlığı: 'Amerika'nın en olağanüstü basketbol oyuncusu' Iowa'yı ilk ulusal şampiyonluğuna taşıyabilir mi?

Bu arada Iowa'nın yıldız oyuncusu Caitlin Clark'ın başarıları da tarihin ötesine geçerek neredeyse insanüstü bir hal aldı ve rekorlar kıran bir yığın başarıya imza attı.

Clark'ın Iowa'nın Final Four'da üst sıralarda yer alan ve son şampiyon South Carolina'ya karşı kazandığı zaferde attığı 41 sayı, o turdaki en yüksek toplam sayıydı ve bu performans rakiplerin kalitesiyle daha da dikkat çekici hale geldi.

Iowa'nın South Carolina'ya karşı attığı 77 sayının 58'inde parmağı vardı ve bu turnuvada 50'den fazla sayı ürettiği dördüncü maç oldu. ESPN'e göre turnuvadaki diğer tüm oyuncular sadece bir kez böyle bir maç çıkardı.

Birkaç gün önce de NCAA turnuva tarihinde 40 sayılık triple-double yapan ilk erkek ya da kadın oyuncu oldu.

"Bence o Amerika'daki en olağanüstü basketbol oyuncusu. Onun gibisinin olduğunu sanmıyorum," diyen Iowa baş antrenörü Lisa Bluder, takımının finaldeki yerini garantilemesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Sadece sayı atma değil, pas verme, topu kullanma gibi pek çok konuda ... Ve bence onun zihniyetini bu kadar özel yapan şey kendine ve takım arkadaşlarına olan inancı."

Clark şimdiden Mart Çılgınlığı'nın en iyilerinden biri olarak yerini sağlamlaştırmış olsa da, şampiyonluk için hala karar verilmesi gereken bir konu var.

Clark, Iowa'nın oyun planının ve bu yıl NCAA istatistiklerini alt üst eden ve Mart Çılgınlığı boyunca maç başına 86 sayı ortalamasıyla etkilemeye devam eden parlak hücumunun merkezinde yer alacak.

Clark maç öncesi basın toplantısında "40 dakika daha her şeyimizi ortaya koyacağız," dedi.

"Sezonumuzdan geriye kalan tek şeyin bu olduğunu biliyoruz. Bu programa gönül vermiş McKenna (Warnock) ve Monika (Czinano) ile elimizde kalan tek şey bu," diyerek takımdaki son ve beşinci yıllarına atıfta bulundu.

Bu arada, sahanın diğer tarafında, LSU'dan Angel Reese de rekor kıran bir turnuva geçirdi ve ESPN'e göre tek bir NCAA turnuvasında 100 sayı, 70 ribaunt, 10 blok ve 10 top çalma yapan ilk oyuncu oldu ve 33 ile NCAA tek sezon double-double rekorunu kırdı.

Özellikle Alexis Morris ile olan ortaklığı muhtemelen Pazar günü Tigers'ın kaderini belirleyecek.

Iowa gibi LSU da Final Four'da 1 numaralı seri başını devirerek finale yükselmiş ve dördüncü çeyreğin başında dokuz sayı gerideyken destansı bir geri dönüşe imza atarak yerini garantilemişti.

Tatlı 16'da da Tigers, 10 saniye kala bir sayılık farkın üstesinden gelerek en iyi farkla kazandı.

LSU, bu turnuvada zor maçları kazanma deneyimlerinin yanı sıra, Baylor'da 2005, 2012 ve 2019 yıllarında üç ulusal şampiyonluk kazanan ve iki farklı programı ulusal şampiyonluk maçına götüren ikinci koç olan baş antrenör Kim Mulkey'in zekasına da güvenebilir.

LSU zaferinden sonra "Eve birçok nedenden dolayı geldim," dedi. "Birincisi, bir gün PMAC'de (Pete Maravich Toplanma Merkezi) bir şampiyonluk bayrağı asmak için. Asla ama asla iki yıl içinde böyle bir şey yapacağınızı düşünmezsiniz."

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Kaynak: edition.cnn.com