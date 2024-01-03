2022 Preakness Stakes: Triple Crown'un orta mücevheri hakkında bilmeniz gereken her şey

Neyse ki yarışın başlama saati olan 19:01 ET günün en yüksek sıcaklığına denk gelmeyecek, ancak yine de hava oldukça sıcak olacak.

Yarış başlangıcında tahmin edilen sıcaklık 91 derece. Bu, normalin 18 derece üzerinde 94 dereceye ulaşacağı tahmin edilen günün en yüksek sıcaklığının birkaç derece altında olacak.

Aşırı sıcaklık, alışmanın bir sorun olabileceği anlamına geliyor. CNN'in hava durumu ekibine göre, sezonun başındaki sıcaklık insanları daha fazla etkiliyor çünkü vücutları henüz buna alışkın değil.

Kentucky Derby galibi Rich Strike Cumartesi günkü yarışta yer almayacak. Atın sahibi Rick Dawson, yarışın cazip olmasına rağmen planlarına uymadığını, yani bu yıl Belmont Stakes'i de içeren at yarışlarının gıpta ile bakılan Triple Crown'unun kazananı olmayacağını söyledi.

Rich Strike'ın yokluğunda, dokuz at prestijli ödül için yarışmak üzere sıraya girecek ve tüm yarışmacılar bu yılki Derby'deki şok bir sonuçtan ilham alacak.

Hall of Fame at antrenörü Bob Baffert, bu yılki Kentucky Derby'yi kaçırdıktan sonra Preakness'i de kaçıracak.

Şubat ayında, Medina Spirit'in 2021 Kentucky Derby'deki zaferinin diskalifiye edilmesinin ardından Kentucky At Yarışı Komisyonu (KHRC) tarafından 90 gün süreyle uzaklaştırıldı. At, Derby'de bitiş çizgisini ilk sırada geçtikten sonra yapılan uyuşturucu testinde başarısız olmuştu.

Baffert, KHRC'nin kararına itiraz etti, ancak Kentucky Temyiz Mahkemesi 1 Nisan'da acil yardım talebini reddetti. Uzaklaştırma cezası 4 Nisan'da başladı.

Efsanevi antrenörün Maryland'in "mütekabiliyet" yasası nedeniyle Preakness'e katılmasına izin verilmeyecek.

İzlenmesi gerekenler

Rich Strike, yarıştaki diğer atlar arasında en yüksek oran olan 80/1 ile Derby'yi kazandığında neredeyse herkesi şaşkına çevirdi.

O günün ikincisi Epicenter'dı ve bu at Triple Crown'ın ortadaki mücevheri için favori olarak geri döndü.

Epicenter'ın antrenörü Steve Asmussen Kuzey Amerika at yarışı tarihinin en başarılı antrenörü ve Kentucky Derby'de yaşadığı hayal kırıklığını telafi etmek isteyecektir.

İlginç bir şekilde, Fenwick bu yılki Preakness Stakes'in en büyük yabancı atı olarak görülüyor - 50/1 ile - ancak bahisçiler bu kez yarışın uzun atışını desteklemek için cazip olabilirler.

Fenwick'in antrenörü Kevin McKathan, atının "özel" olabileceğini düşündüğünü ve sahadaki daha köklü isimlere karşı başka bir sürpriz sonucu göz ardı etmediğini söylüyor.

"Associated Press'in haberine göre McKathan, "Herkes 'Bu zenginler ve ünlüler için gerçek bir spor' diyor.

"Ama size şunu söyleyeyim. İyi bir ata sahip olursanız hepsini yenebilirsiniz.

"O atın hiçbir fikri yok. Neye mal olduğu hakkında hiçbir fikri yok. O adamın sahibinin kim olduğu hakkında hiçbir fikri yok. Buraya nasıl bir uçakla geldikleri hakkında hiçbir fikri yok. Bilmiyorlar."

Secret Oath ve Early Voting, Epicenter ile birlikte favori listesini oluşturan diğer iki at.

Nasıl izlenir

Preakness Stakes ABD'de NBC'de, NBC web sitesinde ve uygulamasında yayınlanacak.

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Kaynak: edition.cnn.com