2022 NBA Finalleri hakkında bilmeniz gereken her şey

Steve Kerr'ün Warriors'ı sekiz sezonda altıncı kez Finallere katılıyor ve bu hanedanlık dördüncü Larry O'Brien kupasını arıyor ki bu da takımı tüm zamanların en iyi takımları arasına sokabilecek bir başarı.

Sahanın diğer ucunda ise sezona sarsıntılı bir başlangıç yaptıktan sonra seriyi ligin en iyi savunma takımlarından birine dönüştürerek kayda değer bir iş çıkaran birinci yıl baş antrenörü Ime Ukoda tarafından yönetilen bir Celtics takımı var.

Warriors'ın franchise yıldızı Steph Curry'nin sezon boyunca oynadığı seviye göz önüne alındığında - hatta kısa süre önce Doğu Konferansı Finalleri MVP'si olarak açılış Magic Johnson Kupasını kazandı - bunun Warriors'ın bu yinelemesinin şampiyonluk kazanmak için son şansı olabileceğini söylemek aptalca görünebilir.

Ancak 34 yaşında - kilit takım arkadaşları Draymond Green ve Klay Thompson'ın her ikisi de 32 yaşında - ve bu yılki bazı vasatın altındaki dönemlerle birlikte, pencere hızla kapanıyor.

Bu pencerenin, ligin olağanüstü bireysel yeteneklerinden birine sahip genç ve aç bir takım olan Celtics tarafından daha da hızlı bir şekilde kapatılmaya çalışılması kesinlikle yardımcı olmuyor.

Jayson Tatum ile Celtics'in elinde jenerasyonluk bir süper yıldız var gibi görünüyor. 24 yaşındaki oyuncu, Doğu Konferansı Finalleri'nin 7. maçında Miami Heat'e karşı 26 sayılık performansıyla takımını NBA Finalleri'ne taşıdı ve serinin MVP'si olarak Larry Bird Kupası'nın açılışını yaptı.

Ancak Tatum bunu kesinlikle tek başına yapmadı; geçen yıl ilk kez All Star olan takım arkadaşı Jaylen Brown ve şu anda Yılın Savunma Oyuncusu olan Marcus Smart, franchise sütunları için mükemmel birer folyo.

Celtics bu playofflarda rol oyuncularından da büyük performanslar aldı, özellikle de ilk NBA Finallerine ulaşmak için 14 sezonu kapsayan 141 kariyer playoff maçını beklemek zorunda kalan tecrübeli pivot Al Horford'dan.

Bu eşleşme kesinlikle genç bir iddialı ile köklü bir gücün karşı karşıya gelmesi kalıbına uyuyor. Sonuç potansiyel olarak bir hanedanın sonu ve bir diğerinin başlangıcı olabilir.

Ne dediler

Heat karşısında alınan 7. Maç galibiyetinin ardından Celtics baş antrenörü Udoka kutlamaları durdurarak dikkatini Finallere çevirmekte gecikmedi.

Warriors ve Celtics sezon serisinde 1-1 berabere kalırken Boston Mart ayında Golden State'te oynanan son maçta rakibini 110-88 gibi ağır bir skorla mağlup etmişti.

Udoka gazetecilere "Celtics organizasyonunda Doğu Konferansı şampiyonluklarını asmıyoruz ya da kutlamıyoruz," dedi. "Şu anda burada anlaşmayı bitirmeye çalışıyoruz.

"Bu yıl Golden State ile oldukça iyi oynadık, açıkçası sezonun sonlarında onları oldukça kötü yendik ... bu yüzden [kendimize] çok güveniyoruz. Bunun da zorlu bir mücadele olduğunu biliyorum.

"Ama üst düzey bir [Warriors] takımını tanıyoruz, bir sürü harika şutörü olan, genel olarak harika oyunculara sahip, iyi tanıdığım oyunculardan oluşan bir takım. Bu mücadeleye hazırız."

Warriors sezonun çeşitli noktalarında Curry, Thompson ve Green'den oluşan üç yıldızından sakatlık nedeniyle yoksun kaldı.

Golden State sezona 18-2'lik bir seri yakalayarak müthiş bir formla başladı ancak daha sonra bu eksiklikler nedeniyle sekteye uğradı. Ancak bu durum guard Jordan Poole'un ligin en heyecan verici genç yeteneklerinden biri olarak ortaya çıkmasına ve rotasyonun kilit bir üyesi olarak yerini sağlamlaştırmasına fırsat verdi.

Kerr, takımın Finallere giden yolculuğunu "kayalık bir yol" olarak tanımladı, ancak bunun önlerindeki zorluklar için onlara iyi bir zemin hazırlayacağına inanıyor.

NBC'nin haberine göre Kerr gazetecilere "Bence sezona başlarken büyük bir umudumuz ve önceki iki sezonda sahip olmadığımız bir inancımız vardı," dedi. "Mücadeleye geri dönmek için gerçek bir şansımız olduğunu hissettik ve bence oyuncularımız da böyle hissetti.

"Ayrıca son iki yılda playoffları kaçırdıktan sonra kupalarımızı yeniden doldurduğumuzu hissettim. Herkes bu sezona gerçekten aç girdi ve nasıl başladığımızı görebiliyordunuz... kapılardan fırladık, bu takımda harika bir bağ, harika bir yoldaşlık var.

"Normal sezonda Denver serisinin 1. maçına kadar ana oyuncularımızı aynı anda sahaya hiç çıkaramadık. Bu yüzden buraya gelmek biraz zorlu bir yoldu ama tüm kilit oyuncularımızı sahaya sürebilirsek süreç ve potansiyelimiz hakkında iyi hissediyorum."

Nasıl izlenir

Finaller ABD'de ABC veya ESPN3 kanallarından izlenebilecek. Alternatif olarak, ABD'de ve tüm dünyada maçları NBA League Pass üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Program

1. Maç: 2 Haziran Perşembe - Boston - Golden State, 21:00 ET

2. Maç: 5 Haziran Pazar - Boston - Golden State, 20:00 ET

3. Maç: 8 Haziran Çarşamba - Golden State - Boston, 21:00 ET

4. Maç: 10 Haziran Cuma - Golden State - Boston, 21:00 ET

5. Maç (eğer gerekliyse): 13 Haziran Pazartesi - Boston - Golden State, 21:00 ET

6. Maç (eğer gerekirse): 16 Haziran Perşembe - Golden State - Boston, 21:00 ET

7. Maç (eğer gerekirse): 19 Haziran Pazar - Boston - Golden State, 20:00 ET

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Kaynak: edition.cnn.com