2022 NBA All-Star ilk beşi açıklandı, LeBron James üst üste 18. kez seçildi

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, Batı Konferansı takımının kaptanı seçilerek 18. kez All-Star takımına seçildi ve Kobe Bryant'ı 19 kez All-Star olan Kareem Abdul-Jabbar'ın ardından ikinci sıraya taşıdı.

Bu aynı zamanda 37 yaşındaki oyuncunun NBA'in takımlarını seçmek için mevcut sistemi kullandığı beş yılın her birinde kaptan olduğu anlamına geliyor.

James, 10 Şubat'ta gerçekleşecek All-Star Maçı için NBA kariyerine 2003'te başladığı ve 2016'da şampiyonluk kazandığı Cleveland'a dönecek.

James'e Golden State Warriors guardı Stephen Curry, Memphis Grizzlies guardı Ja Morant, Denver Nuggets pivotu Nikola Jokic ve Warriors forveti Andrew Wiggins Batı'nın ilk beş oyuncusu olarak eşlik ediyor.

Bu Curry'nin All-Star Maçı'na sekizinci seçilişi olurken, son NBA MVP'si Jokic'in dördüncü seçilişi.

Morant ve Wiggins ilk maçlarına çıkarken, Morant yükselen Grizzlies'te patlama yapan bir sezon geçirdi, Wiggins ise Warriors'ın mükemmel sezonunda büyük rol oynadı.

Wiggins ilk beş başladığını öğrenmeyi "akıllara durgunluk veren" bir olay olarak tanımladı.

"Maç öncesi kestiriyordum ve kızımla birlikte beni uyandırıp 'İlk beş başladın, ilk beş başladın' dediler. Bir an için rüya gördüğümü sandım. All-Star'a seçildiğimi öğrenmek için iyi bir yoldu ve buna minnettarım" dedi.

"Çok çalışıyorum ve burada bir yuva buldum. Umarım bunu devam ettirebilirim ve bu sonuncusu olmaz."

Kevin Durant Doğu Konferansı takımının kaptanı olacak, yani 2021'de olduğu gibi All-Star kaptanları aynı olacak.

Brooklyn Nets'in yıldız oyuncusunun diz bağlarındaki burkulma nedeniyle iyileşme süreci devam ettiği için maçta yer alıp almayacağı henüz belli değil.

12 kez All-Star seçilen Durant'e Chicago Bulls guard-forveti DeMar DeRozan, Atlanta Hawks guardı Trae Young, Philadelphia 76ers pivotu Joel Embiid ve Milwaukee Bucks forveti Giannis Antetokounmpo eşlik ediyor.

Bu, 'Greek Freak'in altıncı seçimi - Abdul-Jabbar'ın Bucks franchise seçim rekorunu egale ediyor - Embiid'in beşinci, Young'ın ise ikinci seçimi.

DeRozan'a gelince, Bulls'un yıldızı yeniden dirildiği bir sezon geçirerek Chicago'nun Doğu Konferansı'nda ikinci sıraya yükselmesine yardımcı oldu.

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DeRozan'ın beşinci kez All-Star seçildiği Bulls'un bir sonraki maçına giderken takım arkadaşı Zach LaVine tarafından duyuruldu.

Taraftar oyları oyların %50'sini oluştururken, medya paneli ve mevcut oyuncuların her biri de %25'ini oluşturdu.

Maçın yedekleri 3 Şubat'ta açıklanacak ve her konferansın baş antrenörleri tarafından oylanacak.

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Kaynak: edition.cnn.com