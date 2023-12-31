2022 Londra Maratonu tarihin en zengin tekerlekli sandalye yarışına sahne olacak

Bu yıl organizatörler daha yarış başlamadan rekor kırarak Çarşamba günü 2022 Londra Maratonunun tarihteki en zengin tekerlekli sandalye yarışlarına ev sahipliği yapacağını duyurdular.

Her iki yarıştaki toplam ödül miktarı 57.800 dolar artarak 2021'deki 141.700 dolardan 2022'de 199.500 dolara yükseldi.

Erkekler ve kadınlar yarışlarında ilk 10'a giren her yarışmacı bu toplamın bir kısmını alacak; birinciler 10.000 $ artışla 35.000 $ alırken, ikinciler 20.000 $ ve üçüncüler 15.000 $ kazanacak.

Parkur rekorları ve parkurun belirli bir 400 metrelik zamana karşı bölümü olan Abbott World Marathon Majors Flying 400'de belirlenen en hızlı zamanlar için ek bonuslar mevcut olacak.

Son kadınlar şampiyonu Schär bir basın açıklamasında "2013'ten beri dünyanın dört bir yanında maratonlarda yarışıyorum" dedi. "Londra Maratonu'nun tekerlekli sandalye yarışlarını teşvik etmek için yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini görmek toplum için harika bir örnek olmalı."

Yarışa favori olarak başlayacak olan Schär, 2018'den bu yana dünyanın önde gelen kadın tekerlekli sandalye yarışçısı statüsüne yakışır şekilde, 2018'de Londra Maratonu'nu kazanan Avustralyalı Paralimpik şampiyon Madison de Rozario ile birlikte yarışacak.

Diğer eski şampiyonlar Hollandalı Nikita den Boer ve ABD'li Tatyana McFadden da yarışacak ve bu da kalabalık bir saha oluşturuyor.

"Etkinlik direktörü Hugh Brasher yaptığı basın açıklamasında, "Londra Maratonu uzun yıllardır dünyanın en iyi tekerlekli sandalye yarışçılarını tanıtma, destekleme ve sergileme konusunda öncü olmuştur.

"Bu yılki tekerlekli sandalye yarışlarını tarihin en zengin yarışları haline getirerek ve şimdiye kadar bir araya getirdiğimiz en büyük tekerlekli sandalye atleti alanını ağırlayarak bunu tekrar yapmaktan mutluluk duyuyoruz."

Erkekler yarışında Hug'a 2019 şampiyonu ABD'li Daniel Romanchuk ve sekiz kez şampiyon olan Britanyalı David Weir eşlik edecek.

Weir yaptığı basın açıklamasında, "Londra Maratonu'nun tekerlekli sandalye sporcuları için bir duruş sergilemesi ve para ödülünü arttırması gerçekten çok güçlü ve küresel olarak tüm sporlar için bir ölçüt oluşturuyor" dedi.

"Londra Maratonu'nun erkekler ve kadınlar tekerlekli sandalye kategorileri için yaptıklarını gerçekten takdir ediyorum ve sonsuza kadar da takdir edeceğim."

2022 Londra Maratonu 2 Ekim'de gerçekleşecek.

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Kaynak: edition.cnn.com