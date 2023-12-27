2022 Kentucky Derbisi: 'Sporun En Büyük İki Dakikası' hakkında bilmeniz gereken her şey

Medina Spirit 2021'de çizgiyi ilk geçen at olmuş ancak daha sonra yasaklı madde testi pozitif çıkınca sonuç geçersiz sayılmıştı.

Atın antrenörü Bob Baffert daha sonra Churchill Downs'tan iki yıl men edildi ve ilk ikincisi Mandaloun yarışın galibi ilan edildi.

Baffert daha sonra dermatit tedavisinde kullanılan bir merhemin pozitif teste neden olmuş olabileceğini iddia eden uzun bir açıklama yaptı.

Medina Spirit'in Aralık ayında beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetmesiyle üzücü bir hal alan bu olay, ilk kez 1875 yılında düzenlenen yarışa gölge düşürmeye devam etse de, Derbi bu tartışmayı geçmişte bırakmak istiyor.

Yarışı altı kez kazanarak bir rekora imza atan Baffert'in yokluğunda, heyecan verici bir mücadele vaat eden yarış için saha tamamen açık.

Yaklaşık koşu süresine atfen "Spordaki En Büyük İki Dakika" olarak adlandırılan Derby, Preakness Stakes ve Belmont Stakes'i de içeren ABD at yarışlarının gıpta ile bakılan Triple Crown'unun ilk yarışı.

Baffert tarafından yetiştirilen Justify, 2018 yılında bu üç yarışı da kazanan son at olmuştu.

İzlenmesi gerekenler

Baffert'in yarıştan men edilmesine rağmen, eski atlarından ikisinin başarı şansı yüksek.

Messier ve Taiba, Baffert'in eski asistanı Tim Yakteen'e devredilen ve bir aydan biraz daha uzun bir süredir bu hafta sonu yapılacak gösteri için atları eğiten yarışmacılar arasında yer alıyor.

Yakteen, yarış öncesinde Baffert ile herhangi bir iletişim kurmadığını, ancak bazılarının bunların 69 yaşındaki antrenörün atları olduğunu iddia etmesiyle ekstra ilgiyle karşılaştığını söylüyor.

Yakteen, atları ahırına almakta tereddüt edip etmediği sorulduğunda gazetecilere "Dürüst olacağım, böyle olacağını tahmin etmemiştim ama asla tereddüt etmezdim" dedi.

Bununla birlikte, Epicenter ve Zandon, her iki atın da büyük potansiyele sahip olduğu yarışa girerken öne çıkan iki seçim gibi görünüyor.

Epicenter'ın antrenörü Steve Asmussen Kuzey Amerika at yarışı tarihinin en başarılı antrenörü olmasına rağmen 23 denemesinde de Derby'yi kazanamadı.

Zandon ise son yarışında etkileyici bir performans sergiledi ve yarışın favorisi olarak gösteriliyor.

Nasıl izlenir

Derbi ABD'de NBC'de, NBC web sitesinde ve uygulamasında yayınlanacak ve Cumartesi günkü tüm yarışlar öğle saatlerinden itibaren ekranlara gelecek.

İkonik yarış saat 18:57'de (ET) başlayacak.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com