2022 Grammy Ödülleri nasıl izlenir?

Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyleOcak ayından ertelenen 64. Grammy Ödülleri bu yıl Las Vegas'ta düzenlenecek. Z kuşağı yıldızlarından ve adaylardan Lil Nas X, Olivia Rodrigo ve çok yıllık kazananBillieEilish'in yanı sıra Silk Sonic (Bruno Mars ve Anderson .Paak'ın grubu), John Legend ve Carrie Underwood'un performanslarını bekliyoruz.

İşte "müziğin en büyük gecesini" nasıl izleyeceğiniz.

Ne: Grammy Ödülleri

Ne zaman? 3 Nisan, saat 20:00 ET

Nerede? CBS/Paramount+/çoğu canlı TV hizmeti

Kablonuz varsa

Çok basit: CBS'i akşam 8'de açın. (Üzgünüm, kırmızı halı hayranları - görünüşe göre "60 Minutes" önceden yayınlanıyor. E! ya da başka bir kanaldan izlemek zorunda kalabilirsiniz).

Eğer kablolu yayınınız yoksa

YouTube TV veya Hulu + Live TV gibi canlı TV hizmetlerine abone olan bir kablo kesiciyseniz, Grammy'lere bu uygulamalar aracılığıyla erişebilmeniz gerekir. Yine de izleme partinizi planlamadan önce sağlayıcınızla iki kez kontrol edin.

Paramount + varsa

Grammy ödüllerini Paramount+ hizmetinden canlı olarak izleyebilirsiniz - ve gösteri ilk yayından sonra talep üzerine de izlenebilecek.

İnternet erişiminiz varsa

Gecenin ödüllerinin çoğunun verildiği Grammy Gala Töreni'ni izleyebilirsiniz. ( 80'den fazla kategorinin tamamı primetime etkinliğinin üç buçuk saatlik çalışma süresine sığmayacaktır). Billboard'un haberine göre, LeVar Burton'ın sunacağı bu etkinlik Pazar günü saat 15:30'dan itibaren live.grammy.com adresinden ya da Grammy 'nin YouTube sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

Grammy'leri canlı izleyemiyorsanız, muhtemelen yayınlandıktan sonra gösteriden önemli anları bulacaksınız - Kayıt Akademisi genellikle YouTube kanalında veya Twitter profilinde performanslardan ve kabul konuşmalarından klipler yayınlar.

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Kaynak: edition.cnn.com