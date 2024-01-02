2022 Dünya Kupası: Uluslararası Af Örgütü FIFA'yı Katar'daki göçmen işçilere tazminat ödenmesi için en az 440 milyon dolar ayırmaya çağırıyor

Uluslararası Af Örgütü ve diğer bazı insan hakları grupları, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya gönderdikleri açık mektupta, dünya futbolunun yönetim organının Katar ile birlikte çalışarak "FIFA'nın katkıda bulunduğu tüm emek ihlallerinin giderilmesini sağlayacak kapsamlı bir program oluşturması" gerektiğini belirtti.

Mektupta, "2022 Katar FIFA Dünya Kupası'nın açılışına altı ay kala, yüz binlerce göçmen işçi, Katar'da Dünya Kupası'nın hazırlanması ve gerçekleştirilmesi için gerekli olan altyapının inşası ve bakımı sırasında maruz kaldıkları ciddi iş gücü ihlalleri için maddi tazminat da dahil olmak üzere yeterli bir çözüm alamadı" denildi.

"FIFA, Dünya Kupasına katılan takımlara verilen 440 milyon ABD Doları tutarındaki para ödülünden az olmamak üzere bir miktarı, telafiyi destekleyecek fonlara yatırılmak üzere ayırmalıdır."

Turnuva öncesinde Katar'daki göçmen işçilere yönelik muamele yaygın bir şekilde eleştiriliyor.

Uluslararası Af Örgütü, güvensiz çalışma koşulları ve aşırı çalışma saatlerini de içeren sorunların ülkede "yaygın" olduğunu söylüyor.

Mektupta ayrıca Katarlı yetkililerin "2010 yılından bu yana binlerce göçmen işçinin ölüm nedenlerini soruşturmada başarısız oldukları" belirtildi.

Ülkede işçi haklarının korunmasına yönelik kaydedilen ilerleme kabul edilmekle birlikte, yardımın çok geç geldiği ve ülkenin "kafala sponsorluk sisteminin" "vicdansız işverenlerin cezasızlıkla göçmen işçileri istismar etmesine" izin verdiği belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard, "Geçmişte yaşanan ihlallerin acılarını silmek için çok geç olsa da, FIFA ve Katar tazminat sağlamak ve başka ihlallerin yaşanmasını önlemek için harekete geçebilir ve geçmelidir" dedi.

"Turnuvanın gerçekleşmesi için çok şey veren işçilere tazminat ödenmesi ve bu tür ihlallerin bir daha asla yaşanmamasını sağlayacak adımların atılması, FIFA'nın insan haklarına saygı gösterme taahhüdünde önemli bir dönüm noktası olabilir."

FIFA'nın yanıtı

FIFA, Af Örgütü'nün ülkedeki işgücü reformlarını kabul etmesini memnuniyetle karşıladığını ve Katar'ın Teslimat ve Miras Yüksek Komitesi (SC) ile birlikte Dünya Kupası hazırlıklarında yer alan işçilerin korunmasına ilişkin "benzeri görülmemiş bir durum tespiti süreci uyguladığını" söyledi.

Ayrıca "şu anda Uluslararası Af Örgütü tarafından önerilen programı değerlendirdiğini" ancak raporun "2010 yılından bu yana inşa edilen FIFA Dünya Kupası'na özgü olmayan geniş bir kamu altyapısı yelpazesini" kapsadığını söyledi.

FIFA sözcüsü CNN'e yaptığı açıklamada, "FIFA Dünya Kupası ile ilgili olarak çalışan şirketler yükümlülüklerini ihlal ettiklerinde, FIFA ve SC, yanlışlığın etkiye neden olan kuruluş, genellikle ilgili işçiyi istihdam eden şirket tarafından düzeltilmesini sağlamak için çalışır" dedi.

"Turnuva organizatörlerinin İşçi Refahı girişimlerinin bir sonucu olarak, sayısız işçi, ödenmemiş ücretlerin ödenmesi, SC'nin evrensel geri ödeme programı aracılığıyla işe alım ücretlerinin geri ödenmesi ve diğer tazminat biçimleri de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde iyileştirme aldı.

"Örneğin, SC'nin işe alım ücretlerinin geri ödenmesini sağlama çabasının bir parçası olarak, işçilere Aralık 2021 itibariyle toplam 22,6 milyon dolar ödeme yapıldı ve müteahhitler tarafından 5,7 milyon dolar daha taahhüt edildi.

"Diğer iyileştirme biçimleri arasında, tekrarlanmamasını sağlamak için şirket uygulamalarının güçlendirilmesi veya turnuva organizatörleri veya Çalışma Bakanlığı tarafından uygulanan cezai tedbirler yer almaktadır."

Infantino'nun yorumları

SC yaptığı açıklamada "Katar'ın FIFA Dünya Kupası projelerinde çalışan her işçinin haklarına saygı gösterilmesini sağlamak için yorulmadan çalıştığını" söyledi.

Katarlı yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda işçi haklarının ihlal edildiği yönündeki suçlamalara şiddetle karşı çıkmışlardı.

Bu yılın başlarında Katar 2022 Genel Sekreteri Hassan Al Thawadi, ülkesinin "gerçekten dönüşümsel sosyal, insani, ekonomik ve çevresel miraslar bırakan bir turnuva sunmak için 12 yıl boyunca aralıksız çalıştığını" söyledi.

Uluslararası Af Örgütü'nün son raporuna cevaben Katar Çalışma Bakanlığı, ülkedeki "işgücü reformlarının bütüncül ve kalıcı bir değişim sağlayacak bir hızda gerçekleşmeye devam edeceğini" söyledi.

"Yeni rapor, yaratılan iyi niyetin çoğunu baltalıyor. Katılım her zaman kınamadan daha iyi sonuçlar verecektir, özellikle de makul olmayan bir şekilde talep edildiklerinde" denildi.

Bu ayın başlarında Infantino'ya FIFA'nın turnuva hazırlıkları sırasında hayatını kaybedenlerin ailelerine herhangi bir taahhütte bulunup bulunmayacağı soruldu.

"Dünya Kupası stadyumlarının inşası söz konusu olduğunda - tüm bu konuları dış kuruluşlarla birlikte araştırıyoruz - aslında ölen üç kişidir" diyen Infantino, FIFA ve Katarlı yetkililere göçmen işçiler konusunda yöneltilen eleştirilere de değindi.

"Zor koşullarda bile olsa birine iş verdiğinizde ona onur ve gurur verirsiniz. Bu sadaka değildir. Hayır işi yapmazsınız.

"Birine bir şey verip 'Tamam, olduğun yerde kal' diyemezsiniz. Sana bir şey verebildiğim için kendimi iyi hissediyorum."

2022 Dünya Kupası bu yıl 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek.

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Kaynak: edition.cnn.com