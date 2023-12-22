2021 Avustralya F1 Grand Prix ve MotoGP yarışı iptal edildi

Organizatörler Salı günü yaptıkları açıklamada, Formula 1 şampiyonasının 21. turunun ülkenin sıkı sınır kontrollerinin kurbanı olmasıyla Avustralya Grand Prix'sinin üst üste ikinci yıl iptal edildiğini duyurdu.

Organizatörler 21 Kasım'daki yarışla ilgili yaptıkları açıklamada "2021 Avustralya Grand Prix'sinin devam eden COVID-19 pandemisiyle ilgili kısıtlamalar ve lojistik zorluklar nedeniyle iptal edildiğini üzülerek duyuruyoruz" dedi.

MotoGP dünya şampiyonasının 24 Ekim'de Phillip Island'da yapılması planlanan Avustralya turu da üst üste ikinci kez iptal edildi.

Daha fazla haber, özellik ve video için CNN.com/sport adresini ziyaret edin

Organizatörler, "Devam eden COVID-19 salgını ve bunun sonucunda ortaya çıkan seyahat komplikasyonları ve lojistik kısıtlamalar, şu anda etkinliğin uygulanabilirliğini teyit etmenin mümkün olmadığı ve bu nedenle 2021 takviminde yer almayacağı anlamına geliyor" dedi.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com