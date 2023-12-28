2020 F1 sezonu kapalı kapılar ardında başlayabilir, diyor genel müdür Ross Brawn

Koronavirüs salgını sezonun başlamasının ertelenmesine neden oldu ve Salı günü Kanada Grand Prix'si ertelenen ya da iptal edilen dokuzuncu yarış oldu.

Halihazırda 28 Haziran'da yapılması planlanan Fransa Grand Prix'si henüz ertelenmeyen ilk karşılaşma, ancak Brawn Temmuz'da bir başlangıç tarihinin daha uygun olduğunu ve taraftarların katılımı olmadan "bağımsız" olabileceğini düşünüyor.

Sky Sports'a konuşan Brawn, "Takımlar için seyahat ve ilgili herkes için seyahat büyük sorunlardan biri olacak" dedi. "Oraya vardığımızda oldukça bağımsız olabileceğimizi iddia edebilirsiniz.

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"Bizim görüşümüze göre muhtemelen bir Avrupa startı uygun olacaktır ve bu kapalı bir etkinlik bile olabilir. Takımların kiralık olarak geldiği, onları piste yönlendirdiğimiz, herkesin test edildiğinden, temizlendiğinden ve kimse için risk olmadığından emin olduğumuz çok kapalı bir ortamımız olabilir.

"Seyircisiz bir yarışımız var. Bu harika değil ama hiç yarış olmamasından daha iyi. Evde oturarak bu sporu takip eden milyonlarca insan olduğunu unutmamalıyız. Birçoğu izole olmuş durumda ve sporu canlı tutabilmek ve insanları eğlendirebilmek yaşadığımız bu krizde büyük bir avantaj olacaktır."

Kanada GP'sinin ertelenmesi haberi, F1'in revize edilmiş bir 2020 takvimi üzerinde organizatörlerle birlikte çalıştığının duyurulmasının ardından geldi.

F1 CEO'su Chase Carey taraftarlara güncellenmiş takvimin orijinalinden çok farklı görüneceğini, yarışların gerçek sıralamasının ve program tarihlerinin önemli ölçüde farklılık göstereceğini söyledi.

Sporun yönetim organı olan Fédération Internationale de l'Automobile tüzüğüne göre, 2020 şampiyonasının geçerli olabilmesi için sürüş serisinin sekiz yarışı tamamlaması gerekiyor.

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Brawn, sezonu 2021'e uzatmak anlamına gelse bile "18-19 yarış sezonunu" tamamlamanın mümkün olduğuna inanıyor - bu da orijinal 22 yarışlık programdan üç yarış kaybetmek anlamına geliyor.

Eski takım müdürü "Ekim ayında başlayarak sekiz yarış elde edebiliriz" dedi. "Ama o zaman da gelecek yıla sarkma ihtimali her zaman var.

"Bu konu araştırılıyor. Sezonu bitirmek için Ocak ayına sarkabilir miyiz? Tahmin edebileceğiniz gibi bununla ilgili her türlü komplikasyon var. "Temmuz başında başlayabilseydik 19 yarışlık bir sezon yapabilirdik. (Bu) zor olurdu - üç yarış var, bir hafta sonu yok, üç yarış var, bir hafta sonu yok."

Brawn'ın yorumları, Ferrari takım müdürü Mattia Binotto'nun F1'in 2020 takvimine çok sayıda yarış sığdırmak için "esnek" olması gerektiğini söylemesinden bir gün sonra geldi.

Hem Cumartesi hem de Pazar günü yarışların yapılması olasılığı ile daha yoğun grand prix hafta sonları tartışıldı.

Binotto Sky Sports'a verdiği demeçte, "Bence bizim için önemli olan gerçekten esnek olmak," dedi. Chase (Carey) ve takımların sahip olabileceğimiz en iyi şampiyonayı bir araya getirebileceklerinden oldukça eminim."

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"Bizim açımızdan, kısa yarış hafta sonları, çifte yarışlar, ne zaman biterse bitsin ya da yarışları bir araya getirelim, ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Esnek olmak ve taraftarlar için de iyi yarışlar yapabildiğimizden emin olmak önemli."

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Kaynak: edition.cnn.com