2019'da Elijah McClain'in ölümüyle ilgili sağlık görevlilerinin yargılandığı davada kapanış konuşmaları sona erdi

Jeremy Cooper ve Peter Cichuniec, 2022 yılında yayınlanan değiştirilmiş otopsi raporuna göre, McClain'e uyguladıkları 500 miligramlık ketamin dozunun ölümüne neden olmasının ardından, pervasızca adam öldürme ve cezai olarak ihmalkar cinayet suçlamalarını kabul etmediler.

Jüri müzakereleri Perşembe sabahı başlayacak.

Her iki sağlık görevlisi de Pazartesi günü verdikleri ifadede McClain'in Aurora polis memurlarıyla çatışması sırasında "heyecanlı hezeyan" yaşadığına inandıklarını ve tedavi protokollerinin güvenli olduğuna ve bir kişiyi öldürmeyeceğine inandıkları bir ketamin dozu uygulamak olduğunu söyledi.

Cichuniec mahkemeye "Eğitimimiz sırasında bize bunun güvenli ve etkili bir ilaç olduğu defalarca söylendi" dedi. "Olan biteni durdurabilecek ve onu sakinleştirebilecek tek ilaç buydu, böylece hava yolunu kontrol edebiliriz, onu kontrol edebiliriz ve güvenliğini sağlayabiliriz, onu olabildiğince çabuk hastaneye götürebiliriz."

Colorado Başsavcısı Shannon Stevenson, Çarşamba günkü kapanış konuşmaları sırasında, sağlık görevlilerinin duruşmada ifade verirken "eylemlerinin hiçbiri için sorumluluk almadıklarını" söyledi.

Stevenson, "Buradaki sanıklar, tüm bunları birlikte yaptılar" dedi. "Onların söylediklerini duydunuz, uzmanlarının söylediklerini duydunuz: bir ekip olarak hareket ediyorlardı. İkisi de ketamin vermeye karar verdi. İkisi de 500 [miligram] vermeye karar verdi. Elijah gittikçe kötüleşirken ikisi de orada durdu ve hiçbir şey yapmadı. İkisi de sorumludur."

Cooper ve Cichuniec'in avukatları kapanış konuşmalarında McClain'in heyecanlı hezeyan belirtileri gösterdiğini ve ona ketamin vermeye karar verdiklerinde eğitimlerini takip ettiklerini savundular.

Cooper'ın savunma avukatı Michael Pellow, Cooper'ın McClain'in ağırlığını kendi ağırlığıyla "karşılaştırmaya çalıştığı" ve yaklaşık 50 kilo daha hafif olduğunu tahmin ettiği ifadesini tekrarladı. Pellow mahkemeye Cooper'ın "yerde yatan biriyle bunu nasıl yapacağına dair herhangi bir talimat olmaksızın" ağırlığını tahmin etmeye çalıştığını söyledi.

"Eğitimlerini takip ediyorlardı. Protokollerini takip ediyorlardı. Geniş güvenlik marjı hakkında bilgilendirilmişlerdi. Ketamin güvenlidir. Heyecanlı deliryum tehlikelidir. Bu konuda eğitim almışlardı," dedi Pellow.

Bu McClain'in ölümüyle ilgili üçüncü ve son duruşma, Aurora'da görevli üç polis memurunun da olaya karıştıkları gerekçesiyle yargılanmalarının ardından gerçekleşti. Memur Randy Roedema ihmalkâr cinayet ve saldırıdan suçlu bulunmuş ve daha sonra departman tarafından kovulmuştu. Roedema ile birlikte 2020 yılında işten çıkarılan Memur Jason Rosenblatt da yargılandı ve tüm suçlamalardan beraat etti. Memur Nathan Woodyard ise ayrı olarak yargılandı ve yine tüm suçlamalardan beraat etti.

McClain'in annesi Sheneen McClain, Woodyard'ın beraat etmesinin ardından CNN'e bağlı KUSA'ya yaptığı açıklamada adalet sistemine güvenmediğini söyledi.

KUSA'ya verdiği demeçte "Bizi hayal kırıklığına uğratıyor, sadece beyaz olmayanları değil, herkesi hayal kırıklığına uğratıyor" dedi. "Doğru olanı yapmıyorlar, her zaman en azını yapıyorlar."

İddianameye göre beş ilk müdahale görevlisine yöneltilen suçlamalar, 24 Ağustos 2019'da 23 yaşındaki McClain'in kar maskesi takan "şüpheli bir kişi" hakkında yapılan bir çağrıya yanıt veren memurlar tarafından tutuklanmasından kaynaklanıyor. Görevliler, McClain'le yüzleşerek onu yere yatırmış ve içinde buzlu çay bulunan plastik bir poşet taşıyarak bir marketten evine doğru yürürken şah damarından tutmuşlardır.

CNN'in daha önce bildirdiğine göre, iki sağlık görevlisinin polis gözetiminde tedavi ettikleri bir kişinin ölümünden dolayı yargılanması benzersiz bir durum. Sağlık görevlileri genellikle yasal dokunulmazlıklarla korunan yerel hükümet ajanlarıdır ve tıbbi eğitimlerine uysalar bile yaralanma ve ölüm meydana gelebilir.

Güç kullanma haklarını koruyan yasalar nedeniyle polis memurlarının görev başında karşılaştıkları olaylar nedeniyle cezai suçlamalarla karşı karşıya kalmaları nadirdir, ancak sağlık görevlileri ve acil tıp teknisyenlerinin iş başındaki eylemleri nedeniyle mesleki, medeni veya cezai herhangi bir sonuçla karşılaşmaları son derece zordur.

Colorado Halk Sağlığı ve Çevre Bakanlığı Sağlık Tesisleri ve Acil Sağlık Hizmetleri Bölümü sözcüsü CNN'e yaptığı açıklamada, Cooper ve Cichuniec'in cezai suçlamaların ardından Eylül 2021'de görevlerinden uzaklaştırıldıklarını söyledi. Sözcü, departmanın davanın sonucuna bağlı olarak sertifikalarını iptal etme kararı alacağını söyledi.

Sağlık görevlileri ketamin dozunun çok yüksek olduğunu kabul etti

Duruşmaya katılan üç Aurora memurunun savunma avukatları, McClain'in ölümünden sağlık görevlilerinin ona boyuna göre çok yüksek dozda ketamin enjekte etme kararını sorumlu tuttu. Acil müdahale ekiplerinin insanları istekleri dışında sakinleştirmek için ketamin kullanması tartışmalara yol açmış ve birçok eyalette soruşturmaları tetiklemiştir.

İfade sırasında Cichuniec ve Cooper, McClain'in 200 kilo olduğunu tahmin ettiklerini ve aslında sadece 143 kilo olan 23 yaşındaki adama 500 miligramlık bir doz verdiklerini söyledi.

2022'de kamuoyuna açıklanan değiştirilmiş bir otopsi raporunda McClain'in ölüm nedeni olarak "zorla alıkoyma sonrasında ketamin uygulamasına bağlı komplikasyonlar" gösterildi. Ölüm şekli ise belirlenememişti.

Avukatının sorgusu sırasında Cichuniec, 2019 yılında olay yerine vardığında üç Aurora polis memurunun McClain ile yerde boğuştuğunu gördüğünü ifade etti. Cichuniec bir noktada, polis memurlarından birinin McClain'i kaldırdığını ve vücuduna vurarak yere düşürdüğünü söyledi.

Cichuniec, "Daha önce katıldığım binlerce kavgalı aramada gördüğümden daha fazla üç memurun boğuştuğunu gördüm" dedi. McClain'in "heyecanlı hezeyan" yaşadığına inandığını ve tek tedavinin ketamin uygulamak olduğunu ifade etti.

Cichuniec mahkemeye "Çok terliydi, çok hızlı nefes alıyordu" dedi. "Ondan net bir dil duyamadım. Bana biraz kafası karışmış gibi geldi."

Cichuniec, Cooper'ın sonunda McClain'in sağ deltoidine 500 miligram Ketamin uyguladığını söyledi.

Savcıların çapraz sorgusu sırasında Cichuniec, McClain'in vücut ağırlığı tahminine göre doğru dozajın 425 miligram olması gerektiğini kabul etti, ancak McClain fazladan ajitasyon sergilediği için 500 miligrama yuvarladı. Savcılar daha sonra mahkemeye, Cichuniec'in önceki ketamin eğitiminde, bir hastada daha yüksek ajitasyon seviyeleri nedeniyle daha yüksek dozaj uygulanması gerektiğini belirten hiçbir şey olmadığını gösterdi.

Cichuniec ayrıca 500 miligram ketamin dozunun McClain'in gerçek ağırlığı için önerilen dozdan yüzde elli daha fazla olduğu konusunda savcılarla hemfikirdi.

Cooper, Cichuniec'in kürsüdeyken daha önce verdiği ifadeyi tekrarlayarak, tek tedavi protokolünün kendilerine güvenli olduğu ve bir insanı öldürmeyeceği söylenen ketamin dozunu uygulamak olduğuna inandıklarını söyledi.

Savcılık çapraz sorgusunda Cooper'a daha önceki ketamin eğitiminin, aşırı dozda ketamin verilmesi halinde solunum depresyonu da dahil olmak üzere artan yan etkiler ve riskler konusunda uyarılar içerdiğini gösterdi.

Kıdemli Başsavcı Yardımcısı Jason Slothouber ayrıca Cooper'a, mahkemede gösterilen olayın vücut kamerası görüntülerinde de duyulduğu üzere, McClain'e neden adı, kilosu ya da durumu hakkında hiç soru sormadığını sordu.

Cooper, durumu yatıştırmak için McClain ile konuşmadığını ve McClain'in tutarsız bir şekilde konuştuğunu söyledi. İfadesine göre, Cooper yanındayken McClain'in "lütfen bana yardım edin" dediğini hatırlamıyor.

Cooper ifadesinin sonunda jüriye "Elijah'a bakmaya, onu güvenli bir şekilde hastaneye götürmeye çalışıyordum" dedi.

Savcılığa göre sağlık görevlileri 'denemediler bile'

Kapanış konuşmaları sırasında Cichuniec'in avukatı David Goddard ketaminin "dozajında bile geniş bir güvenlik profili" olduğunu söyledi.

Goddard mahkemeye "Bu beyefendilerin Elijah McClain'in ölümünden sorumlu olduklarını makul bir şüphenin ötesinde kanıtlamadılar; ya da bu beyefendilerin ona saldırmak için herhangi bir şey yaptıklarını ya da heyecanlı bir hezeyan olduğuna inanmak için bir neden ile onu tedavi etmeye çalışmaktan başka bir amaçla ketamin verdiklerini kanıtlamadılar" dedi.

Savcılığın kapanış konuşmasında Slothouber, sağlık görevlilerinin McClain'e hastalarından ziyade bir "sorun" gibi davrandıklarını söyledi ve bunun McClain'e verilebilecek "en kötü bakım" olduğunu söyledi.

"Bu pervasızlıktır. Öldürmeye niyetli değil. Acıya, bedensel yaralanmaya ve sersemliğe neden olma niyeti var. Öldürme niyeti yok ama çılgınca, delice bir pervasızlık. Bu, gözlerinizi bağlayıp bir arabaya atlamak ve gaza olabildiğince sert basmanın tıbbi karşılığıdır" dedi.

Slothouber, sağlık görevlilerinin olay yerine varıp McClain'e 500 mg dozunda ketamin verip ambulanslarına geri dönmeleri halinde de olayın aynı şekilde sonuçlanacağını söyledi.

"Bu davanın anahtarı, olayın bu kadar kötü olması. Sanıklar bunu denemediler bile. Elijah McClain 'lütfen bana yardım edin' diye yalvardığında onu orada bıraktılar. Aşırı dozda ketamin verdiler, onu yine orada bıraktılar ve bu onu öldürdü. İşte bu yüzden suçlular," dedi Slothouber.

CNN'den Jeremy Harlan bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com