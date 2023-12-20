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2016 Formula 1 final şampiyonluk sıralaması

Lewis Hamilton Abu Dabi GP'yi kazandı

Nico Rosberg ikinci bitirerek dünya şampiyonluğunu perçinledi

Rosberg 82'de dünya şampiyonluğunu kazanan babası Keke'ye öykünüyor

Hamilton baştan sona liderdi, ancak bu yıl sık sık olduğu gibi takım arkadaşı çok geride kalmadı.

Rosberg yarışı ikinci sırada bitirerek Hamilton'ı beş puan gibi çok az bir farkla geçerek ilk dünya pilotlar şampiyonluğunu elde etti.

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Sebastian Vettel'in üçüncülüğü pilotlar sıralamasında dördüncülüğü garantilerken Max Verstappen beşincilikle yetinmek zorunda kaldı.

Yapıcılar yarışında ise Force India 2008'de spora katıldığından bu yana en yüksek derecesi olan dördüncülüğü elde etti.

Sürücüler

1. Nico Rosberg (GER/Mercedes) 385 puan

2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 380

3. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) 256

4. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 212

5. Max Verstappen (NED/Red Bull) 204

6. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 186

7. Sergio Perez (MEX/Force India) 101

8. Valtteri Bottas (FIN/Williams) 85

9. Nico Hulkenberg (GER/Force India) 72

10. Fernando Alonso (ESP/McLaren) 54

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İnşaatçılar:

1. Mercedes 765 (şampiyon)

2. Red Bull 468

3. Ferrari 398

4. Force India 173

5. Williams 138

6. McLaren 76

7. Toro Rosso 63

8. Haas 29

9. Renault 8

10. Sauber 2

11. Malikane 1

43 puanlık bir liderliğe yükseldi.

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Kaynak: edition.cnn.com