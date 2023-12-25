Gerçekler

2015 Charlie Hebdo Saldırıları Hızlı Gerçekler

Charlie Hebdo dergisi 1970 yılında din, siyaset ve diğer konuları hicvetmek amacıyla yayın hayatına başladı. Çalışanların çoğu, eski Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'ün ölümüyle dalga geçtikten sonra yasaklanan Hara-Kiri adlı yayından geliyordu.

Başlıktaki Charlie, Peanuts çizgi filmindeki Charlie Brown'a gönderme yapmaktadır. Hebdo, Fransızca'da haftalık anlamına gelen hebdomadaire kelimesinin kısaltmasıdır.

Dergi 1980'lerde fon yetersizliği nedeniyle yayınını durdurmuştur. Yayın hayatına 1992 yılında yeniden başladı.

Charlie Hebdo 2006 yılında, ilk olarak Danimarka gazetesi Jyllands-Posten'de yayınlanan tartışmalı Muhammed Peygamber karikatürlerini yeniden bastı. Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac bu kararı eleştirmiş ve "açık provokasyon" olarak nitelendirmiştir.

2011 yılında Muhammed Peygamber'in bir karikatürünü yayınlamasının ardından derginin ofisleri benzin bombasıyla tahrip edildi.

Şüpheliler

Cherif Kouachi:- Fransa doğumlu, Cezayir kökenli. - Cherif Kouachi polisle çatışması sırasında CNN'e bağlı BFMTV'ye Yemen'de Arap Yarımadasındaki El Kaide (AQAP) ile birlikte eğitim gördüğünü söyledi. - BFMTV'ye ayrıca bu süre zarfında, 2011 yılında bir ABD insansız hava aracı saldırısında öldürülene kadar El Kaide ' nin yüzü olan Amerika doğumlu Müslüman Enver El Evlaki ile tanıştığını söyledi.

Said Kouachi:- Cezayir asıllı Fransa doğumlu. 2009'dan itibaren sık sık Yemen'e gitti ve her seferinde aylarca orada kaldı. - ABD yetkilileri Kouachi'nin 2011 yılında silah eğitimi aldığını ve AQAP ile birlikte çalıştığını söyledi.

Amedy Coulibaly:- Fransa doğumlu, Senegal asıllı.- 2010 yılında, 1995'teki metro bombalamasından dolayı hapis yatan bir Cezayirliyi serbest bırakmaya çalıştığı için tutuklandı ve bir süre hapisyattı. Cherif Kouachi de aynı komplo için soruşturma altındaydı, ancak onu suçlamak için yeterli kanıt yoktu.- Polis tarafından öldürülmeden önce, Coulibaly'nin CNN'e bağlı BFMTV'ye telefonla IŞİD'e ait olduğunu söylediği iddia edildi.

Hayat Boumeddiene:- Fransa doğumlu, Cezayir kökenli.- Coulibaly'nin kız arkadaşı. - Başlangıçta Montrouge'da bir polisin vurulması ve ardından gerçekleşen koşer market saldırısında yer aldığına inanılıyordu.- Ancak bir Türk Başbakanlık kaynağı CNN'e Boumeddiene'nin 2 Ocak'ta Türkiye'ye giriş yaptığını ve bir erkekle birlikte Madrid'den gelen bir uçakla İstanbul havaalanına geldiğini söyledi. Boumeddiene'in 9 Ocak için Madrid'e dönüş bileti vardı ancak o gün İstanbul'dan dönüş uçağına binmedi.- Ayrıca, ülkenin güvenlik servislerine yakın bir Fransız kaynak, Boumeddiene'in artık Fransa'da olmadığına inanıldığını ve "elbette Suriye'ye ulaşmak için" Türkiye'ye gittiğinin düşünüldüğünü söyledi.- Paris savcısı Francois Molins, Boumedienne ve Cherif Kouachi'nin eşinin de iyi tanıştıklarını ve 2014 yılında 500 telefon görüşmesi yaptıklarını söyledi.

- Boumeddiene 2020 yılında gıyabında yargılanır ve terörizmi finanse etmek ve bir terör şebekesine üye olmaktan suçlu bulunur.

Zaman Çizelgesi

7 Ocak 2015 -Saat 11:30 sularında silahlı saldırganlar Paris'teki Charlie Hebdo ofislerine zorla girdi . Molins'e göre saldırganlar Muhammed Peygamber'in intikamını aldıklarını söyler ve "Allahu ekber" yani "Tanrı büyüktür" diye bağırırlar.

- On iki kişi öldürüldü: Sekiz çalışan, dergide bir misafir, bir bakım görevlisi ve bir polis memuru öldürüldü.

- Silahlı saldırganlar binadan kaçtıktan sonra sokakta başka bir polis memuruyla karşılaşır ve onu yakın mesafeden vurur.

- Günün ilerleyen saatlerinde "Je Suis Charlie" ("Ben Charlie'yim") ifadesi sosyal medyada trend olmaya başlar. Binlerce Parisli kurbanlar için nöbet tutmak üzere sokaklara dökülür.

8 Ocak 2015 - - Polis, baş şüpheliler Cherif ve Said Kouachi kardeşlerin isimlerini açıkladı. Polis onları Paris'in kuzeydoğusunda, Villers-Cotterêts yakınlarındaki bir bölgede arıyor.

- Bir kişi öldürüldü: Charlie Hebdo saldırısındakine benzer şekilde giyinmiş, siyahlar içinde ve kurşun geçirmez yelek giymiş silahlı bir kişi Paris'in Montrouge banliyösünde bir kadın polis memurunu vurarak öldürdü.

- Bir benzin istasyonu görevlisine göre Kouachi kardeşler Villers-Cotterets yakınlarındaki bir benzin istasyonundan yiyecek ve benzin çaldı.

- ABD'li bir emniyet yetkilisi CNN'e yaptığı açıklamada her iki Kouachi kardeşin de TIDE olarak bilinen ABD'nin bilinen ya da şüphelenilen uluslararası teröristler veri tabanında yer aldığını ve ayrıca yıllardır uçuşa yasak listesinde bulunduklarını söyledi.

- Akşam saatlerinde Eyfel Kulesi kurbanların anısına kısa bir süreliğine karanlığa gömüldü.

9 Ocak 2015 - - Dört kişi öldürüldü: Sabah saatlerinde polis ve Fransız özel kuvvet birlikleri Paris'in kuzeydoğusundaki Dammartin-en-Goele'de Kouachi kardeşlerin bir rehineyle birlikte saklandıkları binayı kuşatır.

- Öğleden sonra silahlı bir saldırgan Paris'in Porte de Vincennes banliyösündeki bir koşer marketine girerek insanları rehin aldı. Silahlı saldırganın kimliği Coulibaly olarak açıklandı. Polis onun Montrouge'daki saldırıyla da bağlantılı olduğunu açıkladı. Şüpheli suç ortağı Boumeddiene'nin de kimliği belirlendi. Yetkililer Coulibaly'nin marketteki dört rehineyi öldürdüğünü söyledi.

- Saat 17:00 sularında polis, Kouachi kardeşlerin saklandığı Dammartin-en-Goele'deki binaya bir saldırı düzenledi. Kardeşler öldürülür.

- Kısa bir süre sonra polis koşer markette Coulibaly'ye karşı bir operasyon başlattı. Dört rehine öldürülür ve on beş rehine kurtarılır. Coulibaly de öldürülür.

11 Ocak 2015 -- Fransa genelinde yaklaşık 3,7 milyon kişi terörle mücadele mitinglerinde yürüdü. Paris'te aralarında Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ve İngiltere Başbakanı David Cameron 'ın da bulunduğu 40 dünya lideri 1,5 milyon kişilik bir kalabalıkla birlikte yürüdü.

13 Ocak 2015 - - Koşer marketinde öldürülen dört rehine için İsrail'de cenaze tör eni düzenlendi. Netanyahu da katıldı.

- Hollande, Paris'teki Prefecture de Police'de düzenlenen bir anma töreninde, saldırılarda öldürülen üç polis memuruna ölümlerinden sonra Fransa'nın en yüksek onuru olan Légion d'Honneur nişanını verdi.

- Bulgaristan, Fransız Fritz-Joly Joachin'i teröristlerle bağlantısı olduğu iddiası ve Kouachi kardeşlerle olası bağlantısı nedeniyle Avrupa tutuklama emriyle tutukladı.

14 Ocak 2015 - - Charlie Hebdo, kapağında "Je suis Charlie" yazılı bir pankart tutan Müslüman peygamber Muhammed'in karikatürünün yer aldığı dergisinin yeni sayısını yayınladı.

- Charlie Hebdo'ya düzenlenen operasyonun sorumluluğunu AQAP üstlenmiştir.

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Kaynak: edition.cnn.com