200 lazer ve karabiberden daha küçük bir yakıt kapsülü ile bilim insanları füzyon enerjisinde ustalaşmaya biraz daha yaklaştı

Geçen yıl bir Aralık sabahı Kaliforniya'daki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuarı'nda (LLNL) bulunan Ulusal Ateşleme Tesisi'ndeki bilim insanları dünyada bir ilke imza atarak "ateşleme" adı verilen bir süreçte kullandığından daha fazla enerji açığa çıkaran bir nükleer füzyon reaksiyonu üretmeyi başardılar.

LLNL'nin Aralık ayında yayınladığı bir rapora göre, bu yıl ateşlemeyi en az üç kez başarıyla tekrarladıklarını söylüyorlar. Bu, öncelikle fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan küresel iklim krizine bir gün önemli bir çözüm olabilecek bir başka önemli adıma işaret ediyor.

Bilim insanları onlarca yıldır füzyon enerjisinden yararlanmaya, yani güneşin gücünü Dünya'da yeniden yaratmaya çalışıyorlar.

Geçen yıl tarihi net enerji kazanımını gerçekleştirdikten sonra, bir sonraki önemli adım sürecin tekrarlanabileceğini kanıtlamaktı.

Imperial College London'daki Ataletsel Füzyon Çalışmaları Merkezi'nden araştırma görevlisi Brian Appelbe, tekrarlama yeteneğinin sürecin "sağlamlığını" gösterdiğini ve lazer ya da yakıt peleti gibi koşullar değiştiğinde bile elde edilebileceğini gösterdiğini söyledi.

Appelbe CNN'e yaptığı açıklamada, her deneyin ateşleme fiziğini ayrıntılı olarak inceleme fırsatı sunduğunu da söyledi. "Bu da bilim insanlarına üstesinden gelinmesi gereken bir sonraki zorluk olan elde edilebilecek enerjinin nasıl en üst düzeye çıkarılacağı konusunda değerli bilgiler sağlıyor."

Bugün dünyadaki nükleer santrallerde kullanılan ve atomların bölünmesiyle ortaya çıkan nükleer fisyonun aksine, nükleer füzyon uzun ömürlü radyoaktif atık mirası bırakmıyor. İklim krizi hızlandıkça ve gezegeni ısıtan fosil yakıtlardan kurtulmanın aciliyeti arttıkça, bol miktarda güvenli, temiz enerji kaynağı ihtimali de cazip hale geliyor.

Güneşe ve diğer yıldızlara güç veren reaksiyon olan nükleer füzyon, büyük miktarlarda enerji açığa çıkaran bir süreçte iki veya daha fazla atomun daha yoğun bir atom oluşturmak üzere bir araya getirilmesini içerir.

Füzyondan enerji elde etmenin farklı yolları vardır, ancak NIF'de bilim insanları, kendisi de altın bir silindirin içinde bulunan karabiber büyüklüğündeki bir elmas kapsülün içindeki bir hidrojen yakıtı topağına yaklaşık 200 lazerden oluşan bir dizi ateşlemektedir. Lazerler silindirin dışını ısıtarak bir dizi çok hızlı patlama yaratıyor ve ısı olarak toplanan büyük miktarlarda enerji üretiyor.

Aralık 2022'de üretilen enerji küçüktü - reaksiyona güç sağlamak için yaklaşık 2 megajoule gerekti ve toplamda 3.15 megajoule açığa çıktı, bu da yaklaşık 10 su ısıtıcısını kaynatmaya yetti. Ancak bu, başarılı bir ateşleme yapmak ve lazer füzyonunun enerji yaratabileceğini kanıtlamak için yeterliydi.

O zamandan beri bilim insanları bunu birkaç kez daha yaptılar. Rapora göre, 30 Temmuz'da NIF lazeri hedefe 2 megajulden biraz fazla enerji gönderdi ve bu da 3,88 megajul enerji ile sonuçlandı - bugüne kadar elde edilen en yüksek verim. Ekim ayında yapılan sonraki iki deneyde de net kazançlar elde edildi.

Raporda, "Bu sonuçlar NIF'in tutarlı bir şekilde çok megajul seviyelerinde füzyon enerjisi üretebileceğini gösterdi" denildi.

Bununla birlikte, nükleer füzyonun elektrik şebekelerine ve ısıtma sistemlerine güç sağlamak için gereken ölçeğe ulaşmasına kadar hala çok uzun bir yol var. Şu anda odaklanılması gereken nokta, kaydedilen ilerlemenin üzerine bir şeyler inşa etmek ve füzyon projelerinin nasıl önemli ölçüde büyütülebileceğini ve maliyetlerin nasıl önemli ölçüde düşürülebileceğini bulmaktır.

Dubai'deki COP28 iklim zirvesinde ABD iklim elçisi John Kerry, iklim kriziyle mücadeleye yardımcı olmak için nükleer füzyonu artırmak amacıyla 30'dan fazla ülkeyi kapsayan uluslararası bir katılım planı başlattı.

Kerry iklim toplantısında yaptığı konuşmada "Füzyonda dünyamızda devrim yaratacak ve önümüzde duran tüm seçenekleri değiştirecek ve dünyaya geleneksel enerji kaynaklarının zararlı emisyonları olmadan bol ve temiz enerji sağlayacak potansiyel var" dedi.

Aralık ayında ABD Enerji Bakanlığı, füzyonu geliştirmeye odaklanan "merkezler" kurmak üzere aralarında LLNL'nin de bulunduğu çok sayıda kurumu bir araya getiren bir programa 42 milyon dolar yatırım yapılacağını duyurdu.

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm yaptığı açıklamada "Füzyon enerjisinden yararlanmak 21. Yüzyılın en büyük bilimsel ve teknolojik zorluklarından biridir" dedi. "Artık füzyon enerjisinin sadece mümkün değil, aynı zamanda olası bir gerçek olabileceğine dair güvenimiz var."

Ella Nilsen ve René Marsh haberciliğe katkıda bulundu

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Kaynak: edition.cnn.com