20 Aralık için bilinmesi gereken 5 şey: Trump, İsrail, Sınır davası, Covid-19, Yapay zeka

İşte Gününüze Hız Vermek ve Devam Etmek için bilmeniz gereken diğer şeyler.

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1. Trump

Colorado Yüksek Mahkemesi Salı günü, eski Başkan Donald Trump'ı eyaletin 2024 oy pusulasından çıkaran benzeri görülmemiş bir kararla tarihe geçti. Mahkeme, 14. Değişikliğin " isyancı yasağı" 6 Ocak 2021'deki Kongre Binası isyanı sırasındaki davranışlarını kapsadığı için Trump'ın uygun bir başkan adayı olmad ığına karar verdi. 14. Değişiklik, Anayasa'yı desteklemek üzere yemin eden yetkililerin "ayaklanmaya karışmaları" halinde gelecekte görev yapmalarının yasak olduğunu belirtiyor. Ancak değişikliğin ifadesi muğlaktır, başkanlıktan açıkça bahsetmez ve 1919'dan bu yana sadece iki kez uygulanmıştır. Trump kampanyası "hızlı bir şekilde temyiz başvurusunda bulunacağını" söyledi.

2. İsrail

Diplomatlar ABD'den "evet" oyu -ya da en azından çekimser oy- alabilecek bir dil üzerinde çalışırken, kaynaklar BM Güvenlik Konseyi'nin bugün Gazze karar tasarısını oylayacağını söylüyor. Biden yönetimi ateşkes çağrılarını reddederek bunun barışı sağlamayacağını söyledi. Karar taslağının başlangıçta, çok ihtiyaç duyulan yardımların Gazze'ye girmesine izin vermek için "düşmanlıkların durdurulması" çağrısını içerdiği söyleniyor. Diplomatlar bu ifadenin "düşmanlıkların askıya alınması" olarak değiştirilmesinin Amerikan desteğini kazanacağını umuyorlardı. Eğer ABD karar tasarısının geçmesine izin verirse, bu İsrail'e - en büyük müttefiki de dahil olmak üzere - bölgedeki insani krizle ilgili artan uluslararası tepkiye dair önemli bir sinyal anlamına gelecektir.

3. Sınır davası

Beyaz Saray, Vali Greg Abbott'un yasayı imzalamasından bir gün sonra Salı günü yaptığı açıklamada, Teksas'a yasadışı yollardan girmeyi eyalet suçu haline getiren yeni bir yasanın "inanılmaz derecede aşırı" olduğunu söyledi. Birçok Demokrat yasanın anayasaya aykırı olduğuna inanıyor ve sivil haklar grupları Salı günü Teksas eyaletine karşı yasaya itiraz eden bir dava açtı. Dava, güney sınırındaki göçmen akınının yerel, eyalet ve federal yetkililer üzerinde yasadışı geçişleri engelleme baskısı yarattığı bir dönemde açıldı. Bu arada, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Azınlık Lideri Mitch McConnell Salı günü yaptıkları ortak açıklamada, senatörlerin bu hafta göçmenlik konusunda bir anlaşmaya varamayacaklarını kabul ederek, Ukrayna ve İsrail'e yardım içeren daha büyük ulusal güvenlik paketi üzerindeki müzakereleri gelecek yılın başlarına ertelediler.

4. Covid-19

CDC, koronavirüs alt varyantı JN.1'in şu anda ABD'de "en hızlı büyüyen" vary ant olduğu konusunda uyarıda bulunuyor. Şu anda ülkedeki yeni Covid-19 enfeksiyonlarının yaklaşık %20'sine neden oluyor ve yeni vakaların yaklaşık üçte birine neden olduğu tahmin edilen Kuzeydoğu'da baskın durumda. Varyant takipçileri, JN.1'in birkaç hafta içinde dünya çapında önde gelen koronavirüs varyantı olmasını beklediklerini söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü Salı günü "hızla artan yayılımı" nedeniyle bu varyantı ilgi çekici bir varyant olarak adlandırdı, ancak ek halk sağlığı riskinin düşük kaldığını belirtti. Sağlık uzmanları, ağır mutasyona uğramış JN.1'in tatil seyahatlerinden ve önceki Covid aşılarından kaynaklanan bağışıklığın azalmasından da yardım alıyor gibi göründüğünü söylüyor.

5. Yapay zeka

Viral sohbet robotu ChatGPT'nin arkasındaki şirket olan OpenAI, geliştirmekte olduğu güçlü yapay zeka teknolojisinden kaynaklanabilecek en kötü senaryoları önlemek için yeni planlarını açıkladı. Yeni çerçeve, şirketin son teknoloji yapay zeka modellerinden kaynaklanan "felaket risklerini" izlemek, değerlendirmek ve bunlara karşı korunmak için nasıl çalıştığını özetliyor. Bu riskler, YZ sistemlerinin kitlesel bir siber güvenlik kesintisine neden olmak için kullanılmasından biyolojik, kimyasal veya nükleer silahların yaratılmasına yardımcı olmaya kadar uzanıyor. Bu, yüzlerce üst düzey YZ bilim insanı ve araştırmacısının bu yılın başlarında "YZ'den kaynaklanan yok olma riskini" azaltmanın "salgın hastalıklar ve nükleer savaş gibi" diğer risklerle birlikte küresel bir öncelik olması gerektiğini belirten bir mektubu imzalamasının ardından geldi.

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BUGÜNÜN SAYISI

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BUGÜNÜN ALINTISI

"Eyaletimizin tarihine böylesine özel bir şekilde katkıda bulunabilmek çok nadir bir ayrıcalık."

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VE SON OLARAK ...

Büyüleyici Bari'ye hoş geldinizBüyükannelerinsokakta makarna yaptığı İtalyan liman kenti Bari'ye sanal bir yolculukyapalım! Videoyu buradan izleyin.

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Kaynak: edition.cnn.com