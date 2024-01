2 Ocak için bilinmesi gereken 5 şey: Yeni yasalar, İsrail, Kış virüsleri, Göçmenlik, Japonya depremi

1. Yeni yasalar

Bu hafta asgari ücretten reşit olmayanlar için cinsiyet onaylayıcı bakıma kadar her şeyi etkileyen çeşitli eyalet ve federal yasalar yürürlüğe girdi. Toplam 22 eyalet ve Washington DC, Pazartesi günü asgari ücretlerini artırdı ve önümüzdeki aylarda daha fazla eyalette ücret artışı yapılması planlanıyor. 2023'te eyalet yasama meclislerinde öne çıkan bir diğer konu da, Cumhuriyetçilerin yönetimindeki birkaç eyaletin kısıtlamalar getirmek üzere harekete geçmesiyle, reşit olmayanlar için cinsiyet onaylayıcı bakım oldu. Kısa süre önce reşit olmayanlara yönelik bu tür tedavileri yasaklayan eyaletler arasında Idaho ve Louisiana da bulunuyor. Öte yandan, birçok Demokrat eyalet, Pazartesi günü Kaliforniya ve Washington'da yürürlüğe giren ikisi de dahil olmak üzere kürtaj haklarını koruyan yasaları kabul etti.

2. İsrail

İsrail ordusu binlerce askerini Gazze'den çekmeye başlayacağını duyurdu, ancak 2024 yılı boyunca "savaşmayı" beklediğini söyledi. Duyuru, İsrail'in kuşatma altındaki bölgede sivil kayıpların sayısını azaltma baskısıyla karşı karşıya kaldığı için savaşın daha düşük yoğunluklu bir aşamasına kademeli olarak geçtiğinin işaretlerini gösteriyor. Hamas'ın kontrolündeki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, 7 Ekim saldırılarından bu yana Gazze genelinde yaklaşık 22.000 kişinin öldürüldüğünü söyledi. Bu arada İsrail Yüksek Mahkemesi, daha önce benzeri görülmemiş bir hamleyle yargının yetkilerini kısıtlamaya yönelik tartışmalı bir planı iptal ederek ülke içindeki gerilimi yeniden alevlendirdi.

3. Kış virüsleri

Uzmanlar aşıların önemini vurgularken ABD genelinde solunum yolu virüsü aktivitesi yüksek ve artıyor. CDC'nin verilerine göre, 23 Aralık'ta sona eren hafta boyunca, Covid-19 nedeniyle 29.000'den fazla, grip nedeniyle yaklaşık 15.000 ve solunum sinsityal virüsü veya RSV nedeniyle binlerce hasta hastaneye yatırıldı. Covid-19 solunum yolu virüsü nedeniyle hastaneye yatışların başlıca nedeni olmaya devam ederken, grip aktivitesi de hızla artıyor. CDC, bu sezon gribe bağlı 7 milyondan fazla hastalık ve 4.500 ölüm olduğunu tahmin ediyor. Yine de aşı alımı düşük kalmaya devam ediyor: yetişkinlerin sadece %19'u en son Covid-19 aşısını yaptırdı ve yarısından azı grip aşısı oldu.

4. Göçmenlik

Yüzlerce göçmen, New York'un eyalete gelişleri engellemeyi amaçlayan kısıtlamalarından kaçmak için hafta sonu New Jersey'de indirildi. Bu olay, New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın göçmenleri taşıyan charter otobüs şirketlerinin yolcularının manifestolarını varışlarından en az 32 saat önce New York yetkililerine vermelerini gerektiren bir emir yayınlamasından sadece bir hafta sonra gerçekleşti. Geçtiğimiz aylarda Teksas ve Cumhuriyetçilerin yönettiği diğer bazı eyaletler on binlerce göçmen ve sığınmacıyı uçak ve otobüslerle Demokrat Partili belediye başkanlarının bulunduğu büyük şehirlere, çoğu zaman çok az haber vererek ya da hiç haber vermeden gönderdi. Adams, New York'un sadece geçtiğimiz ay 14.700'den fazla yeni gelen kişiyi kabul ettiğini söyledi.

5. Japonya depremi

Yerel yetkililere göre, Pazartesi günü Japonya'nın batı kıyısını vuran 7.5 büyüklüğündeki depremin ardından en az 48 kişi hayatını kaybetti. Yollar ve binalar hasar gördü, ulaşım ve iletişim hizmetleri kesintiye uğradı ve yetkililer 45.000'den fazla hanenin elektriksiz kaldığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na göre depremden bu yana en az 35 artçı sarsıntı meydana geldi. Bu artçı şoklardan biri 6.0'ın üzerinde, 12'si 5.0 veya üzerinde ve 22'si 4.0'ın üzerindeydi. Bazı sismologlar artçı sarsıntıların aylarca sürebileceği uyarısında bulundu.

BU DA GELDİ

Tokyo havaalanında yanan uçaktaki tüm yolcular tahliyeedildiYüzlerce yolcu taşıyan Japan Airlines uçağı bugün erken saatlerde Tokyo'nun Haneda havaalanına iniş yaptıktan sonra deprem yardım çalışmalarına katılan bir Sahil Güvenlik uçağıyla çarpışması sonucu alevler içinde kaldı. Havayolu şirketine göre, aralarında iki yaşından küçük sekiz çocuğun da bulunduğu tüm mürettebat ve yolcular yolcu uçağından güvenli bir şekilde tahliye edildi. Sahil Güvenlik uçağındaki bir kişi kurtuldu, ancak beş kişiden haber alınamıyor.

DAHA SONRA GERÇEKLEŞIYOR

Trump'ın Colorado ve Maine'deki oy pusulası kararlarını bugün temyize götürmesi bekleniyorEskiBaşkan Donald Trump'ın hukuk ekibinin, 2024 Cumhuriyetçi önseçim oy pusulasında adının yer alması için Maine ve Colorado'daki kararları temyize götürmesine saatler kalmış olabilir. Trump, 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'ndaki isyanda oynadığı rol nedeniyle bu iki eyalette oy pusulasından çıkarılmıştı. Maine'de Trump'ın avukatları karara bir eyalet mahkemesinde itiraz ederken, Colorado kararı ABD Yüksek Mahkemesi'ne temyize götürülecek.

KAHVALTI GÖZ AT

Dünya çapında yeni yıl kutlamalarıElveda2023! 2024'e girerken dünyanın dört bir yanındaki havai fişek kut lamalarının fotoğraflarına bakın.

Tekbir Powerball bileti 842 milyon dolar ikramiye kazandıMichigan'da satılan tekbirbilet Pazartesi gecesi yapılan Powerball çekilişinde altı numaranın tamam ını tutturdu. Yeni bir yıla başlamanın bir yolu da bu!

KolejFutbolu Playoff'u hakkında bilmeniz gereken her şeyMichiganWolverines ve Washington Huskies, Kolej FutboluPlayoffUlusal Şampiyonasına yükseldi. İşte önümüzdeki hafta şampiyonluk maçını nasıl izleyeceğiniz.

CNN Travel ziyaret edilecek en iyi yerleribelirlediSeyahat etmek kararlarınızdan biriyse, bu 24 yer ölmeden önce yapılacaklar listenizde yer almayı hak ediyor.

Megalosaurus, ilk dinozor keşfiBilimselolarak tanımlanan ve isimlendirilen ilk dinozor olan Megalosaurus'a ait fosilleşmiş çene kemiğine bir göz atın.

BUGÜNÜN SAYISI

35 $Üçbüyük ilaç üreticisinin ilaç maliyetini düşüren tavan fiyat ve tasarruf programları sunmasıyla diyabetli birçok Amerikalı için insülinin maliyeti bu kadar olacak. Tavan fiyatlar ilkbaharda duyuruldu, ancak bazıları 1 Ocak'a kadar yürürlüğe girmedi.

BUGÜNÜN ALINTISI

"Artık doğru zamanın geldiğine karar verdim."

-Danimarka Kraliçesi Margrethe II, 52 yılın ardından bu ayın sonunda sürpriz bir şekilde tahttan çekileceğini açıkladı. 83 yaşındaki kraliyet mensubu, bazı sağlık sorunlarıyla karşılaştıktan sonra tahtı oğlu Veliaht Prens Frederik'e devredeceğini söyledi. Margrethe, Ocak 1972'de tahtı devraldı ve geçen yıl İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından Avrupa'da en uzun süre görev yapan hükümdar oldu.

BUGÜNÜN HAVA DURUMU

Yerel hava durumunuzu buradan kontrol edin>>

VE SON OLARAK...

Dünyanın en büyük buzdağıA23a olarak adlandırılanbu buzdağı 1.300 fitten daha kalın ve 1.500 mil kareden daha büyük bir alana sahip - New York'un yaklaşık üç katı büyüklüğünde! Devasa boyutunu görmek için bu videoyu izleyin.

