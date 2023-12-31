2 numaralı sıradan seçilen Chet Holmgren NBA Yaz Ligi'ndeki ilk maçında rekor kırarak parladı

Oklahoma City Thunder'ın 2022 NBA Draftı'nda 2. sıradan seçtiği oyuncu Salı günü NBA Yaz Ligi'nde ilk kez mavi formayı giydi.

Yaz Ligi, takımların ağırlıklı olarak çaylakları, ikinci yıllarını geçirenleri ve NBA'e yeni katılan oyuncuları oynattığı, gelişmekte olan yeteneklere dakikalar verdiği ve kimin uyup kimin uymayacağını gördüğü sezon dışı bir yarışmadır.

Utah Jazz karşısında alınan 98-77'lik galibiyette Holmgren sahada kaldığı 24 dakikada taraftarları büyüledi ve rekorları alt üst etti.

20 yaşındaki uzun adam, 6'da 4 üçlük denemesiyle 23 sayı, yedi ribaunt ve dört asistle oynadı.

Ayrıca altı blok yaparak bir NBA Yaz Ligi maçındaki en yüksek blok sayısına ulaştı.

Maçtan sonra kendisine blok rekorunu kırdığı söylendiğinde Holmgren daha fazlasını istediğini söyledi. "Sadece altı mı? Rekor bu mu? O zaman tekrar kırmaya geliyorum," dedi maç sonrası ESPN 'e verdiği röportajda.

ESPN'e göre Holmgren Yaz Ligi tarihinde en az beş blok yapan ve dört üçlük isabeti bulan ilk oyuncu oldu.

Thunder'ın Josh Giddey, Alekesej Pokusevski, Jaylin Williams ve Jalen Williams gibi genç yetenekleriyle birlikte oynayan Holmgren'in boyu ve şut yeteneği hemen göze çarptı.

Gonzaga'dan gelen yedi metrelik oyuncu boyuyla boyalı alanı kilitledi ve şimdiden öğrendiği bazı kurnaz hücum becerilerini sergiledi.

İlk sayılarını smaçla attı, 1.80'lik Tacko Fall'a karşı üç sayılık bir atış yaptı ve NBA Hall-of-Famer Dirk Nowitzki'ye çok benzeyen fadeaway bir orta mesafe şutu attı.

Holmgren kolunu Giddey'e dolayarak, "Beni hazırlayan, benimle konuşan ve başarılı olmam için beni pozisyona sokan takım arkadaşlarıma sesleniyorum," dedi.

Giddey'i göstererek "Şuradaki adama sesleniyorum," dedi. "Asistleriyle double-double yaptı. Onun için harika bir gece ve bu bana çok yardımcı oldu."

Giddey de Holmgren'e övgüler yağdırdı. Avustralyalı guard, "Geldiği zamanki heyecanı ve bu geceki oyunu bizim için çok önemliydi," dedi.

"Böyle yüksek bir seçimle geldiği için üzerinde büyük bir baskı var ve o da bunu olabildiğince iyi idare etti. Onun gibi biriyle oynamak işimi kolaylaştırıyor. Sahayı genişletebiliyor, çemberde bitirebiliyor. Beni koruyor, savunmada arkamı kolluyor. Onunla oynamayı seviyorum. Daha bir maç oldu ve aramızdaki kimya daha da güçleniyor."

Thunder'ın koç ekibi de Holmgren'in ilk performansından etkilendi.

"Bence hücumda gerçekten çok iyiydi. Beni en çok etkileyen şey bizim tarzımıza ne kadar uygun oynadığıydı," diyor Thunder'ın yaz ligi takım koçu Kameron Woods.

"Açıkçası harika bir maç çıkardı ama benim için en etkileyici kısmı bunu bizim hücum tarzımız içinde yapmasıydı. Orada takım basketbolu oynuyormuş gibi görünüyordu ve o da bizim yaptığımız şeyde başarılı oldu."

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Kaynak: edition.cnn.com