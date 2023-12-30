1960'ların NFL yıldızı ve yayıncılık öncüsü Irv Cross, öldüğünde CTE'nin en ağır formuna sahipti

Boston Üniversitesi CTE Merkezi Direktörü Dr. Ann McKee yaptığı açıklamada, "Bay Cross'a yaşamı boyunca hafif bilişsel bozukluk teşhisi kondu ve otopside hastalığın en şiddetli türü olan 4. evre kronik travmatik ensefalopatiye (CTE) sahip olduğu tespit edildi" dedi. "Kendisi, BU CTE Merkezi ve UNITE beyin bankası ekibi tarafından incelenen 376 eski NFL oyuncusu arasından CTE teşhisi konulan 345 eski NFL oyuncusundan biridir."

BU CTE Merkezi tarafından incelenen eski oyuncular beyinlerini merkeze bağışlamayı seçtiler ya da ölümlerinden sonra aileleri tarafından beyinleri bağışlandı.

Nörodejeneratif bir beyin hastalığı olan CTE, tekrarlanan kafa travmalarına maruz kalan bireylerde görülebilmektedir. Araştırmalar, beyin sarsıntısı olmasa bile kafaya tekrarlayan darbelerin CTE'ye yol açabileceğini ortaya koymuştur.

Sadece otopsi ile resmi olarak teşhis edilebilen hastalık, patolojik olarak beyinde nöropatik yolları devre dışı bırakabilen ve hafıza kaybı, kafa karışıklığı, muhakeme bozukluğu, saldırganlık, depresyon, anksiyete, dürtü kontrolü sorunları ve bazen intihar davranışı gibi çeşitli semptomlara yol açabilen tau proteini birikimi ile işaretlenir.

Cross'un dul eşi karşılaştığı mücadeleyi anlattı.

Liz Cross yaptığı açıklamada, "Irv hayatının son beş yılında sevdiği şeyleri yapmayı bıraktı ve dengesi, hafızası ve sanrılarıyla ilgili sorunları onun için çok utanç verici ve depresifti" dedi. "Hayatı sürekli bir mücadele haline gelmişti ve bunun CTE'den kaynaklandığından şüpheleniyordu. Artık bundan emin olduğumuza göre, Irv başkalarının da bu hastalık ve özellikle çocuklar için futbol oynamanın riskleri hakkında bilgi edinmesini istiyor."

1961'de draft edilen ve iki kez Pro Bowl köşe oyuncusu olan Cross, NFL'de altısı Philadelphia Eagles ve üçü Los Angeles Rams takımlarında olmak üzere dokuz sezon oynadı.

1969'da Philadelphia'ya dönerek oyuncu ve koç olarak görev yaptı. 1970'te emekli olduktan sonra Eagles'ın yardımcı antrenörü oldu.

Cross dokuz sezonda 22 top çalma, 14 fumble kurtarma ve iki savunma golü kaydetmiştir.

NFL kariyerinin ardından Cross, 1971'den 1994'e kadar CBS Sports'ta NFL analisti ve yorumcusu olarak çalıştığında ulusal televizyondaki ilk Afro-Amerikan spor analisti oldu.

Emmy ödüllü "The NFL Today" programını 1975'teki başlangıcından 1989'a kadar sundu. Cross ayrıca NBA, atletizm ve jimnastik gibi diğer spor dallarını da takip etti.

Cross 2009 yılında Pro Football Hall of Fame'in Pete Rozelle Radyo-Televizyon Ödülü'nün sahibi oldu. Her yıl verilen ödül, "profesyonel futbolda radyo ve televizyona uzun süreli olağanüstü katkıları" takdir etmektedir.

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Kaynak: edition.cnn.com