1950'lerde bir anne cüzdanını kaybetti. 65 yıl sonra, bir aile kayıp tarihiyle yeniden bağlantı kuruyor

Ta ki 65 yıl sonra, müteahhitler tadilat sırasında banyodaki yıkık bir duvarın arkasında gizli bir alan keşfedene kadar. Toz dağının altında, eskiden dolap olan yerde, zaman içinde donmuş, solmuş bordo bir cüzdan yatıyordu.

Plaza Theatre'ın sahibi Chris Escobar, cüzdanı aileye geri vermeye kararlı olduğunu söyledi.

Escobar CNN'e verdiği demeçte, "Zamanda geriye açılan bir kapı gibiydi," dedi. "Ve sonra bunun 65 yıldır bu mahallede yaşayan gerçek insanlardan oluşan bu ailede kayıp olduğunu fark ettik, onları bulabildiğimizi hayal edin."

Atlanta'nın en eski sineması ve kültürel bir simge olan Plaza Tiyatrosu, her türlü eski eşyaya ev sahipliği yapıyor. Escobar, üzerinde kayan yazılar olan eski patlamış mısır vitrinleri, artık moda olmayan içki şişeleri bulduklarını söyledi. Ancak yarım asırdır görülmeyen bu cüzdanı bulmanın farklı bir his olduğunu söyledi.

Escobar, cüzdanın "tarihle dolu" olduğunu ve sahibinin ailesini bulmak için ona iyi bir başlangıç noktası verdiğini söyledi.

Cüzdan, tadilat sırasında bu duvarın arkasında bulundu. Bulunan cüzdanın içindekiler.

Cüzdanın içindeki ruhsata göre sahibi Floy Culbreth adında biriydi. Ancak Escobar ilk sorunuyla karşılaştı - o dönemde kadınlar genellikle kocalarının adıyla anılıyordu, bu nedenle Culbreth'in adını aramak çok az sonuç verdi.

Escobar, cüzdanın sahibinin izini sürmesi için "internet hafiyesi" olarak adlandırdığı eşi Nicole'u görevlendirdi.

Nicole, Floy'un kocası Roy Culbreth'in ölüm ilanını bulmayı başardı. Oradan da çocuklardan ve torunlardan oluşan bir tavşan deliğinden geçerek, ailenin beyin felci için düzenlediği bir yardım amaçlı golf turnuvası olan Culbreth Cup'ın web sitesine ulaşmışlar. Daha sonra Culbreth'lerin kızı Thea Chamberlain'e kadar uzanan aile çizgisini takip edebildiler.

Escobar, "Bu tarihi mekana göz kulak olmanın ve işletmenin zaten bir ayrıcalık olduğunu hissediyorum," dedi. "Ama aile tarihini tam anlamıyla geri vermek. Bu çok büyük bir hediye."

Chamberlain, annesinin Myrna Loy kadar güzel ve "baharatlı bir June Cleaver" kişiliğine sahip olarak tanımlandığını söyledi. Mahalledeki çocukların annesini izlemenin "I Love Lucy "yi izlemekten daha eğlenceli olduğunu söylediklerini hatırlıyor.

Kızı, Culbreth'in aynı zamanda toplumla da çok ilgili olduğunu, Pazar okulunda öğretmenlik yaptığını, bahçe kulübünde yer aldığını ve serebral palsi hastalarına yardım etmek için kar amacı gütmeden çalıştığını söyledi.

Chamberlain cüzdanda kendi eşyalarından bazılarını bile buldu: Birkaç sigorta kartı ve bir doktor randevu notu. Şimdi 71 yaşında olan Chamberlain, annesi cüzdanını kaybettiğinde sadece 6 yaşındaymış.

Chamberlain, cüzdandaki ıvır zıvırların şüphesiz annesine ait olduğunu söyledi. Culbreth'in Chevrolet çekilişini kazanmayı umduğunu ya da alışveriş kartlarını sakladığını hayal edebiliyordu.

"Oldukça dokunaklıydı," dedi Chamberlain. "Bir anı seli geri geldi ve bu bir nevi onu tekrar geri getirdi."

Culbreth'ler Kasım ayında cüzdanı geri almak ve ailelerini anmak için bir araya geldiler.

Escobar, "Çocuklarımız, torunlarımız ve büyük torunlarımız da bizimle birlikteydi," dedi. "Yani Culbreth'lerin birkaç nesli aile tarihinin bu kayıp parçasını kurtarmak için oradaydı."

Chamberlain, yedi ve beş yaşlarındaki iki torununun makbuzları ve resimleri dikkatle incelemelerini ve ebeveynlerine geçmişi hakkında sorular sormalarını izledi.

"Bunun değerli bir şey olduğunu biliyorlardı," dedi. "Bunun özel bir an olduğunu biliyorlardı."

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Kaynak: edition.cnn.com