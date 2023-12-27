1919'un öncü uçakları 21. yüzyılda geri döndü

Junkers F13, Alman havacılık girişimcisi ve işadamı Hugo Junkers tarafından I. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra tasarlanan dünyanın ilk tamamen metal nakliye uçağıydı. Çığır açan alüminyum alaşımı Duralumin'i kullanan F13'ün alçak kanatlı tek kanatlı konsol tasarımı ve metal gövdesi, kumaş ve ahşap çift kanatlı ve üç kanatlı uçakların dönemi olan 1919'da baş döndürdü.

Şık stili modern yolcu uçağının çizgilerini öngörüyordu.

Isıtmalı yolcu kabini

F13, onu dünyanın dört bir yanındaki havayolları arasında favori yapan bir başka yeniliğe daha sahipti: en azından o zamanın standartlarına göre dört yolcuyu nispeten rahat bir şekilde taşıyan kapalı ısıtmalı yolcu kabini.

Pilotlar, varış noktalarına ulaşmak için tamamen görsel navigasyona güvendikleri için açık bir kokpitle idare etmek zorundaydı - o zamanki normal prosedür -.

F13 o kadar popülerdi ki, savaştan hemen sonraki yıllarda ucuz eski askeri uçakların bolluğuna rağmen, Junkers yeni modeli için gelişmekte olan havayolu endüstrisinde önemli bir pazar payı oluşturdu. 1920'lerin ortalarına gelindiğinde, dünya genelindeki ticari hava yollarının en az %40'ına F13'ler hizmet veriyordu.

Hugo Junkers, F13'ü tanıtmak ve satmak için daha sonra Alman bayrak taşıyıcısı Lufthansa ile birleşecek olan kendi havayolu şirketi Junkers Luftverkehr'i bile kurdu.

Uçak tanıma: Yeni başlayanlar ticari jetleri nasıl tanıyabilir?

F13'ün Dönüşü

Son ticari F13 1951 yılında Brezilya'da emekliye ayrılmıştı.

Köln merkezli lüks bagaj üreticisi RIMOWA ile İsviçreli havayolu şirketi Ju-Air arasındaki işbirliği sayesinde bu klasik uçak geri döndü. Junkers gibi RIMOWA da Duralumin kullanımında öncüydü ve ürünleri hala 1920'lerin ve 1930'ların uçaklarını anımsatan oluklu bir dış kabuğa sahip.

Erken dönem uçak üretiminin bu harikasını göklere geri getirme fikri, 2009 yılında Almanya'nın Tarihi Uçak Dostları Derneği(Verein der Freunde historischer Luftfahrzeuge) tarihi Ju52 uçağını yere indirmek zorunda kaldığında ortaya çıktı.

İnşa edilen

Yerine Junkers F13 önerildi. Ancak 1919 yapımı bir uçağı yeniden havaya kaldırmak hiç de kolay bir iş değildir. Dünya çapındaki müzelerde sadece beş adet F13 uçağı kalmıştır ve bunların hiçbiri uçuşa elverişli değildir.

Bu yüzden ekip, eski planları kullanarak F13'ün birebir kopyasını sıfırdan inşa etmeye karar verdi. İnşaatın başlayabilmesi için dört yıllık bir araştırma süreci gerekti.

Uzmanlar bulmak

Sadece planlar eksik değildi, aynı zamanda yetenekli yetenekler bulmaları ve uçak gövdesinin inşası, enerji santralinin restorasyonu ve bakımı ve mühendislikle ilgilenebilecek son derece uzmanlaşmış bir grup şirketi bir araya getirmeleri gerekiyordu.

İsviçre ve Alman havacılık toplulukları ile çeşitli Avrupa ve Amerikan müzeleri projeye yardımcı olmak için bir araya geldi.

Kaelin AeroTechnologies'den Dominik Kaelin yönetimindeki bir ekip, Almanya'nın Kara Ormanları'nın kıyısındaki Oberndorf'ta bulunan bir teknik tesiste, uçak gövdesini ve kanatları elle inşa etmek için 9.000 saatten fazla çalıştı.

Dünyanın en iyi 14 havacılık müzesi

Bu sefer F13'ün frenleri var

Yeni F13, tıpkı orijinali gibi oluklu Duralumin'den yapılmıştır.

Modern uçak yapım tekniklerinden verilen tek taviz, frenler ve kuyruk tekerleği eklemek gibi modern bir uçuşa elverişlilik sertifikası almak için gerekenler oldu.

Rimowa'nın CEO'su ve projenin arkasındaki itici güç olan Dieter Morszeck, uygun bir motor bulmanın bir başka büyük zorluk olduğunu söylüyor.

"Junkers F13'ün ilk serileri, bugünlerde nadir bulunan sıralı motorlarla güçlendirilmişti. F13'ün daha sonraki versiyonları radyal motorlarla donatıldı; bu nedenle yeniden üretime bir Pratt & Whitney R-985 motoruyla güç vermeyi tercih ettik."

Uçağın gövdesi tamamlandıktan sonra 140 kilometre güneye, Duebendorf, İsviçre'deki yeni evine bir konteyner içinde nakledildi.

İlk uçuş

Son rötuşlarını aldığı yer burası ve yerel operatör Ju-Air buradan gezi turları düzenleyecek.

Bu uçuşların programı, sıklığı ve rotası halen üzerinde çalışılıyor, ancak F13 uçuşları rimowa-f13.com üzerinden ön siparişe açılmış durumda.

İlk uçuş bu yıl Mart ayında gerçekleşecek. Ekstra övünme hakkı için, Junkers F13 şu anda dünyanın herhangi bir yerinde faaliyet gösteren herhangi bir havayolundan daha eskidir. KLM ve Avianca havayollarının kuruluşundan birkaç ay önce, Haziran 1919'da hizmete girmiştir.

Yolcuların bir zamanlar hava yolculuğu ile ilişkilendirilen ihtişamı özledikleri ve havayollarının tarihi renklerini gökyüzüne geri getirdikleri bir zamanda, retro uçuş hayranları için nihai bir muamele.

Uçuş Müzesi'nin küratörü Dan Hagedorn, tarihin en büyük uçan makinelerinden biri olarak artık kullanılmayan Lockheed M-21 Blackbird'e işaret ediyor. Casus uçak 1963 yılında bir CIA programını desteklemek için üretildi. Hagedorn'un "tarihteki en hızlı, en yüksekten uçan pilotlu jet" olarak tanımladığı SR-71 Blackbird'ün öncüsüydü." src="https://cdn.aussiedlerbote.de/content/images/2023/12/27/196099/jpeg/4-3/1200/75/dan-hagedorn-curator-of-seattle-s-a-href-http-www-museumofflight-org-target-blank-target-blank-museum-of-flight-a-points-to-the-now-defunct-lockheed-m-21-blackbird-as-one-of-history-s-greatest-flying-machines-the-spy-plane-built-to-support-a-cia-program-in-1963-it-was-a-precursor-to-the-sr-71-blackbird-which-hagedorn-describes-as-the-fastest-highest-flying-piloted-jet-in-history.webp" alt="Dan Hagedorn, Seattle'daki"/>

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com