19. yüzyıldan kalma nadir fotoğraflar Amazon yağmur ormanlarının bozulmamış güzelliğini gösteriyor

Bu yıl Amazon'da eşi benzeri görülmemiş sayıda orman yangını yaşanırken, 19. yüzyıldan kalma bu fotoğraflar geçmişin el değmemiş bir dönemine dikkat çekici bir bakış sunuyor.

Az tanınan Alman fotoğrafçı Albert Frisch tarafından 1867 ve 1868 yıllarında çekilen yaklaşık 100 fotoğraftan oluşan set Perşembe günü Sotheby's New York'ta görücüye çıkıyor. Koleksiyonun 70.000 ila 100.000 dolar arasında bir fiyata satılacağı tahmin ediliyor.

Yürüyerek ve kayıkla seyahat eden Frisch, yağmur ormanlarında beş ay süren bir yolculuk sırasında yaklaşık 1.000 mil yol kat etti. Sotheby's'e göre, fotoğrafçılık 1860'larda Brezilya'nın şehirlerinde zaten popülerdi, ancak ülkenin izole edilmiş yukarı Amazon bölgesinden görüntüler nadir kalmaya devam ediyor. Müzayede kataloğu Frisch'in gezisini bölgeye yapılan "en erken başarılı fotoğraf keşfi" olarak tanımlıyor.

Frisch daha sonra bu görüntüleri ticari olarak satacak olsa da, başlangıçta bölgenin fotoğrafik bir araştırmasını yapmak üzere görevlendirilmişti. Müzayede evinin açıklamasına göre, Frisch'in fotoğrafları balıklar, suda yaşayan memeliler ve 35 bitki türü de dahil olmak üzere flora ve faunayı kapsıyor. Koleksiyonda ayrıca Miranha ve Ticuna halkı da dahil olmak üzere yerli Amazon kabilelerinin nadir bulunan erken dönem görüntüleri de yer alıyor.

Frisch, sahadayken kolodyon işlemi olarak bilinen erken dönem fotoğraf tekniğini kullanarak görüntüler oluşturdu.

Yağmur ormanlarına hantal ekipmanlar taşıyarak, taşınabilir bir karanlık odada banyo etmeden önce ıslak cam plakalar üzerinde negatifler oluşturdu. Her zaman uzun olan pozlama süreleri portre çekmeyi zorlaştırıyordu, bu nedenle genellikle bakanları ve arka planları ayrı ayrı fotoğraflıyor, ardından bunları kompozit görüntüler halinde birleştiriyordu.

Sotheby's'in başkan yardımcısı ve fotoğraf departmanı başkanı Emily Bierman'a göre bu resimler bilimsel bir araştırma için üretilmiş olsalar da yadsınamaz bir sanatsallığa sahipler.

"Bir yandan antropolojik, ama aynı zamanda - tek tek ya da bir bütün olarak bakarsanız - çok güzel, inanılmaz fotoğraflar," diye açıklıyor bir telefon röportajında ve ekliyor: "Kompozisyona, açılara ve görüş hatlarına gösterilen özen gerçekten olağanüstü. Doğal çevrenin yanı sıra kulübe ve yapıların fotoğraflarında da perspektife çok dikkat edilmiş."

Yine de, bozulmamış yağmur ormanlarının tüm tasvirlerine rağmen, Frisch'in fotoğrafları aynı zamanda gelecek olana da işaret ediyor. Koleksiyonda yer alan 98 baskı, sömürge yerleşimlerini, kauçuk madenciliğinin kanıtlarını ve belki de Ağustos ayında iki Brezilya eyaletinin olağanüstü hal ilan etmesine neden olan çevresel krizin doğuşunu gösteriyor.

Bierman, "Ağaç kesiminin başlangıcını gösteren bazı görüntüler var... ancak bu o kadar da şaşırtıcı değil" dedi.

"El değmemiş gibi görünen bir manzaradan nehirdeki bir buharlı gemiye kadar tam bir araştırma, ticaretin ve sömürünün geleceğine dair çok şey ima ediyor."

New York'taki Sotheby's galerisinde 2 Ekim'e kadar sergilenecek olan koleksiyondan daha fazla görsel görmek için yukarıdaki galeriyi kaydırın.

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Kaynak: edition.cnn.com