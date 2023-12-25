1762'den kalma 'son derece nadir' konyak müzayedede 146.000 $'a alıcı buldu

Sotheby's müzayede evine göre "son derece nadir" olan Gautier konyağı, dünyanın hayatta kalan en eski konyaklarından biridir ve sadece üç şişesi kalmıştır.

Bu şişe, "grand frère" ya da "büyük kardeş" olarak bilinen üç şişenin en büyüğüdür ve nesiller boyunca aynı ailede kalmıştır.

"Petit frère" ya da "küçük kardeş" 2014 yılında New York'taki bir müzayedede satılmıştı ve "petite soeur" ya da "küçük kız kardeş" ise Fransa'nın güneybatısındaki Cognac'ta bulunan Gautier Müzesi'nde yer alıyor.

Kazanan teklif sahibi ayrıca 1755 yılında kurulan Fransa'nın Aigre kentindeki Maison Gautier damıtımevinde ısmarlama bir deneyim yaşayacaktır.

Eski sahibinin Sotheby's'e anlattığına göre, vintage konyağın dikkate değer bir geçmiş hikayesi var.

19. yüzyılda büyük büyükanne ve büyükbabası Alphonse adında bir yetimi himayelerine almışlar ve Alphonse daha sonra konyak bölgesinde çalışmaya gitmiştir.

Sotheby's'in basın bültenine göre Alphonse on yıl sonra bir araba dolusu konyakla eve dönmüş.

Alphonse'un, üzüm bağlarını yok eden ve şarap üretim bölgelerini ekonomik krize sokan filoksera krizi nedeniyle eve dönmüş olabileceği düşünülüyor.

Alphonse evine, kendisine maaş yerine verilmiş olabilecek şişelerle dönmüştür. Bunların arasında etiketleri mükemmel şekilde korunmuş üç Maison Gautier konyağı da vardı.

Sotheby's'e göre Alphonse 1914'te I. Dünya Savaşı'na katıldı ve geri dönmedi, ancak şişeler ailede kaldı.

Sotheby's'in alkollü içkiler uzmanı Jonny Fowle basın açıklamasında "Gautier 1762, alkollü içki koleksiyonculuğu dünyasını aşan bir konyak olarak tüm dünyada tanınmakta ve saygı görmektedir" dedi.

"Bu şişe sadece filoksera öncesi bağcılığın bir örneğini değil, aynı zamanda Gautier'in üretiminin başlangıcından itibaren erken fıçı olgunlaşmasını temsil ediyor ve hatta Fransız Devrimi'nden bile önce geliyor."

Diğer nadir konyaklar da dudak uçuklatan fiyatlara sahip.

Remy Martin içki fabrikasından mahzen ustası Pierrette Trichet 2012 yılında 1909 mahsulünü kullanmaya karar vermiş ve ortaya çıkan Remy Martin Louis XIII Rare Cask 42,6'nın şişeleri yaklaşık 22.000 dolara satılmıştır.

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Kaynak: edition.cnn.com