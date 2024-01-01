17 yaşındaki genç, on yıllardır eşcinsel olduğunu açıklayan ilk aktif Birleşik Krallık profesyonel futbolcusu

İngiliz LGBTQ savunuculuk grubu Stonewall, Daniels'ın İngiltere'de son 30 yılda eşcinsel olduğunu açıklayan ilk profesyonel oyuncu olduğunu söylüyor.

"Hayatım boyunca gey olduğumu biliyordum ve artık açılmaya ve kendim olmaya hazır olduğumu hissediyorum." Daniels yaptığı açıklamada şunları söyledi.

Daniels sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu noktaya gelirken, ailemden, kulübümden, menajerimden ve Stonewall'dan en iyi desteği ve tavsiyeleri aldım; hepsi de benim çıkarlarımı ve refahımı ön planda tutma konusunda inanılmaz derecede proaktif davrandılar." "Ayrıca Blackpool'daki genç takımdaki takım arkadaşlarıma da sırrımı açtım ve onlar da bu haberi benimseyip insanlara anlatma kararımı desteklediler."

"Hayatım boyunca yalan söylemekten ve uyum sağlamak için değişme ihtiyacı hissetmekten nefret ettim. Bunu yaparak kendime bir rol model olmak istiyorum."

Daniels Şubat ayında Blackpool FC ile profesyonel bir sözleşme imzaladı ve Blackpool'un genç takımında 30 gol attıktan ve takımını FA Gençlik Kupası'nda çeyrek finale taşıdıktan sonra takımının Chelsea'nin genç takımına 3-2 yenildiği maçta gol attıktan sonra takımın sezonun son maçında oynadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Blackpool Futbol Kulübü, Jake'i desteklemek için Stonewall ve ilgili futbol örgütleriyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır ve Jake'in saha içinde ve dışında kendini ifade edebileceği bir aşamaya ulaşmış olmasından son derece gurur duymaktadır" denildi.

Stonewall ise haberle ilgili olarak "Jake'in kendi gerçeğini dünyayla paylaşabildiği için gurur duyuyoruz" dedi. "Birleşik Krallık'ta son 30 yılda profesyonel erkek futbolunda ilk açık eşcinsel oyuncu olarak kamuoyu önüne çıkmak cesaret ister. Onu desteklemekten onur duyuyoruz!"

Daniels Sky Sports News'e verdiği bir röportajda bugünkü karara ulaşma sürecini anlattı.

Daniels Sky'a verdiği demeçte "Uzun bir süre gerçeğimi saklamak zorunda kalacağımı düşündüm çünkü profesyonel bir futbolcu olmak istiyordum ve şimdi de öyleyim" dedi. "Açıklamak için emekli olana kadar beklemeli miyim diye kendime sordum. Burada profesyonel oyundaki başka hiçbir oyuncu açık değil. Ancak bunun uzun süre yalan söylememe ve kendim olamama ya da istediğim hayatı yaşayamama yol açacağını biliyordum."

"Aileme, kulübüme ve takım arkadaşlarıma açıldığımdan beri, her şeyi fazla düşündüğüm o dönem ve yarattığı stres ortadan kalktı. Bu benim ruh sağlığımı etkiliyordu," diye devam etti Daniels.

"Şimdi kendime güveniyorum ve sonunda kendim olduğum için mutluyum."

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Kaynak: edition.cnn.com