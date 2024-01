16 yaşındaki bir çocuk, Dünya Dart Şampiyonası'nın baş döndürücü ve çoğu zaman da tuhaf yörüngesini sarsıyor

Kuzey Londra'nın tarihi Alexandra Sarayı'nda düzenlenen bu türünün tek örneği yıllık spor gösterisi, dünyanın en iyi dart oyuncularının Sid Waddell Trophy için verdikleri mücadeleyi izlemek isteyen binlerce insanı, çoğu zaman baş döndürücü ve her zaman tuhaf bir deneyime sürüklüyor.

Noel dönemi ve Yeni Yıl boyunca düzenlenen yarışma benzersiz bir atmosfere sahiptir. Alkolün pint yerine sürahi ile ölçüldüğü ve pantomim benzeri seyirci katılımının memnuniyetle karşılandığı bu etkinlikte taraftarlar birkaç saatliğine kendilerini bırakıyor.

Bu yıl etkinlik, sporun yeni süperstarı Luke Littler'ın tarihi performansları sayesinde daha fazla ilgi gördü.

Bu yılki şampiyonada ilk kez sahneye çıkmadan önce pek tanınmayan 16 yaşındaki oyuncu, turnuvada yarı finale kadar yükselen en genç oyuncu olarak halkın hayal gücünü fethetti.

Okuldan yeni mezun olan genç oyuncu, bir kez daha bolca dramın yaşandığı bu yılki yarışmanın poster çocuğu haline geldi.

Bu yıllık mükemmel dart şölenini tam olarak anlamak için, süslü kıyafet sanatını benimsemeniz tavsiye edilir.

Seyirciler akla gelebilecek en çirkin kostümleri giyerler; bu gelenek, bilet sahiplerinin girişte toplanmasıyla bazı kafa karıştırıcı ikilemlere yol açar.

Herhangi bir günde, bir çift Power Rangers'ı bir grup Minion'la sohbet ederken görebilir, tepeden tırnağa dart tahtası gibi giyinmiş bir adamın insan boyunda tüylü hayvan sürüsünün fotoğrafını çekmesine ve Süpermen'in telefonundan e-bilet almaya çalışmasına tanık olabilirsiniz.

'İnanılmaz bir atmosfer'

Kıyafet seçimi, her yıl binlerce insanı Londra'nın en değerli eğlence mekânlarından birine çeken karnaval atmosferini yansıtmaktadır.

150 yıl önce açılan ve Londra'nın muhteşem panoramik manzarasını sunan Alexandra Palace, günümüzde müzik konserleri, havai fişek gösterileri ve tiyatro performansları gibi bir dizi kültürel etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır.

Kuzey Londra'daki bir tepede yer alan Viktorya döneminden kalma görkemli binada Rolling Stones, Pink Floyd ve Jay-Z gibi isimler sahne almış olsa da, son 16 yıldır dart ile eş anlamlı hale gelmiştir. Eğer futbolun Wembley Stadyumu ve tenisin Wimbledon'ı varsa, dartın da 'Ally Pally'si var.

Turnuvanın ana sponsorunun neon yeşili markası, yıllarca Saray'ın büyük koridorlarını süsleyen dev duvar resimlerini utanmazca kaplarken, çok ucuz olmayan ama her zaman neşeli fast food mağazaları, bir zamanlar ziyafetlere ev sahipliği yapan geniş Büyük Salon'da yağlı yiyecekler servis ediyor.

"Harika bir atmosfer ve sarhoş olmak için bir şans. Futbol maçı gibi ama düşmanlık yok," diyen hayalet avcısı kılığındaki taraftar Richard Sampson, CNN Sport'a verdiği demeçte neden eşi ve arkadaşlarıyla birlikte katılmayı tercih ettiğini anlattı.

"Kimseyi desteklemiyorsunuz; sadece iyi bir şey olduğunda tezahürat yapıyorsunuz. Spor ikinci planda kalıyor."

Her yıl bu spor nirvanasına hac ziyaretini gerçekleştiren dart müritlerinin eğlenmek için çok az teşvike ihtiyacı var; coşku girişin dışındaki basamaklarda başlıyor ve Saray'ın Batı Salonu'ndaki sahneye kadar devam ediyor.

Hayranlar, koltuklarının ucunda, yüzlerinin her yerine gerginlik kazınmış, kesinlikle her şeyi ve her şeyi kutlamak için sarmalanmış bir şekilde hareketli aksiyonu izlerken eklektik bir dizi tezahüratı seslendiriyorlar.

Bazıları, 19. ve 20. yüzyıllarda İngiliz barlarında popüler hale gelen dartın, oyuncuların her zaman en iyi atletik formda olmadıkları ve profesyonel maçlar sırasında içki ve sigara içtikleri göz önüne alındığında gerçek bir spor olarak kabul edilip edilemeyeceğini hala sorguluyor.

Ancak bu yorgun klişe, dünya şampiyonası dartının bir gününün sağlayabileceği eşsiz tiyatro ile tam bir tezat oluşturuyor, çünkü oyuncular en inanılmaz baskı altında acımasızca hassas kalıyorlar ve bu da son yıllarda sporun popülaritesini artıran bazı devasa savaşlarla sonuçlanıyor.

Bu yılki dünya şampiyonasının galibi, "dartın sesi" olarak tanınan merhum yayıncının adını taşıyan Sid Waddell Kupasını almakla kalmayacak, aynı zamanda 2,5 milyon sterlinlik (3,16 milyon dolar) ödül cüzdanından da pay alacak.

Bu azımsanmayacak meblağ kısmen televizyon ilgisinin bir sonucudur - Sky Sports 2017 yılında dart maçlarını özel bir kanalda yayınlamak için yedi yıllık bir anlaşma imzaladı.

Şu anda organizasyonun başkanı olan o zamanki Profesyonel Dart Kurumu (PDC) başkanı Barry Hearn, yayın anlaşması duyurulduğunda "PDC'nin neredeyse 25 yıl önce kurulmasından bu yana Sky Sports'un desteği sporun başarısında hayati bir rol oynadı" dedi.

'Bu sadece bir parti'

Gösteri, oyuncuların kendi seçtikleri müzik eşliğinde arenaya girmeleriyle başlıyor ve kalabalığı coşturan melodiler zaten sarhoş olan taraftarları daha da coşturuyor.

O kısa an için oyuncular sanki David Bowie ve Prince gibi rock yıldızlarıdır ve seyirciyi avuçlarının içine almışlardır.

Maçlar başladığında, kalabalığın tezahüratları, hedeflerine isabet eden dartların metronomik gümbürtüsüyle noktalanıyor.

En büyük tezahüratlar, oyuncuların en yüksek skor olan 180'e ulaştığı zaman, kalabalığın biralarını havaya fırlatması için bir işaret olarak ayrılmıştır.

Gürültü hiç azalmıyor gibi görünüyor ve öğleden sonra kalabalığı gözle görülür şekilde daha neşeli olan akşam seansına doğru yol aldıkça daha da artıyor.

"Dartı seviyorsanız ayağa kalkın" sloganı her seansı noktalıyor.

İlk dart turnuvasına katılırken parlak yeşil bir peruk takan Tracy Dixon-Smith CNN Sport'a "Dart hakkında hiçbir şey bilmiyorum ama herkes çok arkadaş canlısı" dedi.

"Tuvaletten dönmem yıllarımı aldı çünkü tanıştığım herkesle dans ediyordum. Çok eğlenceliydi, tam bir parti."

Littler Harikalar Diyarı

Taraftarlar dans ederken, oyuncular spora odaklanır. Bazıları gürültüyü engellemeye çalışırken, diğerleri tezahüratları düzenlemeye yardımcı oluyor ve kendi performanslarını artırmak için kalabalığın enerjisinden yararlanıyor.

Sporun yeni kahramanı Littler, üçüncü tur maçı öncesinde CNN Sport'a verdiği demeçte, "Bugün buraya gelirken, bu sahnede tekrar oynayacağımı bilmek tüylerimi diken diken etti" dedi.

Çığır açan yıldız, yarışmanın son dördüne kadar buldozer gibi ilerleyerek dünyayı şaşkına çevirdi ve bu yolda kendisinden onlarca yıl daha tecrübeli rakiplerini yendi.

Etkileyici bir genç kariyerinin ardından küresel sahneye çıktığından beri Littler popülaritesinin roket gibi yükseldiğini gördü - şu anda eskisinden on binlerce daha fazla sosyal medya takipçisine sahip.

Galibiyetleri kebap yiyerek kutlamaya olan sevgisi, Littler'ın peşine takılan küresel medya tarafından iyi bir şekilde belgelendi.

Profesyonel bir dart oyuncusu olarak hayata hızlı bir giriş yapması şimdiden tartışmalara yol açtı - genç oyuncu İngiltere'de yayınlanan kırmızı üstlü bir gazetenin fotoğrafıyla poz verdikten sonra özür dileme ihtiyacı hissetti.

Ancak Xbox tutkunu genç, baş döndürücü son birkaç haftanın dartını etkilemesine izin vermedi ve sahnedeki performansları dikkate değer bir olgunluk gösterdi.

Kalabalığın baskısıyla nasıl başa çıktığı sorulduğunda "Bunu seviyorum" diye ekledi.

"İnsanlar tezahürat yapıyor, biralarını yudumluyor, bu çılgınca. Odaklanmak zor, adınızı söylüyorlar, ama bunu kafanızdan uzak tutmalı ve bir şekilde odaklanmalısınız."

Littler şu anda 3 Ocak'ta kupayı kaldırmanın favorilerinden biri ancak önce Salı günü yarı finalde eski dünya şampiyonu Rob Cross'u yenmesi gerekiyor.

Muhtemelen çok az etkinlik, akla gelebilecek en teatral spor draması ile Alexandra Sarayı'ndaki kolektif aptallık patlamasının birleşimine denk olabilir.

Birçoğu sarhoş olan taraftarlar, Londra'nın bu köşesine tekrar dönüp eşi benzeri olmayan bir spor etkinliğine tanık olmak için can atarak gün boyu nefes nefese kalıyorlar.

Gecenin sonunda, herkes en yakın su barına doğru dans ederek yol aldığında, görkemli eski Alexandra Sarayı bir başka amansız aksiyon gününün ardından sessizliğini korur; eğlenen kalabalıkları hatırlatan tek şey tarihi merdivenlerinden aşağıya saçılmış olan atılmış süslü kıyafetlerdir.

Kaynak: edition.cnn.com