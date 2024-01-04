15 yıl önce 3 Japon şef Sydney'de bir barda tanıştı. Yollarını ayırdılar ama 'kader' onları Hong Kong'da yeniden bir araya getirdi

"2005'ten 2014'e kadar Avustralya'daydım. Yani arada bir zamanda mı tanıştık?" Sato arkadaşına sorar.

"Belki 2009 ya da 2010'da?" Takano kararsızca omuz silkiyor ve gülüyor.

"İşten sonra Sydney'de bir barda içiyordum. Barda başka bir Japon buldum. 'Merhaba, siz burada çalışan Japonlar mısınız?' dedim. O da şefti. Konu aynıydı. Konuşabiliyorduk" diyor Sato, arkadaşlıklarının Avustralyalı kökenleri hakkında.

Takano yardımsever bir şekilde ekliyor: "Neden o bara gittiğimizi hatırlamıyorum."

İkisi de başlarını eğerek o geceye dair anılarını canlandırmaya çalışıyor.

Takano'nun eşi Ami Hamasaki gözlerini devirip elini kaldırarak, "Hatırlıyorum," diyor.

"O barda bazı arkadaşlarımla içiyordum ve çok sarhoş oldum. Bu yüzden beni alması için Toru'yu aradım" diyor.

"Sonra başka bir sarhoş adam (Sato) geldi. Konuşmaya başladılar. Eve gitmek istedim ama Toru bana 'Henüz gitme. Bu adamdan hoşlanıyorum' dedi. Ve konuşmaya devam ettiler."

On yıldan uzun bir süre sonra, üçlü bu kez Hong Kong'da tesadüfen tekrar bir araya geldi; burada hızlı arkadaş oldular ve sonunda Hong Kong'un en yeni teppanyaki restoranlarından biri olan Enishi'yi açmak için güçlerini birleştirdiler. Bu isim dostluklarına bir övgü niteliğindedir - Japonca'da "kader karşılaşması" ya da "kader" anlamına gelmektedir.

Dünyayı görme arzusuyla birleştiler

Mutfak işi Sato'nun kanında var - babası Japonya'nın Sendai kentinde bir izakaya barın sahibi ve o da restoranda yardım ederek büyümüş.

Japon mutfağını sevmesine rağmen, Sato her zaman mutfak ufkunu ülkesinin sınırlarının ötesine taşımayı hedeflemiştir. Sydney'de iki Michelin yıldızlı bir Japon omakase restoranı olan Yoshii'de çalışan bir arkadaşı iş fırsatı için kendisine ulaşmadan önce 19 yaşından itibaren Tokyo'da bir Fransız restoranında çalışmış.

"Oldukça gençtim. Japonya'ya her zaman geri dönebilirdim. Yurtdışına genç yaşta gitmek daha iyiydi," diyor Sato.

Böylece Sydney'e taşındı ve Yoshii'de yardımcı şef oldu.

Hamasaki ise her zaman başka bir ülkede yaşamayı hayal etmiş. Restoranın baş şefi onu mutfakta eğitmeye başlamadan önce 19 yaşındayken Kobe'de bir teppanyaki restoranında garson olarak çalışmaya başlamış.

"Küçüklüğümden beri hep yurtdışına gitmek istemiştim çünkü yeni kültürler öğrenmek istiyordum" diyor.

"Ve şef olduğum için şanslıydım çünkü her yerde çalışabiliyordum. Ancak Japonya dışında Japon teppanyaki restoranları bulmak çok zordu. Çoğu göstermelik teppanyaki üzerine odaklanmıştı."

Hamasaki 2009 yılında Avustralya'nın Gold Coast bölgesindeki bir teppanyaki restoranından iş teklifi aldığında bu teklifi kabul etmiş.

Takano ise aşçılık sektörüne girmeden önce hep Avustralya'ya gitmek istemiş.

"Hayalim Avustralya'ya gitmekti," diyor şef.

"Ancak mezun olduktan sonra hiçbir aşçılık becerim yoktu ve Avustralya'ya nasıl gideceğimi (bilmiyordum). On yıl sonra bir çözüm buldum."

Plan: yemek pişirmeyi öğrenmek ve Japon mutfağı anlayışını derinleştirmek, sonra da bu becerileri Avustralya'da bir iş bulmak için kullanmak.

Takano, "İki farklı hayal tek bir hayale dönüştü," diyor.

Kararlıydı ve sonunda 2009 yılında Avustralya'da bir teppanyaki restoranında çalışma teklifi aldı - Hamasaki ile aynı restoranda.

Buluşmalar ve ayrılık

"İlk tanıştığımızda benden bir yaş büyük olduğunu söylemişti. Bu bir yalandı. On bir yaş" diyor Hamasaki CNN Travel'a, kocası mahcup bir gülümsemeyle.

Çiftin dışarı çıkmaya başlaması çok uzun sürmemiş.

"İlk randevumuzda Brisbane'de bir müzikale gittik çünkü ben 'Cats'i izlemek istiyordum" diye hatırlıyor.

"O da müzikalleri sevdiğini söyledi. Müzik başladığında uyumaya başladı. Çok üzülmüştüm."

Ama bu arsız yalanlar onu caydırmadı.

"(Geçmişi düşününce), aslında oldukça komikti. Gerçekten nazik bir adam, bu yüzden ondan çok hoşlandım" diyor Hamasaki.

Kısa süre içinde randevular tatillere dönüştü ve ikili gezmek için farklı Avustralya şehirlerine seyahat etti. Sydney gezilerinden birinde Sato ile bir spor barında tanıştılar.

Ortam dostane olsa da hemen yakın arkadaş olmamışlar.

"Çok uzun süre kalmadım," diyor Sato. "Takano gelmeden önce çoktan (kafayı bulmuştum). Ertesi gün işe gitmem gerekiyordu. Facebook'ta iletişim kurduk ve şehirlerimizi ziyaret ettiğimizde birbirimizle iletişime geçeceğimizi söyledik."

Sosyal medya üzerinden biraz iletişim halinde kaldılar ama kader ikisini de başka yerlere götürdü.

Sato başka bir restoranda çalışmak üzere Londra'ya taşındı.

Hamasaki Dubai'de bir iş teklifini kabul etti.

Takano ise Gold Coast'ta kaldı.

Çift, bu taşınmanın ilişkilerinin sonu anlamına geldiğini düşünmüş.

Hamasaki vedalaşmaları hakkında, "'Çok keyif aldım ama güle güle' gibiydi" diyor.

Hedef Dubai

Ancak Takano da Dubai'de bir iş bulmadan önce ayrılık sadece bir yıl sürmüş. Eski kız arkadaşına geleceğini söylememiş, onun yerine aniden ortaya çıkmayı tercih etmiş.

"Çok şaşırdım," diyor Hamasaki.

Takano otel yöneticilerinin kendisini Dubai'de çalışmaya davet ettiğini söylese de, eşi durumu farklı bir şekilde yorumluyor: "Sadece beni kovalamak istedi."

Takano onun varlığının anlaşmayı kesinlikle tatlıya bağladığını itiraf ediyor.

"Ami Dubai'de olmasaydı, ben de Dubai'de olmazdım ve teklifi kabul etmezdim."

Yine de, Monako'daki bir iş için tekrar taşınmadan önce BAE şehrinde sadece sekiz ay kaldı. Yine de bu kez ilişkilerini yürütmeye karar vermişler.

"İlişkimiz uzun mesafeliydi. İletişimimiz sadece Skype ve e-posta üzerindenydi" diyen Hamasaki, Dubai'de bir yıl daha yalnız kaldıktan sonra erkek egemen restoran dünyasına ara vermek için Japonya'ya geri dönmüş.

"Tırnak yapıyordum," diye kıkırdıyor Hamasaki, kocası bu yeni bilgi karşısında gözle görülür bir şekilde şaşırmış.

'Kapıyı itip açtım ve bu ikisini orada gördüm'

2016 yılında Takano, Hong Kong'daki bir teppanyaki restoranının mutfağını yönetmesi için davet edildi ve Hamasaki'den kendisine katılmasını istedi.

Hamasaki de bunu kabul etti ve çift bir yıl sonra evlendi.

Ardından, aynı yıl bir gece Hong Kong'da tanıdık bir sahne yaşandı.

"İşten sonra bir arkadaşımın restoranına gittim. Kapıyı ittim ve - o da ne - bu ikisini orada otururken gördüm" diyor Takano ve Hamasaki'den habersiz 2015 yılında Hong Kong'a taşınan Sato.

Üçü yakın arkadaş olmuş ve Sato ile Takano arasında özel bir bağ oluşmuş.

"Her şey hakkında konuşuyoruz, çoğunlukla iş hakkında çünkü ikimiz de işkoliğiz. Birbirimizle yaşam deneyimlerimizi paylaşıyoruz ve her zaman servis sonrası şarap eşliğinde buluşuyoruz" diyor Sato.

Birkaç restoranın mutfağını yönettikten sonra 2021 yılında kendi lokantası Censu 'yu açmaya karar verdi. Mekan, geleneksel Japon izakaya yemeklerinden ve Wabi-sabi konseptinden - "kusurlu güzelliğin ve sadeliğin takdir edilmesi" - ilham alıyor.

Enishi fikri Takano ile bir servis sonrası toplantısı sırasında ortaya çıktı.

Sato, "Censu benim solo projemdi ve her zaman iyi bağlarımla bir şeyler yapmak isterim" diyor.

Enishi'de yemekler üç şefin yanı sıra yeni memleketlerinden de etkileniyor.

Sashimi'nin canlandırıcı ve modern bir yorumunun yanı sıra çıtır çıtır ve kremsi bir kabak çiçeği tempurası da var.

Shirasu (beyaz yemiş) ile teppanyaki böreği, Hong Kong ve Japon yemek kültürlerinin bir füzyonudur. Şefler ayrıca Sato'nun memleketi Miyagi'den istiridye sanbaizu (pirinç sirkesi, şeker ve soya sosu sosu) ve Hamasaki'nin daikon üzerine niku miso (miso ve kıyılmış domuz sosu) tarifi gibi memleketlerinden parçaları da menüye getirmişlerdir.

"Bu, deneyimlerimizin ve hikayelerimizin bir birleşimi. Nadiren Fransız/Batı sunumuna sahip bir teppanyaki restoranı görürsünüz ve yarattığımız bazı yemekler kendi ailelerimizden geliyor" diyor Sato. "Örneğin, çömlek pilavı Toru'nun annesinden geliyor ve biz de mutfak deneyimimizi kullanarak bunu gururla servis edilecek şekilde geliştirdik."

Üçlü menü üzerinde birlikte çalışsa da, evli çift Enishi'nin mutfağını yönetirken, Sato zamanının çoğunu sadece 10 dakikalık yürüme mesafesindeki Censu'da geçiriyor.

Çift ile yurtdışındaki ikinci karşılaşmasını hatırlayan Sato, hayatlarının aldığı yola hâlâ şaşırdığını söylüyor.

"Yine başka bir şehirde, Avustralya'da olduğumuz zamanki gibi aynı durumda karşılaştık" diyor.

Bu seferki fark, Takano ve Sato'nun o zamandan beri konuşmayı bırakmamış olmaları.

Sato, Enishi ziyaretleri için "Neredeyse her gün mola sırasında buraya yürüyorum" diyor.

"Haftada altı kez takılıyoruz. Kadere inanırım, her zaman yeni bir insanla tanışmanın ya da yeni bir deneyimin size yeni bir ders vereceğine inanırım. Hayatımdaki herkes önemli ve bu yolda (Toro ve Ami) ile tanıştığım için çok mutluyum."

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Kaynak: edition.cnn.com