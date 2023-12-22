15 yaşındaki Olivia Moultrie, NWSL takımlarından Portland Thorns ile sözleşme imzalayarak tarihe geçti

Moultrie'nin artık bir takımı var: Takım Çarşamba günü yaptığı açıklamada Portland Thorns FC ile üç yıllık bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Hemen oynamaya hak kazandı.

Moultrie yaptığı basın açıklamasında "Bu bir hayalin gerçekleşmesi ve Thorns takım arkadaşlarıma resmi olarak katılmak için sabırsızlanıyorum" dedi. "Bunu gerçekleştirmemde bana yardımcı olan hukuk ekibine çok müteşekkirim, inanılmazdılar."

Thorns tarafından yapılan basın açıklamasında Portland'ın Moultrie'nin haklarını, NWSL keşif öncelik listesindeki ilk takım olarak haklarını elinde bulunduran NWSL kulübü OL Reign'den aldığı belirtildi. Karşılığında OL Reign, 2022 NWSL draftında üçüncü tur seçim hakkı kazanacak.

Moultrie, 2019 sezonunda Thorns FC ile antrenmanlara başladı ve son üç sezonun her birinde sezon öncesi müsabakalarda yer aldı.

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Thorns baş antrenörü Mark Parsons, "Bu adım Olivia için çok önemli" dedi. "Bu kulübün gerçekten inandığımız genç ve yetenekli bir oyuncuyla sözleşme imzalama kararlılığı ve vizyonuna sahip olması muazzam bir şey. Olivia burada geçirdiği süre boyunca büyümeye ve ilerlemeye devam etti ve her zorluğu bir fırsata dönüştürdü."

Thorns FC'nin genel menajeri ve futbol başkanı Gavin Wilkinson ise "Olivia'nın takımımıza katılmasından memnuniyet duyuyoruz" dedi. "2019'un başından beri bu kulübün bir parçası ve gelişimine tamamen yatırım yapan birçok Thorns personeli var."

17 Haziran'da ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Karin J. Immergut, babası NWSL'nin 18 yaş altı oyuncuların bir takımla sözleşme imzalamasını yasaklayan kuralının federal antitröst yasasını ihlal ettiğini savunan Moultrie için ihtiyati tedbir kararı verdi.

Immergut'un kararı, NWSL'nin ABD'deki muadil erkek ligi Major League Soccer'da asgari yaş sınırı bulunmadığına ve Mayıs 2021 itibariyle MLS takımlarının "yarısından fazlasının 18 yaşın altında bir veya daha fazla oyuncuya sahip olduğu" iddiasına işaret ediyor.

CNN, Moultrie'nin imzasıyla ilgili yorum için NWSL'ye ulaştı.

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Kaynak: edition.cnn.com