14'üncü Değişiklik ve Trump'ı 2024 oy pusulasından çıkarma çabaları hakkında bilinmesi gerekenler

Diğer büyük itirazlar Minnesota, Michigan ve diğer bazı eyaletlerde usule ilişkin gerekçelerle reddedildi.

Kaliforniya'da resmi bir mahkeme itirazı olmamasına rağmen, eyaletin en üst düzey seçim yetkilisi Perşembe günü, Trump'ın çıkarılması yönündeki siyasi baskıya rağmen, eyaletin GOP ön seçimleri için onaylı adaylar listesinde kalmasına karar verdi.

Oregon da dahil olmak üzere, 2024 önseçim döngüsü yaklaşırken diğer itirazlar hala beklemede.

İşte ortaya çıkan karmaşık hukuki soruların bir dökümü.

14. Anayasa Değişikliği ne diyor?

İç Savaş'tan sonra onaylanan 14. Değişiklik, Anayasa'yı koruyacaklarına dair yemin eden ABD yetkililerinin "ayaklanmaya karışmaları" ya da ayaklanmacılara "yardım veya yataklık etmeleri" halinde gelecekte görev yapamayacaklarını söylüyor.

Ancak Anayasa'da bu yasağın nasıl uygulanacağı belirtilmediği gibi, muğlak ifadeler de yasağın başkanlık için geçerli olup olmadığı konusunda soru işaretlerine yol açmıştır.

Değişikliğin kilit hükmü olan 3. Bölüm kısmen şöyle diyor: "Daha önce Birleşik Devletler Anayasasını destekleyeceğine... yemin etmiş olup da, bu Anayasaya karşı ayaklanma veya isyana kalkışan ya da bu Anayasanın düşmanlarına yardım veya yataklık eden hiç kimse... Birleşik Devletler altında... herhangi bir görevde bulunamaz."

Bu daha önce de oldu mu?

Yasak 1800'lerin sonlarında eski Konfederasyon üyelerini diskalifiye etmek için yaygın olarak kullanıldı, ancak İç Savaş dışındaki bağlamlarda uygulanması daha az açık.

Kongre, 1919 yılında sosyalist bir milletvekilini görevden almak için 14. Değişikliği kullanmıştır. 2022 yılında New Mexico'da bir yargıç, 6 Ocak isyanından hüküm giymiş bir kişiyi 14. Değişikliğe dayanarak ilçe komiserliği görevinden aldı.

Bu davada, yetkili zaten 6 Ocak ile ilgili bir suçtan hüküm giymişti. Trump, Kongre Binası isyanı ve 2020 seçimlerini iptal etme girişimleriyle ilgili eyalet ve federal suçlamalarla karşı karşıya - ancak suçsuz olduğunu savundu ve henüz mahkemeye çıkmadı.

Trump söz konusu olduğunda, Amerikan tarihinde buna benzer bir durum yaşanmadı. Şimdiye kadar hiçbir ABD başkanı ayaklanmaya karışmış olma ihtimalini doğuracak bir şey yapmamıştı.

Trump'ın GOP anketlerinde önde gittiği gibi, 14. Madde "ayaklanma yasağını" herhangi bir başkan adayına, hele hele büyük bir partinin adaylığı için açık ara önde giden bir adaya uygulamak eşi benzeri görülmemiş bir durumdur.

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Kaynak: edition.cnn.com