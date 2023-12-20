138 milyon dolarlık Jack Grealish transferi, İngiltere Premier Ligi'nin elitleri için her şeyin olağan olduğunu gösteriyor

Kıtanın en büyük kulüplerinin kapalı dükkan uygulaması, kısmen futbolun devasa pastasından daha büyük bir dilim kazanma ve böylesine belirsiz zamanlarda daha istikrarlı bir gelir yaratma arzusundan doğdu.

Her işletme gibi kulüpler de geçen yıl pandemiden etkilendi ve maçlar kapalı kapılar ardında oynanmak zorunda kaldı. Takımların maç günü gelirleri ellerinden alındı - kulüpler stadyum büyüklüğü açısından ne kadar büyükse, bu mali darbe de o kadar büyük oldu.

Kulüpler yeni Premier Lig sezonuna hazırlanırken son haftalarda bunu fark etmediniz.

Manchester City'nin İngiliz oyun kurucu Jack Grealish için yaptığı 138 milyon dolarlık göz kamaştırıcı anlaşmanın başını çektiği Premier Lig, yeni terfi eden Brentford 'un Arsenal'i ağırlayacağı Cuma günkü açılış öncesinde gezegendeki en iyi oyunculardan bazıları için dudak uçuklatan rakamlar ödendiğini gördü.

Bu arada Chelsea'nin eski forveti Romelu Lukaku için 130 milyon dolardan fazla öd ediği ve Manchester United'ın da Jadon Sancho için 100 milyon dolar ödediği bildirildi.

Arsenal ve Liverpool, merkez savunma oyuncuları Ben White ve Ibrahima Konaté için sırasıyla 69 milyon dolar ve 48 milyon dolarlık anlaşmalarla savunmalarını güçlendirdi. Tottenham da Atalanta'dan Cristian Romero'yu satın almak için 65 milyon dolar yatırım yaptı.

Covid-19'un yarattığı mali darbeye rağmen, futbol finans uzmanı Kieran Maguire şu anda harcanan para miktarına şaşırmıyor ancak kısmen futbol merdiveninin tepesindekilerin mega TV anlaşmalarıyla finanse edilen yeni bir eğilim fark etti.

Maguire CNN Sport'a verdiği demeçte, "Bence gördüğümüz şey, normal şartlar altında belki de kadronun kalitesini artıracakken, harcamaların çok çok yüksek değerli oyunculara yoğunlaşması" dedi.

"Yani bireysel değerlerin çok yüksek olduğunu görüyoruz ama transferlerin miktarı aslında azaldı."

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Manchester City büyük bir transfer dönemine giriyor

City'nin Grealish'i transfer etmesine gelince - eski Aston Villa kaptanı şu anda Premier Lig tarihinin en pahalı oyuncusu - Maguire bir kulübün önceki lig rekorunu kırmasının bu kadar uzun sürmesine şaşırıyor.

Maguire, "Bu değerin üzerine çıkan diğer tüm transferler İspanya ve Fransa'da gerçekleşti, bu nedenle Premier Lig'in dünyanın en zengin ligi olduğu düşünüldüğünde, Premier Lig'in bu kadar uzun sürmesi bir dereceye kadar şaşırtıcı," diye ekledi.

"Ayrıca, aştığı transferlere bakacak olursak, en son Paul Pogba 2016'da Manchester United'a transfer oldu. Yani Manchester City'nin transfer rekorunu kırması beş yılımızı aldı."

City ayrıca Tottenham'ın forveti Harry Kane'e olan ilgisini de doğruladı ki bu da Grealish'in transfer rekorunu kırabilir ve potansiyel olarak 200 milyon doların üzerinde bir transfer anlamına geliyor.

Diğer düzenlemelerin yanı sıra, lig kuralları İngiliz kulüplerinin "artarda üç sezonda toplam 105 milyon £'u aşan zarar" etmesini yasaklıyor ve kulüplerin oyunculara harcama yaparak büyük zararlar etmesini engellemeyi amaçlıyor.

Birçok kişi, Abu Dabi'li sahipleri tarafından finanse edilen City'nin Grealish ve potansiyel olarak Kane ile sözleşme imzalayıp yine de bu finansal fair play (FFP) kurallarına nasıl uyabileceğini sorguladı ancak Maguire kulübün defterleri nasıl dengelediğini açıklıyor.

Premier Ligi kazanan City gibi bir kulübün geçen sezon Şampiyonlar Ligi finaline ulaştıktan sonra sadece TV gelirlerinden yaklaşık 110 milyon dolar kazanacağını ve takımın göreceli başarısı nedeniyle sponsorların ekstra primler ödemiş olabileceğini söylüyor.

Ancak büyük transfer meblağlarının, ilk maliyetin oyuncunun sözleşmelerine yayılmasıyla yönetmeliklere uyabileceği başka yollar da var.

"Grealish altı yıllık bir sözleşme imzaladı. Eğer Kane de aynısını yaparsa, altı yıla yayılmış 350 milyon dolar gibi [tahmini] bir rakama sahip olacağız. Bu da yılda 60 milyon dolardan daha az bir meblağ demek," diyor Maguire.

"Aynı zamanda Manchester City de oyuncu sattı. Bir oyuncuyu sattığınızda, tüm kârı bir döneme yaymak yerine bir yıl içinde alırsınız.

"Yani Manchester City aslında oyuncu sattı ve bu da Grealish ve potansiyel olarak Kane'in satın alınmasından elde edilen 60 milyon doların büyük çoğunluğunu karşılayacak."

Kulübün pandemi sonrası toparlanma sürecinden bahseden City şunları söyledi: "Bu olağanüstü pandemi faktörlerinin sonucu olarak 2019-20 sezonu için 126 milyon £ (148 milyon $) net zarar bildirilmiştir.

"Ancak kulüp, COVID'den daha az etkilenen bir sezon ve ertelenmiş 2019-20 gelirlerinin bir sonucu olarak 2020-21'de hemen karlılığa dönmeyi bekliyor. Bu nedenle 2019-20 ve 2020-21 sezonlarının her biri için olası normalleştirilmiş zararlar yıllık 60 milyon £'dan (70 milyon $) daha az olacaktır."

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'İmkansız daha da zorlaştı'

Maguire, mevcut FFP kuralları çerçevesinde, FFP'nin yeniden gözden geçirilmemesi halinde İngiliz futbolunun "büyük kulüplerinin" ligin geri kalanından uzaklaşmaya devam edeceğini söylüyor.

"Bir kulübün gelip mevcut elitlere meydan okuması tarihsel olarak son derece zordu," dedi.

"İnsanlar kanıt olarak Leicester City'nin 2016'da Premier Lig'i kazanmasını gösterecek [...] ancak Leicester City Premier Lig'i kazandıktan hemen sonra, bu büyük kulüpler Premier Lig'i, TV parasının daha büyük bir kısmını elitlerin elinde toplamak için TV parasının dağılımı açısından kuralları değiştirmeye zorladı.

"Yani neredeyse imkansız olan bir şey, kurallardaki bu değişikliklerin bir sonucu olarak daha da zor hale geldi."

Bu sezon adını duyurmaya çalışan takımlardan biri de Leeds United.

Kulüp geçen yıl 2004'ten bu yana en üst ligdeki ilk sezonunu yaşadı ancak hala eski ihtişamından çok uzakta.

Leeds on yıllar boyunca İngiliz futbolunun en dominant takımlarından biriydi ancak bu Premier Lig'e büyük paralar akmadan önceydi.

Şu anki sahibi Andrea Radrizzani, ligin modern elitleriyle aradaki farkı kapatmanın kolay olmadığını söylüyor ancak futbolun öngörülemezliğinin, kendisi gibi zirveye geri dönmeye çalışan bir takıma fayda sağlayacağını umuyor.

"Radrizzani yeni sezon öncesinde CNN Sport'a verdiği demeçte, "Kulüpler arasında farklı büyüklükte gelirler ve farklı düzeyde finansman olanakları var.

"Aynı ligde oynuyoruz ve futbolun her zaman sürprizler getirebilecek bir spor olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Bu yüzden Leicester'ın birkaç yıl önce ne yaptığını hatırlamamız gerekiyor."

Yeni sezonun şafağı sökerken ve pandeminin de etkisiyle geçen yılki tekleyen kampanya bir nebze olsun hafızalardan silinirken, kulüpler ve taraftarlar kaybedilen zamanı telafi etmek için heyecanlı görünüyor.

Para kral olabilir ama defalarca gördüğümüz gibi, futbol her şeyi altüst etmek için harika bir yönteme sahip.

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Kaynak: edition.cnn.com