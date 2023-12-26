'13. Cuma'nın prequel dizisi 'Crystal Lake' Peacock'a geliyor

Dizi , A24 yapımcıları ile yazar ve showrunner Bryan Fuller'ın imzasını taşıyor.

NBCUniversal Television and Streaming Entertainment Content Başkanı Susan Rovner yaptığı açıklamada, "13. Cuma, sinema tarihinin en ikonik korku serilerinden biri ve bu hikayeyi yeni drama dizimiz Crystal Lake ile yeniden ele almak için can atıyorduk" dedi.

Rovner sözlerine şunları da ekledi: "Uzun zamandır arkadaşım ve işbirlikçim olmasından memnuniyet duyduğum, yetenekli ve vizyon sahibi bir yaratıcı olan Bryan Fuller ile çalışmak için sabırsızlanıyoruz."

Fuller çocukluğundan beri bu hikayeyi düşündüğünü söyledi.

Fuller yaptığı açıklamada "13. Cuma'yı 10 yaşındayken Famous Monsters dergisinin sayfalarında keşfettim ve o zamandan beri bu hikayeyi düşünüyorum" dedi.

Marc Toberoff, Victor Miller ve Rob Barsamian da dizinin yürütücü yapımcılığını üstlenecek.

Dizinin detayları şimdilik gizli tutuluyor.

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Kaynak: edition.cnn.com