122 balıkçı kuzey Minnesota gölündeki buz kütlesinden kurtarıldı, yaralanan olmadığı bildirildi

Beltrami İlçesi Şerif Ofisi, balıkçıların Yukarı Kızıl Göl'deki ana buz tabakasından kıyıdan yaklaşık 30 metre uzaklıkta bir buz kütlesinin kopması sonucu mahsur kaldıklarını ve karaya geri dönemediklerini açıkladı. Yetkililer ilk olarak TSİ 17:00'den hemen önce arandı.

Acil müdahale ekiplerini beklerken, bazı görgü tanıkları mahsur kalan kişilerden bazılarını kurtarmak için bir kano kullanmaya çalıştı. Şerifin ofisine göre, bu girişim sırasında dört kişi suya düştü, ancak hızla kurtarıldı.

Şerifin ofisinin bir Facebook paylaşımında bildirdiğine göre, ilk dört balıkçı daha sonra TSİ 6:40 civarında kurtarıldı ve 7:37'de tüm balıkçılar anakaraya geri döndü.

Şerifin ofisinin kamu bilgilendirme görevlisi Chris Mueller, "İlk müdahale ekiplerimiz bu yıl çok fazla pratik yaptı ve ilçenin kırsal bir bölgesinde ilk çağrıdan itibaren 3 saatten kısa bir sürede 122 kişiyi tahliye etmemiz oldukça etkileyici" dedi.

Beltrami İlçe Şerifliği ve Minnesota Doğal Kaynaklar Bakanlığı Perşembe günü Facebook 'ta yayınladıkları bir mesajda eyalet genelinde buzlanma koşullarının sık sık değiştiğini ve düzensiz koşullar olduğunu belirtti.

"Hava tahmini buz yapmak için iyi görünse de, yeni, temiz buz oluşturmak için bir dizi soğuk gün olana kadar buz koşulları zayıf kalacaktır. Lütfen en az 4 inç yeni ve temiz buz oluşana kadar kıyıda kalın. Eğer dışarı çıkacaksanız, tüm uygun güvenlik ekipmanlarına sahip olduğunuzdan ve buz kalınlığını sık sık kontrol ettiğinizden emin olun" uyarısında bulundu.

Şerif ofisinin Perşembe günü aynı göle ATV ile buza düşen iki balıkçı için çağrıldığı belirtildi. Adamların sudan çıkabildiklerini ancak mahsur kaldıklarını ve geldikleri tesise geri dönemediklerini bildirdikleri belirtildi. Her iki adam da geri dönebilmiş ve yara almamışlardır.

Şerifin ofisi şunları ekledi: "Son zamanlarda yağan yağmur ve uzun süre devam eden donma noktasının üzerindeki sıcaklıklar buz koşullarının kötüleşmesine neden oldu. Bölge genelinde, kurtarma ekipleri buzun çok zayıf olduğunu bildirdiği için kaldırılamayan buzdan düşen birçok buz ev var. Ekipler, havaların soğumasıyla birlikte evleri güvenli bir şekilde kaldırabileceklerini umuyor. Buzun üzerine çıkmayı tercih ederseniz, kalınlığı sık sık kontrol edin ve nereye seyahat ettiğinizi bilin. Buza çıkmadan önce bölgedeki tatil köylerine danışın."

Eyalet Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Minnesota'nın anormal derecede sıcak bir Aralık ayını geride bıraktığını ve sıcaklıkların neredeyse her gün normalin üzerinde seyrettiğini bildirdi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 10-15 derece üzerinde seyretmesi, eyaletin büyük bölümünde buzda balık avını destekleyecek kadar güçlü buz oluşumu için uygun koşulların oluşmamasına neden oldu.

Yukarı Kırmızı Göl sık sık buzda kurtarma olaylarının yaşandığı bir yerdir. CNN'e bağlı WCCO'nun bildirdiğine göre, 19 Aralık'ta hafif bir uçak buza iniş yaptıktan sonra kırıldı, 18 Aralık'ta 50 kadar kişi mahsur kaldı ve Kasım 2022'de bir buz tabakası gevşediğinde 200 kadar kişinin kurtarılması gerekti.

Beltrami İlçesi Minnesota'nın kuzeybatısında yer almaktadır.

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Kaynak: edition.cnn.com