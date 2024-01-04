12 Süper Lig kulübünden dokuzu UEFA'ya yeniden üye oldu ve projenin bir hata olduğunu kabul etti

Cuma günü yapılan basın açıklamasında UEFA, Arsenal, AC Milan, Chelsea, Atletico Madrid, Inter Milan, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham Hotspur'un "Süper Lig projesinin bir hata olduğunu kabul ettiklerini ve taraftarlardan, ulusal birliklerden, ulusal liglerden, diğer Avrupa kulüplerinden ve UEFA'dan özür dilediklerini" belirtti.

UEFA dokuz takıma mali cezalar verdi. Takımlar toplu olarak hayır kurumlarına 15 milyon avro (18.25 milyon dolar) bağışlayacak ve müsabakalardan elde edecekleri gelirlerin yüzde beşinden vazgeçecekler. UEFA, kulüplerin UEFA taahhütlerini ihlal etmeleri halinde 100 milyon avroya (121.7 milyon dolar) kadar para cezasına çarptırılmayı kabul ettiklerini açıkladı.

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UEFA Başkanı Aleksander Čeferin açıklamasında şunları söyledi: "Bu kulüpler hatalarını çabucak anladılar ve pişmanlıklarını göstermek için harekete geçtiler... Aynı şey sözde 'Süper Lig'de yer almaya devam eden kulüpler için söylenemez ve UEFA bu kulüplerle daha sonra ilgilenecektir."

Süper Lig'in diğer üç kurucu kulübü olan Barcelona, Juventus ve Real Madrid'in UEFA ile anlaşmazlıkları devam ediyor.

Cuma günü erken saatlerde Manchester United yönetici eş başkanı ve direktörü Joel Glazer taraftar forumuna bir mektup yazarak Süper Lig'e katılırken "yapılan hatalar için içten özürlerini" yineledi.

"Özellikle de değişim ihtiyacını kabul etmek istiyorum" diye ekledi. "Oynadığımız müsabakalar da dahil olmak üzere bir dizi önemli konuda ana taraftar temsil organımız olarak sizlerle daha derin istişarelerde bulunarak.

"Taraftarlarla olan ilişkimizi dönüştürecek ve kulübü uzun vadede güçlendirecek iddialı bir önlem paketi oluşturmak için birlikte çalışmak istiyoruz. Bu anlayışla, sezonun son maçından sonra mümkün olan en kısa sürede benim de katılacağım bir toplantı planlamak üzere forum üyelerine ulaşacağız."

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Kaynak: edition.cnn.com