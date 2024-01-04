10 Kansas City Royals oyuncusunun Covid-19'a karşı aşılanmamış olmaları nedeniyle Toronto'da oynamaya uygun olmadıkları bildirildi

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak CNN'e yaptığı açıklamada, 10 oyuncunun da Covid-19'a karşı aşılanmadığını ve ülkenin seyahat kısıtlamaları nedeniyle Kanada'da oynamaya uygun olmadığını doğruladı.

Matheny aşı yaptırma kararının "bireysel bir seçim" olduğunu söyledi.

Çarşamba günü takımın Kansas City'de Detroit Tigers'a karşı aldığı 5-2'lik galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Organizasyon, profesyonelleri ve uzmanları getirerek oyuncularla zorlu konuşmalar yapmak ve kendileri ve aileleri için en iyi olduğuna inandıkları kararı vermelerini sağlamak için gerçekten iyi bir iş çıkardı" dedi.

MLB.com'a göre, Çarşamba günkü maçın ardından gazetecilerle konuşan oyunculardan yedisi bu konudaki kişisel tercihlerini dile getirdi ve aşılanmış takım arkadaşları da dahil olmak üzere kulüp binasının desteğini aldıklarını söyledi.

Takımın bu sezonki tek All-Star temsilcisi Andrew Benintendi, "Bu kişisel bir karardı ve bunu burada bırakacağım," dedi.

Hunter Dozier ise "Aşılara karşı değilim, bu sadece kişisel bir tercih" dedi. "Aşı yaptırmak isteyen ya da istemeyen hiç kimseyi yargılamıyorum."

Matheny, oyuncularla birlikte birkaç personelin de Kanada'ya seyahat etmeyeceğini söyledi.

Kanada'daki mevcut kısıtlamalar nedeniyle MLB ve MLB Oyuncular Birliği, aşı durumları nedeniyle ülkeye giremeyen oyuncuların maaş veya hizmet süresi olmaksızın kısıtlı listeye girmesi konusunda anlaştı.

ESPN'e göre, 10 Royals oyuncusunun kısıtlılar listesine alınmasından önce, Toronto'da oynayan herhangi bir ABD merkezli takımdan en fazla eksik olan oyuncu sayısı dörttü. Bu sezon toplam yirmi beş oyuncu aşı durumları nedeniyle kısıtlılar listesine alınmıştı.

"Major League takımımızın sahada olmasını istiyor muyuz? Cevabım evet," dedi Matheny. "Ama şu anda içinde bulunduğumuz durum bu. Başka birinin devreye girmesini ve bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesini bekliyoruz."

Royals beyzbol operasyonları başkanı Dayton Moore, The Kansas City Star tarafından bildirilen bir açıklamada, organizasyonun oyuncuların aşılama durumu hakkında konuşamayacağını söyledi. Takımın, organizasyon üyelerini "bireysel bir seçim" yapmaları için eğitmeye çalışarak "inanılmaz bir iş" yaptığını ancak bunun takımı nasıl etkileyeceği konusunda "hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.

Star'a göre Moore, "Ama günün sonunda bu onların seçimi," dedi. "Yapmaya karar verdikleri şey bu. Ve biz her zaman onların bireysel seçimlerini destekleyen ve teşvik eden bir organizasyon olduk. Ne yazık ki bunların bazıları takımı etkiliyor. Bazıları bizi hayal kırıklığına uğratsa da bunun oyunun bir parçası olduğunun farkındayız. Bu, içinde yaşadığımız dünyanın bir parçası ve Toronto'da oynama şansı yakalayan bu oyunculara bu fırsatı sunmak için sabırsızlanıyoruz."

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Covid-19 aşısını tüm uygun yaş grupları için önermektedir ve veriler aşılanmamış bireylerin Covid-19'dan ölme riskinin çok daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Royals'un dört maçlık serisinin Perşembe günü başlaması planlanıyor. Royals, Amerikan Ligi Merkez Grubu'nda 35-53'lük derecesiyle son sırada yer alıyor.

CNN'den Jill Martin bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com