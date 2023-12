1-2-3 ... Yürü (koridorda)! Çiftler bu sayısal yılbaşı gecesi Las Vegas'ta evlenmek için yarışıyor

"Sihirli tarihler" uzun zamandır evlenmek için en çok tercih edilen günler arasında yer alıyor. Nevada, Clark County'nin katibi tarafından yapılan açıklamada, "Şanslı 7'ler" günü - 7/7/2007 - 4,492 çiftin evlenmesiyle Las Vegas tarihinin en popüler düğün tarihi olarak öne çıkıyor. En son popüler "sihirli tarih" 2,331 düğünle 2/22/22 idi.

Düğün endüstrisi uzmanları Pazar gününün rekor kırıp kırmayacağını görmek için izliyorlar.

Vegas Düğün Odası Yönetim Kurulu Başkanı Brian Mills, "İnsanlar her zaman yıldönümü tarihlerini hatırlamak isterler," dedi.

"Havalı bir tarih numarasına sahip olmak biraz kitschy bir şey."

CNN'e konuşan bir memur, bu yılki potansiyel telaş için Las Vegas'ın ev sahibi ilçesinin, çiftlerin uçaktan iner inmez kayıt yaptırabilmeleri ve evraklarını alabilmeleri için havaalanında bir evlilik cüzdanı pop-up'ı bile ayarladığını söyledi.

Clark County Clerk Lynn Marie Goya'ya göre bu pop-up, Las Vegas düğünlerinin bir başka özel yönünden de faydalanıyor: grup deneyimi. Çiftler evlilik ruhsatlarını beklerken sohbet edebiliyor, birbirlerini süslenmiş bir şekilde Strip'te yürürken görebiliyor ve şapel ya da kumarhane kapısında kendileri gibi aşık olan ikililer için tezahürat yapabiliyor.

Goya, "Neredeyse bir Vegas düğün kulübü gibi" dedi. "Herkesin aşk hikayelerine dahil olduğu o romantik komedi anını yaşıyorlar."

Mills, düğün odasının tüm mekanlarının yılbaşı gecesi için şimdiden tükendiğini ve yılın normal bir final gecesine kıyasla %20 daha fazla düğün rezervasyonu yapıldığını söyledi - uzun zamandır yemin değiştirmek için en popüler tarihlerden biri -.

Ve tören türlerinin de çeşitlilik gösterdiğini söyledi: "Las Vegas'ta istediğiniz şekilde evlenebilirsiniz. ... Sadece ikinizden oluşan gerçekten küçük bir şey de yapabilirsiniz, milyon dolarlık bir düğün de yapabilirsiniz."

Las Vegas'taki bazı mekanlar tarihin yeniliğinin anısına özel paketler sunuyor: The Love Story Wedding Chapel'in 123 dolarlık Yeni Yıl Nikahı paketi çiftlerin "evlenip yürümesine" ve köpüklü bir kadeh kaldırmasına olanak tanırken, Vegas Weddings'in 2,024 dolarlık "123123'ü Kutla" paketi gece yarısından hemen önce koridorda bir yürüyüş sunuyor. The Chapel of the Flowers, kalan Yılbaşı Gecesi slotlarını "sadece bir randevu değil - 123 123, hayatta bir kez yaşanacak bir deneyim!" olarak tanımlıyor.

Goya, gün ne olursa olsun Las Vegas'ın en az bir asırdır düğünlerin uğrak noktası olduğunu söyledi. İçki yasağı sırasında Nevada, düğün ruhsatlarına kısıtlama getirmeyen birkaç eyaletten biriydi - bunun yerine kan testlerini, bekleme sürelerini ve tıbbi muayeneleri kaldırdı. Sonra kiliseler çoğalmaya başladı.

Vegas Düğün Odası'na göre şimdi Clark County, ABD'nin diğer tüm eyaletlerinden daha fazla evlilik ruhsatı veriyor.

Mills, "Bu her zaman yılın büyük finali gibi bir şeydir," dedi. "Dolayısıyla, herkes şehre gelen insanların nasıl düğüm attığını, Vegas'ı nasıl kutladığını ve dünyanın düğün başkenti olmayı nasıl sevdiğini görmek için çok heyecanlı."

