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Федеральные земли ГерманииНовостиБавария

Звук исходит изнутри груши.

Томас Мюллер продолжает устанавливать рекорды. Он закрепил за собой рекорд Байерн Мюнхен по количеству игр за клуб, сыграв свой 710-й матч, одновременно забив свой 150-й гол в матче с Фрайбургом со счетом 2-0. Но больше всего его внимание было обращено именно на гол.

 and  Katherine Bradley
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- Звук исходит изнутри груши.

Томас Мюллер предпочитает сосредоточиться на текущих событиях, а не на прошлых достижениях после своего 710-го матча за "Баварию" Мюнхен, тем самым став рекордсменом клуба по количеству матчей. 34-летний футболист продолжает иметь амбициозные планы и был рад поговорить о своем блестящем голевом моменте во время победы со счетом 2:0 над "Фрайбургом" - его 150-й гол в 475-м матче Бундеслиги. "Рекорды меня не волнуют", - заявил он.

Играя в 710 матчей "Баварии", он превзошел Майера всего на один

"Впечатление от забитого гола непередаваемо", - сказал Мюллер, вспоминая свой ловкий маневр правой ногой, хитрый финт и завершающий удар левой. "Это оставляет тебя без сил, нарушает гормональный баланс. Это было настоящее шоу техники". Он сразу же включил его в свой топ-10 голов.

После матча в раздевалке "Баварии" товарищи Мюллера по команде отметили его игру тремя красными шарами с надписью 710. В матче против "Фрайбурга" он превзошел легендарного вратаря Сеппа Майера (709 матчей). "Томас Мюллер - легенда. Он находится в одном ряду с Гердом Мюллером, Сеппом Майером, Ули Хенессом и другими великими", - сказал спортивный директор Макс Эберл.

Киммих считает 710 игр "значительной цифрой"

Соперник по команде Джoshua Киммих был потрясен тем, что Мюллер сыграл 710 профессиональных матчей. "Я считаю это значительной цифрой, особенно когда ты активен и понимаешь вызовы, связанные с игрой в 50 матчей в сезоне. Это впечатляет, и он смог сделать это за один клуб!"

После матча фанаты "Баварии" на южной трибуне Альянц Арены выразили свою любовь к Мюллеру с баннером: "710 раз на 100% для FC Bayern, и конца не видно. Спасибо, Чapeau, продолжай в том же духе - Томас".

Контракт Мюллера заканчивается в этом сезоне, но он не спешит и доволен своей формой. Даже в 34 года он хочет продолжать расти. "Я все время учусь, даже когда мое тело стареет. Я чувствую себя великолепно, и я не вижу конца", - сказал он.

Выбор отдыха вместо международных матчей

"Каждый хочет место в стартовом составе", - признал Мюллер. "Я хочу показать тренеру, что я достоин этого места". Однако он также поддержал тренера "Баварии" Винсента Компани: "В настоящее время у тренера есть сложный выбор среди наших нападающих".

Вместо международных турниров Мюллер хочет двухнедельный отпуск после ухода из национальной команды. "Я рад, что у меня есть возможность отдохнуть. Затем я буду готов вернуться в "Баварию" с новыми силами".

За свою блестящую карьеру в "Баварии" Мюнхен Томас Мюллер превзошел рекорд легендарного вратаря Сеппа Майера в 709 матчах, став рекордсменом клуба по количеству матчей из Баварии.

Восхитительная игра Мюллера в победе со счетом 2:0 над "Фрайбургом" была отмечена его товарищами по команде в раздевалке "Баварии" тремя красными шарами с надписью 710, празднуя его 710-й матч в Баварии.

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