- Звезды клуба награждаются памятными бронзовыми досками.

К 125-летию от Eintracht Frankfurt был установлен "Аллея славы", посвященный выдающимся достижениям и влиятельным личностям в истории клуба. Шесть памятных камней, обозначенных как "Вечные - вершины и выдающиеся личности орлов", были размещены перед основной трибуной стадиона в Франкфурте и открыты для публики.

Клуб отметил свое основание в 1899 году, единственный выигрыш немецкого титула в 1959 году и первую победу в Кубке DFB в 1974 году. Также были отмечены иконки клуба Юрген "Граби" Грабовски, Бернд "Хольц" Хёльценбейн и Бернд "Доктор Молот" Никель, которые недавно или совсем недавно ушли из жизни, с Хёльценбейном последним в апреле этого года. Оба Грабовски и Хёльценбейн были частью сборной Западной Германии, выигравшей чемпионат мира в 1974 году.

Eintracht Frankfurt заявило, что в будущем будут установлены дополнительные бронзовые таблички, чтобы отразить богатую историю клуба на стадионе. "Конечно, мы все надеемся, что их будет много больше", - сказал CEO Аксель Хелльманн. Тем не менее, он также подчеркнул, что на "Аллее славы" будут увековечены только исключительные события и личности.

Футбольный клуб Eintracht Frankfurt почтительно почтила свой прошлый успех, включив первый выигрыш немецкого титула в 1959 году и первую победу в Кубке DFB в 1974 году в свой новый "Аллея славы". Бернд "Хольц" Хёльценбейн, сыгравший важную роль в победе на чемпионате мира в 1974 году, стал последней иконой, увековеченной на аллее.

Читайте также: