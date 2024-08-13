- Звезды классического мира почтили память погибших российских пианистов

Многие международные звезды классической музыки отдали дань памяти пианисту и противнику войны Павлу Кушнеру, скончавшемуся в российском заключении. Дирижёры Даниэль Баренбойм и Саймон Рэттл, пианист Игорь Левіт, скрипачки Анн-Сophie Мюттер и Юлия Фишер, виолончелистка Сол Габетта, а также другие музыканты подписали открытое письмо, опубликованное в "Франкфуртер Альгемайне Цайтунг" (в выпуске вторника).

Кушнер, арестованный по обвинению в экстремизме, скончался 27 июля в возрасте 39 лет в следственном изоляторе в Биробиджане, на Дальнем Востоке, в результате осложнений после голодовки. "Его преступлением было ведение YouTube-канала с пятью подписчиками, где он выступал против войны", - написали его коллеги-музыканты.

Их письмо - напоминание "бесчисленным неизвестным политическим заключенным в России и по всему миру". Государственное подавление, как они говорят, приводит к тому, что "самые замечательные и бесстрашные люди попадают в тюрьму, часто лучшие люди больной нации". Инициатором письма, по сообщениям, стал пианист Александр Мельников.

Кушнер также использовал выступление в региональной филармонии в Биробиджане, чтобы протестовать против войны России против Украины. По данным правозащитной организации ОВД-Инфо, против противников войны в России возбуждено почти 1000 дел, более 300 человек находятся в заключении, трудовых лагерях или клиниках.

Несмотря на объединение усилий с многочисленными музыкантами в осуждении заключения Павла Кушнера, дирижёр Саймон Рэттл продолжил свою деятельность, используя свою платформу для повышения осведомлённости о подобных случаях по всему миру. Международный резонанс, вызванный смертью Кушнера, организованный известными дирижёрами, такими как Даниэль Баренбойм и Саймон Рэттл, не остался незамеченным, побуждая к освобождению политических заключённых во всём мире.

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