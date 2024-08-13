Звезды джунглей показывают свои предметы роскоши

"Я - Звезда: Битва легенд джунглей" возвращает 13 знаменитостей в лагерь джунглей с 16 августа. Каждый звездный участник может взять с собой два предмета роскоши. Вопрос выбора также побуждает участников взять с собой несколько необычных вещей.

С 16 августа RTL покажет "Я - Звезда: Битва легенд джунглей" ежедневно в 20:15. В честь 20-летия шоу RTL "Я - Звезда - Вытащи меня отсюда!" (IBES) джунгли приходят этим летом впервые. И впервые RTL+ будет эксклюзивно транслировать новые эпизоды каждый день, начиная с 15 августа. Прямой эфир также начнется 15 августа. Местом назначения также станет новая локация: вместо Австралии 13 бывших звезд IBES отправятся в Южную Африку.

Несмотря на все эти изменения, знакомое правило остается для легенд джунглей: только два предмета роскоши разрешены на человека в лагере джунглей. Можно подумать, что опытные бывшие участники лагеря найдут легче выбрать, что взять на этот раз. Однако список включает в себя проверенные временем классические предметы лагеря, такие как подушки - даже с лицами близких дома, как у Сара Кнаппик и Элены Мирас.

Торстен "Казальло" Легат не согласен. "У вас есть подушки дома. В джунглях у вас ничего нет", - объяснил он в интервью RTL заранее. Ничего - кроме бальзама для губ с SPF, потому что у него "очень чувствительные губы".

Косметика также необходима для Джорджины Флёр, Гюльи Сигел и Кадер Лот - немного консилера, туши или помады может сделать ночное дежурство у костра в лагере более приятным.

Говоря об удовольствии: Джиджи Бирофино также заботится об appearances. Кроме воска для волос, реальная звезда берет спрей для загара, на всякий случай, если южное африканское солнце не сможет этого сделать.

Люксовые предметы легенд джунглей

Гюлья Сигел: бронзер и детская присыпка

Сара Кнаппик: беруши и подушка с отпечатками рук своей дочери

Джорджина Флёр: сыворотка для ресниц, красная помада

Винфрид Глатцедер: ничего

Мола Адебиси: подушка и беруши

Давид Ортега: немецкий флаг, испанский флаг

Торстен Легат: бальзам для губ

Кадер Лот: тени для век и консилер

Ханка Раквиц: подушка и подводка для глаз

Даниэла Бюхнер: беруши и подушка

Элена Мирас: подушка и плюшевая игрушка своей дочери

Эрик Штехфест: подушка и ожерелье в виде сердца от жены Эдит

Джиджи Бирофио: спрей для загара, воск для волос

Глатцедер считает себя достаточно роскошным

Актер Винфрид Глатцедер, с другой стороны, сознательно выбирает минимализм. Он выбрал "себя" в качестве предмета роскоши по веской причине. Его повторное участие в IBES - "путешествие самопознания" - и предмет роскоши был бы "ограничением моей свободы". Он наслаждается тем, что "один в лагере с собой". Кто-то, возможно, сказал ему, что он не будет единственным в Южной Африке, борющимся за второй шанс на корону джунглей и 100 000 евро.

К ним также присоединяются Соня Цетлов и Ян Кёппен, которые также будут вести "Я - Звезда: Битва легенд джунглей". Доктор Боб также отправляется в Южную Африку и, вероятно, ждет легендарной фразы "Я - звезда - просто дай мне спрей для загара!"

После выбора своих предметов роскоши знаменитости возвращаются в лагерь джунглей на еще одно испытание. С Соней Цетлов и Яном Кёппен в качестве ведущих они проходят различные задания и испытания, чтобы выжить и в конечном итоге побороться за корону джунглей.

По мере прохождения дней Гюлья Сигел находит бронзер и детскую присыпку, которые она взяла с собой, бесценными, улучшая свой внешний вид во время вечерних костров в лагере.

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