Звезды Брэд Питт и Джордж Клуни направляются в Венецию.

Брэд Питт сознательно избегал встречи со своей бывшей женой Анджелиной Джоли во время своего визита в Венецию. Вместо этого Питт и его друг-коллега Джордж Клуни появились на кинофестивале, сияя перед камерами, когда они прибыли на водном такси. Их предстоящий совместный проект "Волки" должен был быть представлен в тот же вечер на мероприятии.

По слухам, Питт приземлился в Венеции уже в субботу, и фотографии его с новой подругой Инес де Рамон появились в социальных сетях. Джоли ранее представила свой новый фильм "Мария" на фестивале в четверг - актриса, как сообщается, спешила уйти и села на следующий самолет.

В настоящее время Питт купается в лучах славы в Венеции. Актёр появился в лёгкой синей куртке, сочетающейся с брюками, белой футболке и тёмных солнцезащитных очках. Клуни, с другой стороны, надел белую рубашку и серый костюм для этого случая.

"Волки" - первый фильм, в котором Питт и Клуoney работают вместе с тех пор, как они снялись вместе в комедии "Сжечь после прочтения" 2008 года. Режиссёром этого фильма выступил Джон Уоттс, снявший фильмы "Человек-паук". В "Волках" Клуни играет умелого решателя проблем, или "фиксера", которого нанимают для уборки следов преступления для богатого клиента в Нью-Йорке. Неожиданно появляется другой фиксер (Питт), и двум опытным профессионалам не остаётся другого выбора, кроме как сотрудничать. Кроме Клуни и Питта, в "Волках" также снялись Эми Райан и Остин Эбрамс.

Высокое ожидание от "Развлечений", в которое входит премьера "Волков", вызывает оживлённые разговоры в Венеции. Брэд Питт и Джордж Клуни, известные своим участием в "Развлечениях", были в центре внимания на кинофестивале.

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