Звезда WNBA Дирика Хэмби подала иск против лиги и бывшей команды из-за предполагаемого лечения во время беременности

Иск в федеральный суд последовал после того, как Хамби была подвергнута "повторяющимся актам запугивания, дискриминации и мести, которые достигли кульминации в январе 2023 года, когда Эйсес обменяли Хамби (в Лос-Анджелес Спаркс) потому, что звездный форвард была беременна", - заявила фирма в заявлении.

Иск требует неопределенные компенсационные и штрафные убытки.

ВНБА "не предприняла никаких шагов, чтобы исправить или решить очевидное нарушение" прав Хамби в соответствии с федеральным и государственным антидискриминационным законодательством", - говорится в иске, поданном в окружной суд Невады.

ВНБА "ознакомлена с сегодняшним судебным разбирательством" и официальные лица "изучают жалобу", - заявила представитель ВНБА.

Команда, переехавшая в Лас-Вегас из Сан-Антонио в 2018 году после продажи, не ответила на запрос CNN.

Хамби играла за организацию с 2015 по 2022 год, выиграв титул ВНБА в свой последний сезон. Она подписала двухлетнее соглашение об продлении контракта в июне 2022 года, всего за семь месяцев до обмена, согласно иску.

Хамби впервые обвинила Лас-Вегас Эйсес в неправомерных действиях вскоре после обмена в январе 2023 года, заявив в социальных сетях, что ее "обманули, запугали, манипулировали и дискриминировали" перед обменом.

Хамби считает, что она была обменяна из-за своей беременности.

Согласно иску, Хамби узнала, что беременна, в середине июля 2022 года - примерно через три недели после подписания продления контракта с Эйсес, и затем сообщила об этом главному тренеру Бекки Хаммон и другим сотрудникам команды в начале августа 2022 года. Она продолжала играть, выиграла титул ВНБА с Эйсес в сентябре 2022 года и через два дня после публичного празднования в Лас-Вегасе объявила, что беременна, согласно иску.

После объявления о беременности Хамби "пережила заметные изменения в том, как к ней относились сотрудники Лас-Вегас Эйсес", - говорится в иске.

Около 15 января 2023 года, согласно иску, Хаммон сказала Хамби по телефону, что Хамби - "вопрос", что Эйсес "нужны тела", и что Хамби не будет готова играть к началу сезона 2023 года, который начнется в апреле.

В ответ Хамби заверила Хаммон, что она предана команде, родит во время сезона и планирует быть полностью готовой к началу предсезонной подготовки. Также во время звонка Хаммон "обвинила Хамби в том, что та подписала продление контракта, зная, что беременна, что Хамби отрицала", и сказала, что сотрудники Эйсес считают, что Хамби "опять забеременеет", согласно иску.

Согласно иску, Хамби дважды спросила Хаммон во время звонка: "Ты меня обмениваешь из-за беременности?" Хаммон ответила, согласно иску: "Что ты хочешь, чтобы я сделала?"

Хаммон не отрицала обвинения Хамби в том, что та была обменяна из-за беременности, согласно иску.

В мае 2023 года Хаммон сказала журналистам: "Беременность не была проблемой, и она никогда не была причиной, по которой мы приняли решение об обмене Хамби... Мы приняли решение об обмене Хамби, потому что мы могли получить три тела вместо одного контракта... Это никогда не было проблемой, и это никогда не было причиной обмена. Просто так вышло".

Хамби родила сына Легенда 6 марта 2023 года, согласно иску, и явилась на тренировочный лагерь Спаркс 28 апреля 2023 года. Она сыграла во всех 40 матчах регулярного сезона, согласно иску.

ВНБА расследовала заявления Хамби после того, как она подала жалобу в январе 2023 года, и позже приостановила Хаммон на два матча за нарушение правил лиги и команды. ВНБА также лишила Эйсес права выбора в первом раунде драфта 2025 года за "недопустимые выгоды в связи с контрактом Хамби", но адвокаты Хамби заявили, что лига отказалась раскрыть детали своего расследования. В новостном релизе от 2023 года лига заявила, что Хаммон была приостановлена за "комментарии, которые Хаммон сделала Хамби в связи с недавней беременностью Хамби".

"ВНБА, в своей сути, является рабочим местом, и федеральные законы уже давно защищают беременных женщин от дискриминации на работе. Чемпионы мира Эйсес выслали Дерейку Хамби за то, что она забеременела, и ВНБА ответила легким шлепком по запястью", - заявили адвокаты Хамби в понедельном заявлении.

"Каждая потенциальная мать в лиге теперь предупреждена, что рождение ребенка может изменить ее карьерные перспективы в одночасье. Это не может быть правильно в одной из самых процветающих и динамичных женских профессиональных спортивных лиг Америки".

ВНБА - профсоюз игроков ВНБА - заявила в 2023 году, что реакция ВНБА на ситуацию "не соответствует цели".

Когда в понедельник попросили прокомментировать иск Хамби, исполнительный директор ВНБА Терри Кармайкл сказала: "Мы повторяем нашу предыдущую позицию, что в коллективном соглашении 2020 года родители-игроки получили защиту, гарантирующую, что рождение ребенка не означает конца карьеры... Конечно, эти защиты не изменили суть этого бизнеса. Любая команда может обменять любого игрока по любой законной причине или без причины. Но эта причина никогда не может быть основана на расе, поле, сексуальной ориентации, семейном положении или статусе беременности".

Хэмбри, также дважды удостоенная звания «Шестая женщина года» в WNBA, в этом сезоне набирает в среднем 19,2 очка и делает 7,4 подбора за игру – оба показателя входят в топ-10, – и была выбрана в стартовую пятерку Матча всех звезд в третий раз.

Недавно Хэмбри завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх, выступая за женскую сборную США по 3x3. В июне она подписала контракт с Спарками, что гарантирует ее пребывание в команде до 2025 года.

«Я благодарна за то, что нашла свой дом в Лос-Анджелесе у владельческой группы и организации, которые верят в меня и поддерживали меня с первого дня моего прихода», – сказала Хэмбри в пресс-релизе Спарк о продлении контракта. «Я с нетерпением жду продолжения сотрудничества с моими товарищами по команде и возвращения Спарк к тому стандарту, который был исторически установлен».

Иск подразумевает, что беременность Хэмбри сыграла роль в ее обмене из Лас-Вегас Эйсес в Лос-Анджелес Спарк, что противоречит принципам справедливости и невмешательства в баскетболе.

Несмотря на скандал вокруг обмена и последующее расследование, Хэмбри продолжает демонстрировать высокие результаты в своей новой команде, сохраняя показатели в топ-10 по очкам и подборам за игру и вновь попав в стартовую пятерку Матча всех звезд.

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