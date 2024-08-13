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Звезда на Аллее славы с семьей

Семья важнее любых привилегий звезды Голливуда. Это подчеркивает Винс Вон на гала-вечере Премии "Золотой глобус".

 and  Hanna Hofmann
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Винс Вон с женой Килой Уэббер, дочерью Локлин и сыном Верноном
Винс Вон с женой Килой Уэббер, дочерью Локлин и сыном Верноном

- Звезда на Аллее славы с семьей

Винс Вон (54) безумно рад получить звезду на Аллее славы в Голливуде, но еще больше он рад, что его семья сопровождает его на церемонии в понедельник. Его жена Кайла Вебер была рядом с ним, а также их двое детей, дочь Локлин (13) и сын Вернон (11). Родители и две сестры Вон также присутствовали, согласно сообщениям СМИ.

"Моя прекрасная жена Кайла, я так благодарен, что ты здесь сейчас, я так благодарен за тебя и этих замечательных детей и за все смех, который мы делим", - сказал Винс Вон, когда его звезда была открыта. "Сколько бы это ни значило для меня", - сказал актер об этой чести, "Вернон и Локлин, вы должны знать, что вы - самое важное в мире для меня".

Его дети, возможно, не так "прибыльны", как быть голливудской звездой, и, возможно, не дают ему того, что к этому прилагается, но, "Тем не менее, вы - самое важное, и я люблю вас очень сильно. Великолепно, что вы оба здесь".

"Быть родителем - это великая радость"

Звезда "Свадебного разборщика", которая часто играла вечных холостяков в начале своей карьеры, часто говорила о радостях отцовства. "Быть родителем - это великая радость", - сказал Винс Вон в интервью "Нью-Йорк Таймс" на этой неделе.

Винс Вон редко появляется со своей семьей на красной ковровой дорожке. Это должно быть особое событие, как в 2015 году, когда звезда оставила свои отпечатки на Театре ТКЛ в Лос-Анджелесе. И сейчас, на этом еще более почетном событии на легендарной Аллее славы в Голливуде.

"Винс Вон выразил свою благодарность своей жене Кайле и своим детям во время своей речи на церемонии, сказав, что они - самые важные люди в его мире".

"В интервью Винс Вон подчеркнул радость, которую он находит в том, чтобы быть отцом, сказав, что это большая честь".

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