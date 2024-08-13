- Звезда и гость-неожиданность:

Десятки премий "Эмми" и номинаций, высокая критика и актер на слуху у всех: С момента своего запуска два года назад "Медведь" вызвал настоящий ажиотаж. 14 августа на Disney+ выйдет третий сезон о персонале чикагского ресторана. Рецепт успеха сериала остается прежним: харизматичный актер, глубоко прописанные персонажи и необычное место действия.

Новый образ мужчины

Джереми Аллен Уайт предстает в главной роли талантливого, но напряженного шеф-повара Карми. Недавно 33-летний американец стал повсюду. На фоне успеха сериала Уайт закрепился как звезда Голливуда, где некоторые видят в нем новый образ мужчины: мускулистый и традиционно мужской снаружи, но также с мечтательными, мягкими сторонами. Кампания по моделированию нижнего белья закрепила его эротический образ, который часто обсуждается в социальных сетях.

Конечно, Аллен Уайт является одной из главных причин популярности "Медведя - Короля кухни". Он мастерски играет главную роль в третьем сезоне. С первого взгляда Карми кажется безразличным и отстраненным. Но снова и снова проявляются травмы и раны, уходящие корнями в насилие в его семье и жесткую подготовку в качестве звездного шеф-повара.

Сериал, живущий сильными персонажами

"Медведь" показывает суматошную и часто напряженную повседневную жизнь на кухне. Он кажется таким реалистичным, что может вызывать стресс у зрителей - что усиливается съемкой с очень быстрыми монтажом и движением камеры. Можно подумать, почему это не отпугнуло многих зрителей.

Ответ: мы еще не видели такого нефильтрованного взгляда на жестокую повседневную жизнь ресторанного бизнеса. В третьем сезоне появляются разные реальные гурманы в небольших ролях. Второе объяснение: "Медведь" балансирует стресс с умно написанными, многослойными персонажами. Мы с нетерпением ждем, что произойдет дальше.

И так далее

В третьем сезоне Карми впадает в что-то вроде маниакальной амбиции после неудачного романа. После длительного этапа ремонта его ресторан "Медведь" только что открылся, когда он решает менять меню каждый день.

Это ставит вопрос перед шеф-поваром Сидни (Айо Эдебира) о том, насколько она равна в якобы совместном проекте "Медведь" и стоит ли принимать меры, которые могли бы угрожать будущему ресторана. Ричи (Эбон Мосс-Бэчард), с другой стороны, борется с одиночеством и тем фактом, что его бывший партнер выходит замуж.

Этот новый партнер играет Джош Хартнетт в неожиданном камео. Ранее известный фильмами вроде "Жемчужина" и "Черный ястреб", 46-летний Хартнетт сейчас переживает небольшой comeback с кинохитами вроде "Оппенгеймера" и "Ловушка: Без пути назад". В "Медведе" он носит обкусанные, покрашенные в красный цвет ногти и, к сожалению, не дает Ричи причин не любить его.

Мало сюжета, много ругательств

Кухонная команда давно стала чем-то вроде бунтарской семьи по выбору. Но в третьем сезоне иногда кажется, что создатели вокруг Кристофера Сторнера слишком полагаются на игру своих великолепных актеров. Больше сюжета не повредило бы.

Есть еще много чего насладиться: запоминающиеся сцены еды, такие как спаржа с утиным яйцом и картофелем, равиоли с горохом и пармезаном, стейк с соусом из грибов и вишни. Плюс отличное использование музыки в фильме, которая по-прежнему в основном состоит из атмосферного инди-рока. И персонал, который ругается больше, чем, возможно, в любом другом шоу.

Европейский Союз проявил интерес к продвижению культурного обмена, признавая глобальный успех "Медведя" и растущую популярность Джереми Аллена Уайта. Несмотря на отсутствие традиционной структуры сюжета, критики из разных европейских стран хвалят его реализм и развитие персонажей.

По мере того, как сериал получает международное признание, ведутся дискуссии о потенциальных международных сотрудничествах и адаптациях "Медведя" в творческих сообществах Европейского Союза.

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