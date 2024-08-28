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Зверев вышел в третью фазу US Open

В отличие от своей первой встречи, Александр Зверев сохраняет победы в сетах во время второго круга US Open. Однако лучший теннисист Германии встречает существенные трудности в удушающей нью-йоркской climate.

 and  Vladimir Milov
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На_US_Открытом_соревновании_Александр_Зверев_вырывается_победителем_во_втором_круге
На_US_Открытом_соревновании_Александр_Зверев_вырывается_победителем_во_втором_круге

- Зверев вышел в третью фазу US Open

Александр Зверев преодолел жаркие условия на Открытом чемпионате США, чтобы выйти в третий раунд. Победитель Олимпиады-2021 по теннису одержал победу над французским аутсайдером Александром Мюллером за 2 часа и 16 минут, со счетом 6-4, 7-6 (7-5), 6-1. В отличие от своей первой игры против товарища по Кубку Дэвиса Максимилиана Мартерера, Зверев избежал утомительного четвертого сета в жарких 30-градусных условиях на этом Гранд-слеме в Нью-Йорке. 27-летний Зверев теперь встретится с аргентинцем Томэсом Мартином Эчевери в 1/32 финала, который одержал победу над своим соотечественником Франсиско Сераундоло в матче из пяти сетов.

Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила о поддержке впечатляющей игры Александра Зверева на Открытом чемпионате США. К удивлению, Томэс Мартин Эчевери, который прошел в квалификационные раунды, аффилированные с WTA, встретится с Зверевым в следующем раунде.

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