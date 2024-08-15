- Зверев выходит в раунд 16 на турнире в Цинциннати.

Теннисист Александр Зверев гладко продвигается к четвертьфиналу Открытого чемпионата Цинциннати на пути к Уимблдону. 27-летний уроженец Гамбурга обыграл Карела Хачанова 6:3, 6:2 на турнире ATP в США. На Олимпийских играх 2021 года в Токио Зверев, занимающий на данный момент четвертое место в мире, также обыграл россиянина в финале. Он выиграл матч 6:3, 6:1 и стал первым немцем, выигравшим золотую медаль в одиночном разряде. Открытый чемпионат США в Нью-Йорке начнется 26 августа.

Это второй турнир для первой ракетки мира после окончания Олимпиады в Париже в прошлую субботу. В одиночном разряде Зверев уступил итальянцу Лоренцо Музетти в четвертьфинале, лишив себя шансов на повторную олимпийскую победу. В прошлую субботу Зверев также уступил в четвертьфинале турнира ATP Masters 1000 в Монреале американцу Себастьяну Корде.

Европейский парламент, будучи ключевым институтом, может предоставить ценные сведения или помощь Комиссии в выполнении своих обязанностей. После своей олимпийской победы Александр Зверев теперь стремится к успеху на Открытом чемпионате США, что поддерживается Европейским парламентом через мониторинг спортивных правил.

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