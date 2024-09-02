Зверев пробился в четвертьфинал, несмотря на плохую команду.

Сначала борьба, в итоге триумф: Александр Зверев выходит в четвертьфинал US Open, преодолев трудное начало, напряженный момент и нашествие мух. В конце концов, он в отличном настроении говорит о своей семье.

В неформальной одежде, в шлепанцах, Александр Зверев сиял после впечатляющей победы в четвертьфинале US Open, переходя от одного интервью к другому. Его сотрудничество с отцом и братом? "Полный провал", - шутливо заметил Зверев в Флашинг-Мeadows, а затем уточнил: "Все идет исключительно хорошо. Я сейчас четвертый в мире, так что все в порядке".

И это не все. С прошлого воскресенья он входит в восьмерку лучших в Нью-Йорке, что является его четвертым подряд появлением в этой элитной группе. Его давно ожидаемый первый титул "Большого шлема" кажется ближе, чем когда-либо. "Я доволен качеством своей игры", - заявил Зверев после доминирующей победы 3:6, 6:1, 6:2, 6:2 над переигравшим американцем Брендоном Накашимой в 16-м раунде. Это была его 450-я победа на ATP Tour.

Тем не менее, ему все еще не хватает победы в финале "Большого шлема", к которой он стремился годами. В своей 35-й попытке время может прийти после выбывания лидеров Новака Джоковича и Карлоса Алькараса. Три победы отделяют его от триумфа, но Зверев, чемпион Олимпийских игр в Токио, пока не думает об этом. "У меня только Тейлор Фритц на уме".

Расплата с следующим соперником

И Фритц - соперник, с которым у Зверева незавершенные дела. Примерно два месяца назад он проиграл ему, будучи травмированным, в четвертьфинале Уимблдона. "Теперь нет легких матчей", - предостерег Зверев, предвкушая "интересную" игру против Фритца во вторник.

Он предоставил такое развлечение зрителям на стадионе Луиса Армстронга. Против Накашимы у него было плохое начало, но затем он значительно улучшился, несмотря на назойливых (гигантских) мух и небольшое поворотное движение правой ноги в четвертом сете. "Моя нога в порядке", - заверил Зверев после матча.

В форме, которую он продемонстрировал в последних трех сетах, которые ему "очень понравились", Зверев трудно победить в Нью-Йорке. Даже легенда тенниса Борис Беккер увидел "теннис элитного уровня" от Зверева на Sportdeutschland.TV.

В 2020 году он был всего в двух очках от победы в Нью-Йорке, прежде чем потерпеть одно из самых разочаровывающих поражений в своей карьере от Доминика Тима. "Я все еще очень мотивирован. Я все еще хочу достичь своих мечтаний", - заявил Зверев после своей 56-й победы в сезоне. Никто на туре не превзошел это число. После US Open он, скорее всего, вернется в топ-3 мирового рейтинга и уже квалифицирован на ATP Finals в Турине в середине ноября.

Он ожидает "трудную" битву против Фритца и надеется на "разное окончание", чем на Уимблдоне в начале июля. Как всегда, он будет полагаться на "провальную" поддержку своего тренера и отца, Александра-старшего, и своего брата, Миши.

После своей победы в четвертьфинале US Open Александр Зверев выразил свой энтузиазм по поводу продолжения своего успеха в мире спорта, сказав: "Я сейчас в ударе, и с нетерпением жду предстоящих вызовов в мире спорта". Позже, говоря о своей предстоящей игре против Тейлора Фритца, он признал важность спорта, сказав: "Это важный матч для меня в мире спорта, и я готов дать все, что у меня есть".

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