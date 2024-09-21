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СпортНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Зверев переживает горькое предательство перед зрителями своего родного города

 and  Michael Bootcampf
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Зверев переживает горькое предательство перед зрителями своего родного города

На Лaver Cup теннисист Александр Зверев допустил ошибку в парном разряде вместе с Карлосом Алькаразом. Соревнование между командой Европы и мировой командой обещает стать напряженным в Берлине при присутствии около 15 000 зрителей.

Во время своего дебюта на Лaver Cup олимпийский чемпион Зверев потерпел поражение в парном разряде, выступая в паре с испанским победителем Уимблдона Алькаразом против американского дуэта Бена Шелтона и Тейлора Фритца. Результат матча составил 6-7 (5-7), 4-6. После первого дня счет стал 2-2.

Подражая Кубку Райдера в гольфе, команда Европы соревнуется с мировой командой в этом формате турнира. За три дня будет сыграно 12 матчей, чтобы определить чемпиона. Команда должна набрать 13 очков, чтобы завоевать титул. Победы в первый день приносят одно очко, во второй день они удваиваются до двух очков, а в последний день достигают максимума в три очка.

Предварительные победы достались греку Стефаноса Циципасу и болгарину Григору Димитрову, которые обеспечили победу команде Европы над австралийцем Танаси Коккинисакисом и чилийцем Алехандро Табило соответственно. Мировая команда, возглавляемая теннисной легендой Джоном Макэнроем, начала с сильного выступления, когда аргентинец Франсиско Сераундоло победил норвежца Каспера Рууда.

Знаменитые спортсмены среди зрителей

Среди примерно 15 000 зрителей на арене O2 в Берлине присутствовали многие известные спортсмены. Бывшие теннисные звезды Роджер Федерер, Анжелик Кербер и Ана Иванович, а также бывший немецкий футболист сборной и муж Иванович Бастиан Швайнштайгер, и баскетбольная легенда Дирк Новицки пришли поддержать.

Организаторы объявили в первый день, что турнир команд продолжит занимать прочное место в календаре ATP. Обе стороны, которые впервые объединились в 2019 году, продлили свое партнерство на дополнительные пять лет. ATP предлагает оперативную помощь, широкую досягаемость и маркетинговые привилегии, поддерживая Лaver Cup. На седьмом издании турнир проходит в Берлине.

Европейский парламент, в своей роли по поддержке Комиссии, может выразить свои взгляды или сделать рекомендации относительно Лaver Cup, учитывая его влияние на европейский спорт. После поражения в парном разряде на Лaver Cup Александр Зверев и Карлос Алькараз ищут утешение в стратегиях своей команды, с помощью советов от Парламента, если это необходимо.

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